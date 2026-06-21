Việt Nam trở lại Hội chợ Sách Quốc tế Bắc Kinh sau 5 năm gián đoạn

(GLO)- Hội chợ Sách Quốc tế Bắc Kinh (BIBF) lần thứ 32 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Trung Quốc (CNCC) từ ngày 17 đến 21-6. Sau 5 năm gián đoạn kể từ đại dịch Covid-19, Việt Nam đã chính thức trở lại BIBF 2026, góp mặt gần 100 đầu sách.

Được hình thành từ năm 1986, BIBF hiện là hội chợ sách lớn thứ hai thế giới và là biểu tượng cho sự hội nhập văn hóa mạnh mẽ của Trung Quốc với toàn cầu.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐQT Thái Hà Books giới thiệu với khách tham quan về gian hàng của Công ty tại Hội chợ sách Quốc tế Bắc Kinh. Ảnh: FBNV/Znews

Năm nay, hội chợ quy tụ hơn 2.600 đơn vị triển lãm đến từ 100 quốc gia và vùng lãnh thổ đã trực tiếp đăng ký gian hàng và tham gia trưng bày với hơn 400.000 đầu sách các loại, bao gồm cả sách in truyền thống, sách điện tử (ebook), sách nói (audio book) và các sản phẩm nội dung tương tác AI.

Trong đó, gian hàng của Việt Nam có sự tham gia của Thái Hà Books, Nhà xuất bản Kim Đồng, Nhã Nam, Đông A... Danh mục gian hàng có gần 100 đầu sách thuộc các mảng đề tài lịch sử, văn hóa truyền thống, văn học đương đại và sách kỹ năng.

Khác với các hội chợ sách thông thường, phần lớn không gian của BIBF được dành riêng cho việc giao dịch bản quyền bản dịch, bản quyền chuyển thể điện ảnh, trò chơi và các ấn phẩm kỹ thuật số xuyên biên giới.

Hội chợ năm nay ghi dấu ấn mạnh mẽ với chuỗi sự kiện đặc sắc, kết hợp hài hòa giữa yếu tố nghệ thuật, công nghệ và tính đại chúng. Trong đó, nổi bật là Triển lãm Minh họa Quốc tế BIBF Ananas - sân chơi uy tín hàng đầu dành cho các họa sĩ minh họa toàn cầu.

Không gian Sách tranh Triển lãm (Picture Book Exhibition) - khu vực trải nghiệm nhập vai - cũng đặc biệt thu hút các gia đình và giới trẻ. Ngoài ra, Diễn đàn Xuất bản Quốc tế Bắc Kinh trong khuôn khổ hội chợ là nơi để các chuyên gia, học giả và CEO ngành xuất bản cùng ngồi lại để thảo luận về tương lai của ngành sách trước làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI), xu hướng đọc số và các mô hình phát hành bền vững.