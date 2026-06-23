Ươm mầm văn hóa đọc

(GLO)- Hơn 42.300 bài dự thi từ học sinh toàn tỉnh, hàng trăm trường học hưởng ứng và những ý tưởng sáng tạo về phát triển văn hóa đọc đã cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của Cuộc thi Ðại sứ văn hóa đọc tỉnh Gia Lai năm 2026.

Lan tỏa tình yêu sách trong học đường

Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc tỉnh Gia Lai năm 2026 do Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức, dành cho học sinh từ lớp 1-12 trên toàn tỉnh.

+ Nhiều bài dự thi được các em học sinh đầu tư công phu, thể hiện sinh động. Ảnh: Hoàng Hưng

Theo thống kê của Ban tổ chức, Cuộc thi thu hút 42.342 bài dự thi. Trong đó, khu vực phía Đông tỉnh tiếp nhận 23.963 bài, phía Tây tỉnh tiếp nhận 18.379 bài.

Bà Nguyễn Thị Thủy - Giám đốc Thư viện Pleiku - cho biết: “So với mọi năm, Cuộc thi năm nay thu hút nhiều trường học ở phía Tây tỉnh tham gia hơn, bài thi đạt chất lượng cao hơn. Có nhiều bài thi của học sinh ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhưng tham gia đầy đủ, viết bài rất sâu sắc, chứng tỏ các em đã dành nhiều thời gian đọc và suy ngẫm. Đó là tín hiệu tích cực cho thấy văn hóa đọc đang thực sự thấm sâu vào đời sống học đường”.

Nhiều học sinh đã lựa chọn giới thiệu những cuốn sách về lịch sử dân tộc, di sản văn hóa địa phương, các tấm gương vượt khó và những tác phẩm truyền cảm hứng sống đẹp. Đặc biệt, nhiều bài viết mạnh dạn đề xuất các mô hình phát triển văn hóa đọc gắn với nền tảng số, thư viện điện tử và mạng xã hội.

Đạt liên tiếp hai giải nhì tại Cuộc thi năm 2024 và 2025, năm nay em Ngô Trần Yến Nhi (lớp 12A3, Trường THPT Nguyễn Diêu, xã Tuy Phước Đông) tiếp tục tham gia sân chơi ý nghĩa này. Em thể hiện tình yêu di sản văn hóa của mình qua bài thi cảm nhận giá trị các di tích ở địa bàn phía Đông tỉnh.

“Việc đọc thêm những cuốn sách về lịch sử, văn hóa và con người Gia Lai để viết bài cảm nhận dự thi giúp em biết thêm nhiều điều mới mẻ, hiểu hơn về nét đẹp văn hóa quê hương và có thêm động lực học tập” - Yến Nhi tâm tình.

Đưa sách đến gần hơn với bạn đọc

Theo Ban tổ chức, Cuộc thi năm nay có nhiều điểm mới, không chỉ Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch hướng dẫn các địa phương ra đề thi theo hướng mở, mà còn khuyến khích các bài thi lồng ghép yếu tố địa phương thông qua việc viết về địa chí, di sản văn hóa của quê hương, đề xuất sáng kiến phát triển văn hóa đọc...

Nhiều học sinh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc trình bày, trang trí, minh họa bài thi sinh động hơn; các trường học tổ chức Cuộc thi quy mô cấp trường, lựa chọn những bài thi chất lượng để tham gia cấp tỉnh.

Cán bộ Thư viện tỉnh tiếp nhận, phân loại bài dự thi Đại sứ văn hóa đọc ở phía Đông tỉnh để chấm giải. Ảnh: Ngọc Nhuận

Theo ông Trần Xuân Nhất - Phó Giám đốc Thư viện tỉnh: Điều đáng mừng là nhiều bài dự thi không chỉ thể hiện tình yêu sách mà còn cho thấy khả năng tư duy, sáng tạo. Các em đã biết nhìn nhận sách như một công cụ để học tập, khám phá và phát triển bản thân; đề xuất nhiều sáng kiến phát triển văn hóa đọc đi vào thực tiễn.

Theo kế hoạch, trong tháng 8, Ban tổ chức sẽ tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc tỉnh Gia Lai năm 2026. Theo đó, sẽ trao 80 giải cá nhân, 8 giải tập thể cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong Cuộc thi.

“Điểm mới nhất là năm nay Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch sẽ không chấm thi vòng chung kết như mọi năm. Ban tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh sau khi chấm và trao giải sẽ chọn ra 3 bài dự thi xuất sắc để làm hồ sơ đề nghị Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch biểu dương Đại sứ văn hóa đọc cấp Trung ương” - ông Nhất cho biết.

Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc được tổ chức thường niên là một trong những hoạt động quan trọng trong quá trình phát triển văn hóa đọc được tỉnh Gia Lai kiên trì thực hiện nhiều năm qua.

Bà Huỳnh Thị Anh Thảo - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch - thông tin: Hơn 12 năm thực hiện phong trào phát động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21-4), hệ thống thư viện công cộng trên địa bàn tỉnh không ngừng đổi mới phương thức phục vụ, đa dạng hoạt động khuyến đọc, đưa sách đến gần hơn với người dân, nhất là thanh thiếu nhi vùng sâu, vùng xa.

“Bên cạnh việc đầu tư cơ sở vật chất, bổ sung nguồn sách, ngành Văn hóa đã triển khai nhiều hoạt động như chuỗi Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, xe thư viện lưu động, luân chuyển sách về cơ sở, xây dựng tủ sách cộng đồng, tổ chức các cuộc thi giới thiệu sách, kể chuyện theo sách và Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc. Những hoạt động ấy từng bước hình thành thói quen đọc sách trong cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ” - bà Thảo cho biết.