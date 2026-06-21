Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

Cổ học tinh hoa Văn học - Nghệ thuật

Việt Nam trở lại Hội chợ Sách Quốc tế Bắc Kinh sau 5 năm gián đoạn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo Znews, VHO)

(GLO)- Hội chợ Sách Quốc tế Bắc Kinh (BIBF) lần thứ 32 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Trung Quốc (CNCC) từ ngày 17 đến 21-6. Sau 5 năm gián đoạn kể từ đại dịch Covid-19, Việt Nam đã chính thức trở lại BIBF 2026, góp mặt gần 100 đầu sách.

Được hình thành từ năm 1986, BIBF hiện là hội chợ sách lớn thứ hai thế giới và là biểu tượng cho sự hội nhập văn hóa mạnh mẽ của Trung Quốc với toàn cầu.

viet-nam-tro-lai-hoi-cho-sach-quoc-te-bac-kinh-sau-5-nam-gian-doan.jpg
Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐQT Thái Hà Books giới thiệu với khách tham quan về gian hàng của Công ty tại Hội chợ sách Quốc tế Bắc Kinh. Ảnh: FBNV/Znews

Năm nay, hội chợ quy tụ hơn 2.600 đơn vị triển lãm đến từ 100 quốc gia và vùng lãnh thổ đã trực tiếp đăng ký gian hàng và tham gia trưng bày với hơn 400.000 đầu sách các loại, bao gồm cả sách in truyền thống, sách điện tử (ebook), sách nói (audio book) và các sản phẩm nội dung tương tác AI.

Trong đó, gian hàng của Việt Nam có sự tham gia của Thái Hà Books, Nhà xuất bản Kim Đồng, Nhã Nam, Đông A... Danh mục gian hàng có gần 100 đầu sách thuộc các mảng đề tài lịch sử, văn hóa truyền thống, văn học đương đại và sách kỹ năng.

Khác với các hội chợ sách thông thường, phần lớn không gian của BIBF được dành riêng cho việc giao dịch bản quyền bản dịch, bản quyền chuyển thể điện ảnh, trò chơi và các ấn phẩm kỹ thuật số xuyên biên giới.

Hội chợ năm nay ghi dấu ấn mạnh mẽ với chuỗi sự kiện đặc sắc, kết hợp hài hòa giữa yếu tố nghệ thuật, công nghệ và tính đại chúng. Trong đó, nổi bật là Triển lãm Minh họa Quốc tế BIBF Ananas - sân chơi uy tín hàng đầu dành cho các họa sĩ minh họa toàn cầu.

Không gian Sách tranh Triển lãm (Picture Book Exhibition) - khu vực trải nghiệm nhập vai - cũng đặc biệt thu hút các gia đình và giới trẻ. Ngoài ra, Diễn đàn Xuất bản Quốc tế Bắc Kinh trong khuôn khổ hội chợ là nơi để các chuyên gia, học giả và CEO ngành xuất bản cùng ngồi lại để thảo luận về tương lai của ngành sách trước làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI), xu hướng đọc số và các mô hình phát hành bền vững.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Giao hòa 2: Kết nối tiếng nói nghệ thuật đến từ 2 vùng đất

Giao hòa 2: Kết nối tiếng nói nghệ thuật đến từ 2 vùng đất

60s Gia Lai

(GLO)- Với 62 tác phẩm đến từ 56 nghệ sĩ của Gia Lai và TP. Hồ Chí Minh, triển lãm “Giao hòa 2” tạo nên hành trình thị giác giàu cảm xúc. Mỗi tác phẩm là một lát cắt sáng tạo, cùng khắc họa thiên nhiên, con người, đời sống đô thị và văn hóa Việt Nam nói chung, vùng đất Gia Lai nói riêng.

Tiếp sức cho nghệ thuật truyền thống

Tiếp sức cho nghệ thuật truyền thống

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

(GLO)- Nghị quyết số 19/2026/NQ-HĐND được HĐND tỉnh Gia Lai thông qua ngày 24-4-2026 (có hiệu lực từ ngày 4-5-2026) với nhiều chính sách hỗ trợ cụ thể cho nghệ thuật truyền thống, được kỳ vọng tạo thêm động lực cho đội ngũ nghệ sĩ, nghệ nhân, các đoàn nghệ thuật hiện có và gầy dựng lực lượng kế cận.

Theo dòng di sản qua ảnh

Theo dòng di sản qua ảnh

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), hưởng ứng Ngày Quốc tế Bảo tàng (18-5) và Năm Du lịch Quốc gia 2026, Bảo tàng tỉnh Gia Lai và Bảo tàng Quang Trung đã tổ chức trưng bày ảnh chuyên đề.

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Giữa không gian xanh mát của suối Hội Phú, những tác phẩm điêu khắc mang đậm hơi thở Tây Nguyên như đang kể câu chuyện về con người, văn hóa và nhịp sống đại ngàn. Bài thơ “Thăm vườn tượng suối Hội Phú” là hành trình cảm xúc đầy chất thơ giữa nghệ thuật và thiên nhiên phố núi.

Siu Quý - Cánh chim tìm về

Siu Quý - Cánh chim tìm về

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Giới mỹ thuật phố núi không còn ngạc nhiên khi thấy họa sĩ Siu Quý đi về liên tục giữa TP Hồ Chí Minh và Pleiku. Một nơi ông lập nghiệp, một nơi là quê hương. Như cánh chim tìm về, ông đang tích cực kết nối để tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tại vùng đất mình sinh ra, lớn lên.

null