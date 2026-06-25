Ayun Pa tổ chức sân chơi sinh hoạt hè cho thiếu nhi

(GLO)- Ngày 24-6, Đoàn phường Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức sân chơi sinh hoạt hè năm 2026 cho các em thiếu nhi với thông điệp “Vì một mùa hè an toàn, lành mạnh cho mọi trẻ em”.

Các em thiếu nhi vui mừng nhận những phần quà từ chương trình. Ảnh: Vũ Chi

Với địa bàn rộng, Đoàn phường Ayun Pa đã tổ chức sinh hoạt hè đồng loạt tại 3 điểm gồm: Trường Tiểu học và THCS Lê Văn Tám; Nhà thi đấu đa năng phường Ayun Pa; Trường Tiểu học và THCS Trần Hưng Đạo.

Tại buổi sinh hoạt hè, các em được cán bộ Công an phường tuyên truyền về phòng - chống đuối nước, an toàn giao thông, nhận diện tin giả, phòng chống lừa đảo trên không gian mạng. Bên cạnh đó, dưới sự dẫn dắt của các anh chị đoàn viên, thanh niên, các em được hòa mình vào nhiều trò chơi tập thể vui nhộn, hấp dẫn.

Cán bộ Công an phường tuyên truyền phòng - chống đuối nước, an toàn giao thông cho các em thiếu nhi. Ảnh: Vũ Chi

Đặc biệt, khi tham gia chương trình, mỗi em được nhận những ấn phẩm do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng gửi tặng.

Dịp này, cửa hàng thực phẩm chay Vị An đã trao 50 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất quà 200.000 đồng.

Cửa hàng thực phẩm chay Vị An tặng quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Vũ Chi

Theo kế hoạch, Đoàn phường Ayun Pa sẽ tổ chức 3 đợt sinh hoạt hè; trong đó, 2 đợt tiếp theo vào các ngày 10-7 và 5-8. Các buổi sinh hoạt sẽ được tổ chức theo chủ đề riêng với nhiều hoạt động đa dạng nhằm mang lại mùa hè an toàn, bổ ích cho các em thiếu nhi.