Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chuyển động trẻ

Kỹ năng sống

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Sống đẹp Kỹ năng sống Khởi nghiệp

Lớp học cộng đồng Summer 2026:

Sân chơi hè đa kỹ năng cho thanh thiếu nhi Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
DƯƠNG LINH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Với 4 lớp miễn phí về Vovinam, Thiết kế đồ họa và Ứng dụng AI, lớp học cộng đồng Summer 2026 giúp thanh thiếu nhi Gia Lai vừa rèn luyện thể chất, vừa phát triển tư duy sáng tạo và học cách ứng dụng công nghệ vào học tập, cuộc sống.

Những ngày này, tại Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Nam), lớp học cộng đồng Summer 2026 diễn ra với không khí sôi nổi.

Các học viên nhí từ 11-16 tuổi cùng nhau vận động, sáng tạo và khám phá công nghệ theo những cách gần gũi, phù hợp với lứa tuổi, thông qua 4 lớp thuộc 3 nhóm nội dung: Vovinam, Thiết kế đồ họa và Ứng dụng AI.

khai-giang-lop-hoc-cong-dong-summer-2026-2.jpg
Lớp học cộng đồng miễn phí Summer 2026 do Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn phối hợp với Tỉnh đoàn Gia Lai triển khai từ ngày 15-7. Ảnh: D.L

Có em tập trung thực hiện những động tác võ thuật đầu tiên; có em chăm chú trước màn hình máy tính để phối màu, sắp xếp hình ảnh; cũng có em hào hứng tìm hiểu cách trí tuệ nhân tạo có thể hỗ trợ việc học tập và sáng tạo.

Những hoạt động khác nhau nhưng cùng hướng đến việc giúp học sinh trải nghiệm và hình thành thêm kỹ năng cần thiết.

Ở lớp Vovinam, những động tác ban đầu còn chưa thật thuần thục nhưng các em đều tập trung theo hướng dẫn. Từ các bộ tấn cơ bản đến kỹ thuật đấm, phòng thủ, phản đòn căn bản, học sinh từng bước làm quen với nền tảng của môn võ.

Ngoài ra, trẻ còn được hướng dẫn cách thoát hiểm khi bị nắm tóc, cổ áo, cổ tay hoặc ôm từ phía sau; luyện tập các bài quyền ngắn để tăng sự linh hoạt và khả năng ghi nhớ.

Việc học võ vì thế không chỉ rèn luyện sức khỏe mà còn giúp trẻ thêm tự tin, tinh thần kỷ luật và kỹ năng xử lý trong những tình huống khẩn cấp.

Trong khi đó, tại 2 lớp Thiết kế đồ họa, không khí học tập không kém phần sôi nổi. Những ý tưởng về màu sắc, hình ảnh dần được các em cụ thể hóa thành avatar, hình ảnh mạng xã hội, poster hay thiệp chúc mừng.

Em Nguyễn Trịnh Huyền My (SN 2013, phường Quy Nhơn Nam) đến với lớp học vì sở thích vẽ. Sau những buổi học đầu tiên, niềm yêu thích ấy trong My càng thêm lớn khi được hướng dẫn sử dụng các công cụ thiết kế trực quan, sinh động như Canva hoặc photoshop cơ bản.

“Em thích vẽ nên khi biết có lớp Thiết kế đồ họa, em đăng ký tham gia ngay. Trước đây em thường vẽ theo cách của mình, còn khi học ở đây, em biết thêm cách phối màu, sắp xếp hình ảnh và tạo ra những sản phẩm trên máy tính. Em thấy rất thú vị vì mỗi lần làm lại có thể thử một ý tưởng khác” - My chia sẻ.

Với lớp Ứng dụng AI, sự tò mò của học sinh được khơi gợi từ chính những điều gần gũi với các em. Thay vì tiếp cận trí tuệ nhân tạo như một công nghệ xa lạ, trẻ được định hướng nguyên tắc sử dụng công nghệ đúng đắn, an toàn, trách nhiệm và bước đầu sử dụng AI để hỗ trợ học tập, sáng tạo hình ảnh, làm video...

Dự án “Trường học tương lai” và “Đạo đức AI” vào tuần cuối sẽ là “bài kiểm tra” để đánh giá mức độ hiểu và vận dụng những gì đã học của các em.

Theo Giám đốc Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn Nguyễn Quốc Trung, chương trình được tổ chức xuất phát từ mong muốn tạo thêm một môi trường để thanh thiếu nhi được học tập, trải nghiệm và rèn luyện kỹ năng trong dịp hè. Các nội dung được lựa chọn nhằm tạo sự cân bằng giữa thể chất, tư duy sáng tạo và khả năng tiếp cận công nghệ.

“Chúng tôi mong muốn các em đến lớp không chỉ để học thêm kiến thức mới mà còn được trực tiếp làm, trực tiếp trải nghiệm và nhận ra mình có thể làm được những gì.

Đội ngũ giảng viên của nhà trường tham gia hướng dẫn với mục tiêu đưa kiến thức chuyên môn đến gần hơn với học sinh, giúp các em hình thành những kỹ năng nền tảng theo cách tự nhiên và phù hợp với lứa tuổi” - anh Trung cho biết.

lop-hoc-cong-dong-summer-2026-2.jpg
Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn thường xuyên phối hợp với Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức các hoạt động giúp thanh thiếu nhi tiếp cận, trải nghiệm các lĩnh vực mới. Ảnh: D.L

Cùng với sự hào hứng của học sinh, phụ huynh cũng nhìn nhận chương trình như lựa chọn phù hợp để con em tham gia trong kỳ nghỉ hè, bởi kết hợp được nhiều kỹ năng mà các con đang cần.

