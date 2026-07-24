Sân chơi hè đa kỹ năng cho thanh thiếu nhi Gia Lai

(GLO)- Với 4 lớp miễn phí về Vovinam, Thiết kế đồ họa và Ứng dụng AI, lớp học cộng đồng Summer 2026 giúp thanh thiếu nhi Gia Lai vừa rèn luyện thể chất, vừa phát triển tư duy sáng tạo và học cách ứng dụng công nghệ vào học tập, cuộc sống.

Những ngày này, tại Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Nam), lớp học cộng đồng Summer 2026 diễn ra với không khí sôi nổi.

Các học viên nhí từ 11-16 tuổi cùng nhau vận động, sáng tạo và khám phá công nghệ theo những cách gần gũi, phù hợp với lứa tuổi, thông qua 4 lớp thuộc 3 nhóm nội dung: Vovinam, Thiết kế đồ họa và Ứng dụng AI.

Lớp học cộng đồng miễn phí Summer 2026 do Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn phối hợp với Tỉnh đoàn Gia Lai triển khai từ ngày 15-7. Ảnh: D.L

Có em tập trung thực hiện những động tác võ thuật đầu tiên; có em chăm chú trước màn hình máy tính để phối màu, sắp xếp hình ảnh; cũng có em hào hứng tìm hiểu cách trí tuệ nhân tạo có thể hỗ trợ việc học tập và sáng tạo.

Những hoạt động khác nhau nhưng cùng hướng đến việc giúp học sinh trải nghiệm và hình thành thêm kỹ năng cần thiết.

Ở lớp Vovinam, những động tác ban đầu còn chưa thật thuần thục nhưng các em đều tập trung theo hướng dẫn. Từ các bộ tấn cơ bản đến kỹ thuật đấm, phòng thủ, phản đòn căn bản, học sinh từng bước làm quen với nền tảng của môn võ.

Ngoài ra, trẻ còn được hướng dẫn cách thoát hiểm khi bị nắm tóc, cổ áo, cổ tay hoặc ôm từ phía sau; luyện tập các bài quyền ngắn để tăng sự linh hoạt và khả năng ghi nhớ.

Việc học võ vì thế không chỉ rèn luyện sức khỏe mà còn giúp trẻ thêm tự tin, tinh thần kỷ luật và kỹ năng xử lý trong những tình huống khẩn cấp.

Trong khi đó, tại 2 lớp Thiết kế đồ họa, không khí học tập không kém phần sôi nổi. Những ý tưởng về màu sắc, hình ảnh dần được các em cụ thể hóa thành avatar, hình ảnh mạng xã hội, poster hay thiệp chúc mừng.

Em Nguyễn Trịnh Huyền My (SN 2013, phường Quy Nhơn Nam) đến với lớp học vì sở thích vẽ. Sau những buổi học đầu tiên, niềm yêu thích ấy trong My càng thêm lớn khi được hướng dẫn sử dụng các công cụ thiết kế trực quan, sinh động như Canva hoặc photoshop cơ bản.

“Em thích vẽ nên khi biết có lớp Thiết kế đồ họa, em đăng ký tham gia ngay. Trước đây em thường vẽ theo cách của mình, còn khi học ở đây, em biết thêm cách phối màu, sắp xếp hình ảnh và tạo ra những sản phẩm trên máy tính. Em thấy rất thú vị vì mỗi lần làm lại có thể thử một ý tưởng khác” - My chia sẻ.

Với lớp Ứng dụng AI, sự tò mò của học sinh được khơi gợi từ chính những điều gần gũi với các em. Thay vì tiếp cận trí tuệ nhân tạo như một công nghệ xa lạ, trẻ được định hướng nguyên tắc sử dụng công nghệ đúng đắn, an toàn, trách nhiệm và bước đầu sử dụng AI để hỗ trợ học tập, sáng tạo hình ảnh, làm video...

Dự án “Trường học tương lai” và “Đạo đức AI” vào tuần cuối sẽ là “bài kiểm tra” để đánh giá mức độ hiểu và vận dụng những gì đã học của các em.

Theo Giám đốc Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn Nguyễn Quốc Trung, chương trình được tổ chức xuất phát từ mong muốn tạo thêm một môi trường để thanh thiếu nhi được học tập, trải nghiệm và rèn luyện kỹ năng trong dịp hè. Các nội dung được lựa chọn nhằm tạo sự cân bằng giữa thể chất, tư duy sáng tạo và khả năng tiếp cận công nghệ.

“Chúng tôi mong muốn các em đến lớp không chỉ để học thêm kiến thức mới mà còn được trực tiếp làm, trực tiếp trải nghiệm và nhận ra mình có thể làm được những gì.

Đội ngũ giảng viên của nhà trường tham gia hướng dẫn với mục tiêu đưa kiến thức chuyên môn đến gần hơn với học sinh, giúp các em hình thành những kỹ năng nền tảng theo cách tự nhiên và phù hợp với lứa tuổi” - anh Trung cho biết.

Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn thường xuyên phối hợp với Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức các hoạt động giúp thanh thiếu nhi tiếp cận, trải nghiệm các lĩnh vực mới. Ảnh: D.L

Cùng với sự hào hứng của học sinh, phụ huynh cũng nhìn nhận chương trình như lựa chọn phù hợp để con em tham gia trong kỳ nghỉ hè, bởi kết hợp được nhiều kỹ năng mà các con đang cần.

Anh Bùi Quang Thạch (phường Quy Nhơn) chia sẻ: “Con tôi khá thích AI nhưng tôi không giỏi về lĩnh vực này nên khó hướng dẫn cho bé. Vì vậy, khi biết lớp học do giảng viên có chuyên môn trực tiếp hướng dẫn, tôi đăng ký cho con tham gia ngay. Tôi mong con được tiếp cận AI đúng cách để phục vụ học tập thay vì chỉ sử dụng chúng một cách thụ động”.