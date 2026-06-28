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Những cuốn sách giúp trẻ trang bị kỹ năng an toàn trong mùa hè

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NHÃ UYÊN (theo ANTĐ, Znews)

(GLO)- Mùa hè là thời điểm trẻ có nhiều thời gian vui chơi, tham gia các hoạt động ngoài trời nhưng cũng tiềm ẩn không ít rủi ro. Dưới đây là những cuốn sách về kỹ năng sống, phòng tránh tai nạn và tự bảo vệ, giúp trẻ an toàn hơn cũng như hỗ trợ phụ huynh đồng hành cùng con.

30 ngày cùng em học hiểu về phòng chống đuối nước

Cuốn sách được biên soạn với sự cố vấn chuyên môn của cựu vận động viên bơi lội Nguyễn Thị Ánh Viên, hướng tới việc trang bị cho trẻ kiến thức và kỹ năng cơ bản liên quan đến môi trường nước.

Nội dung sách gồm 5 phần, giúp trẻ hiểu rõ nguyên nhân và hậu quả của tai nạn đuối nước; rèn luyện tư duy phòng ngừa và phản xạ xử lý tình huống; biết cách tự cứu mình và hỗ trợ người khác an toàn; ghi nhớ và thực hành các nguyên tắc an toàn hiệu quả và tăng khả năng sinh tồn trong môi trường nước.

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2 cuốn sách “30 ngày cùng em học hiểu về phòng chống đuối nước” và “30 ngày cùng em học hiểu về phòng cháy chữa cháy”. Ảnh: Đinh Tị Books

30 ngày cùng em học hiểu về phòng cháy chữa cháy

Cuốn sách như một cẩm nang kỹ năng sống thiết thực, phù hợp với trẻ từ 6 tuổi trở lên, được biên soạn công phu với sự cố vấn chuyên môn của PGS.TS Đào Hữu Dân - nguyên Trưởng bộ môn Pháp luật, Nghiệp vụ Công an (Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy).

Nội dung sách 5 phần, bao gồm kiến thức cơ bản về cháy, cách phòng cháy, nhận biết tín hiệu báo cháy, kỹ năng thoát nạn và các biện pháp chữa cháy ban đầu. Qua đó, trẻ được rèn luyện phản xạ an toàn, biết cách xử lý tình huống khẩn cấp và hình thành ý thức phòng ngừa từ sớm.

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100++ kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho trẻ - Ứng phó với nguy hiểm

Cuốn sách hướng dẫn trẻ cách xử lý tình huống nguy hiểm phù hợp với khả năng và nhận thức của trẻ theo các chủ đề thiết yếu như: an toàn phòng cháy chữa cháy, an toàn ở nơi công cộng, an toàn giao thông, sơ cứu vết thương, phòng tránh bạo lực học đường, ngăn chặn nguy cơ xâm hại...

Nội dung được viết dưới dạng truyện tranh với những nhân vật ngộ nghĩnh, hình minh họa sinh động khiến trẻ hứng thú tìm hiểu, dễ dàng ghi nhớ và thực hành.

100++ kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho trẻ - Ứng phó với thiên tai

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Cuốn sách gồm 9 chủ đề với hơn 50 lưu ý an toàn, giúp trẻ học được cách xử trí thông minh trong rất nhiều trường hợp như: động đất, sét đánh, mưa bão, lốc xoáy, sạt lở...

Nội dung cũng được viết dưới dạng truyện tranh, tạo hứng thú tìm hiểu cho trẻ, đồng thời giúp trẻ dễ dàng ghi nhớ và thực hành.

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