Anh Bùi Quang Thạch (phường Quy Nhơn) chia sẻ: “Con tôi khá thích AI nhưng tôi không giỏi về lĩnh vực này nên khó hướng dẫn cho bé. Vì vậy, khi biết lớp học do giảng viên có chuyên môn trực tiếp hướng dẫn, tôi đăng ký cho con tham gia ngay. Tôi mong con được tiếp cận AI đúng cách để phục vụ học tập thay vì chỉ sử dụng chúng một cách thụ động”.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Rộn ràng chương trình Quốc tế thiếu nhi tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai.

Rộn ràng chương trình Quốc tế thiếu nhi tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai

Kỹ năng sống

(GLO)- Hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026 và Tháng Hành động vì trẻ em, ngày 24-5, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn Nam) phối hợp CLB Nhịp sống yêu thương (TP Hồ Chí Minh) tổ chức chương trình Quốc tế thiếu nhi với nhiều hoạt động hấp dẫn.

Những kênh lắng nghe ý kiến trực tiếp giúp nhà trường kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và tháo gỡ khó khăn cho các em học sinh.

Gia Lai: Chú trọng kỹ năng sống, lắng nghe học sinh

Kỹ năng sống

(GLO)- Môi trường học đường an toàn không chỉ dựa vào nội quy mà còn được củng cố từ việc trang bị kỹ năng sống và kịp thời nắm bắt, tháo gỡ tâm lý cho học sinh. Tại Gia Lai, các đơn vị đang chú trọng triển khai đồng bộ các giải pháp, góp phần xây dựng môi trường học đường tiến bộ.

Hè rộn rã tiếng cười

Hè rộn rã tiếng cười

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Mùa hè năm nay, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai và Nhà Thiếu nhi Pleiku tổ chức nhiều hoạt động hấp dẫn, sôi nổi, được dẫn dắt bởi đội ngũ hướng dẫn viên trẻ đầy nhiệt huyết, mang lại những trải nghiệm đáng nhớ cho các em nhỏ.

Rèn kỹ năng quan sát

Rèn kỹ năng quan sát

Kỹ năng sống

(GLO)- Khi ra đường hễ cứ thấy ai chăm chú dòm dòm ngó ngó mọi thứ, có thể khẳng định gần như chắc chắn, người ấy là… nhà văn. Vì họ phải quan sát để có thể phản ánh sự vật hiện tượng một cách chính xác và tỉ mỉ vào trang viết. Tuy nhiên, không phải chỉ có nhà văn mới cần quan sát cuộc sống.

Trả lại 'khoảng trời' cho trẻ thơ - Bài 2: Con công nhân lao động chơi ở đâu?

Trả lại 'khoảng trời' cho trẻ thơ - Bài 2: Con công nhân lao động chơi ở đâu?

Phóng sự - Ký sự

Với không ít gia đình công nhân lao động ở những thủ phủ công nghiệp như TPHCM, Bình Dương, nghỉ hè là thời gian ám ảnh nhất. Bởi, con trẻ nghỉ hè nhưng phụ huynh vẫn đến nhà máy. Không ít phụ huynh buộc phải để con ở nhà một mình tại khu trọ, số khác đưa con cùng vào nhà máy hoặc gửi về quê.

Trả lại 'khoảng trời' cho trẻ thơ - Bài 1: Đôn đáo tìm chỗ chơi cho con

Trả lại 'khoảng trời' cho trẻ thơ - Bài 1: Đôn đáo tìm chỗ chơi cho con

Tin tức

Mỗi dịp hè về, câu hỏi: “Trẻ em sẽ chơi ở đâu?” lại trở thành mối bận tâm của nhiều bậc phụ huynh. Nhiều trẻ vì thiếu sân chơi đã phải giam mình trong nhà với điện thoại, tivi. Hè về, trẻ em rất cần một sân chơi đúng nghĩa, không chỉ là chốn nô đùa an toàn, mà còn là nơi ươm mầm nhân cách.

Nói gì với bạn đọc trẻ?

Nói gì với bạn đọc trẻ?

Kỹ năng sống

(GLO)- Trong dòng chảy của đời sống, có những nếp cũ nâng đỡ tâm hồn, tạo nên sức mạnh tinh thần bền chắc như là cội rễ, trong đó có thói quen coi sách như bạn. Nói gì với bạn đọc trẻ về nếp cũ ấy, nói gì cho thuyết phục về vị thế của sách là trách nhiệm không thể từ khước.

Giúp trẻ giải tỏa áp lực tâm lý

Giúp trẻ giải tỏa áp lực tâm lý

Kỹ năng sống

(GLO)- Theo thống kê mới nhất của Bộ Y tế, cả nước có đến 3 triệu trẻ em đang gặp phải ít nhất 1 trong 10 chứng rối loạn tâm thần cần được quan tâm, chăm sóc. Thế nhưng phải làm gì và làm như thế nào để giúp trẻ vượt qua những vấn đề tâm lý là một câu hỏi không dễ trả lời.

null