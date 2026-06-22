Gia Lai: Mỗi trải nghiệm, một bài học mùa hè

(GLO)- Mùa hè của trẻ em Gia Lai không còn gắn với những ngày dài quanh quẩn trong nhà hay lịch học thêm kín tuần. Tại nhiều sân chơi, thư viện, trung tâm thiếu nhi, các em đang được học theo một cách khác: Học cách bảo vệ bản thân, học sáng tạo, học từ những trải nghiệm thực tế.

Tiếng cười nói xen lẫn những động tác phòng thủ còn vụng về của các em nhỏ khiến không khí buổi workshop “Bạo lực học đường - cách nhận biết và xử lý tình huống” trở nên sôi nổi hơn thường lệ. Thay vì ngồi nghe những bài giảng khô khan, các em được tham gia thảo luận, xử lý tình huống và trực tiếp thực hành một số kỹ năng tự vệ cơ bản.

Đây là một trong nhiều hoạt động được nhóm Binh Dinh Discovery và CLB Quy Nhơn Kickfit triển khai trong dịp hè này. Hoạt động nhằm giúp trẻ nhận diện bạo lực học đường từ các dấu hiệu nhỏ nhất tưởng như vô hại nhưng lại có thể dẫn đến hậu quả khó lường. Từ đó, các em được hướng dẫn cách ứng xử phù hợp.

Điểm đặc biệt của chương trình là sự đồng hành của hai nhà vô địch môn Kun Bokator tại SEA Games năm 2023 Nguyễn Thị Thanh Tiền và Trần Võ Song Thương. Không chỉ giao lưu cùng các em, hai vận động viên còn trực tiếp hướng dẫn những kỹ năng tự vệ cơ bản và cách thoát thân trong một số tình huống khẩn cấp.

“Tôi tham gia chương trình vì thấy đây là hoạt động rất ý nghĩa. Võ thuật không chỉ giúp rèn luyện sức khỏe mà còn trang bị cho các em khả năng bảo vệ bản thân khi cần thiết. Điều tôi muốn lan tỏa là tinh thần sử dụng võ thuật đúng mục đích để sống tích cực, tự tin hơn chứ không phải để gây tổn thương cho người khác” - vận động viên Nguyễn Thị Thanh Tiền nói.

Ngồi giữa nhóm bạn đồng trang lứa, em Lê Hiền Trân (SN 2013, phường Quy Nhơn Nam) chăm chú thực hiện từng động tác theo hướng dẫn. Trân “bật mí”: “Trước đây em chưa từng học những kỹ năng như thế này nên thấy rất mới mẻ. Điều em thích nhất là được hướng dẫn cách phòng thủ cơ bản để biết bảo vệ bản thân khi gặp tình huống nguy hiểm”.

Theo anh Đinh Chí Công - Người sáng lập nhóm và trực tiếp hướng dẫn các lớp: Xuất phát từ thực tế học sinh chưa có nhiều cơ hội rèn luyện một số kỹ năng cần thiết, nhóm đã xây dựng 150 kỹ năng thuộc 7 nhóm nội dung, từ phát triển bản thân, giao tiếp xã hội, tư duy học tập đến công dân số, AI, làm việc nhóm hay trách nhiệm cộng đồng.

“Hè này, ngoài chuyên đề về bạo lực học đường, chúng tôi còn phối hợp với một số địa phương như: Bình Phú, Tây Sơn, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc, Nhơn Châu… tổ chức các chuyên đề phù hợp với từng độ tuổi như nhận biết về AI cơ bản, tư duy phản biện… giúp các em có thêm trải nghiệm thực tế và chủ động hơn trong cuộc sống” - anh Công thông tin thêm.

Nhóm Binh Dinh Discovery phối hợp cùng các đơn vị tổ chức sinh hoạt trải nghiệm, tìm hiểu về hiện tượng tự nhiên và thực hành thí nghiệm mô phỏng cho trẻ em phường Quy Nhơn Nam vào sáng 21-6. Ảnh: ĐVCC

Tại Thư viện tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn), mùa hè lại mở ra bằng những sắc màu của trí tưởng tượng và sự sáng tạo. Theo đó, Thư viện tỉnh duy trì nhiều hoạt động miễn phí dành cho thiếu nhi có thẻ thư viện như lớp vẽ vào sáng thứ Bảy, tô tượng vào thứ Ba, vẽ tranh cát vào thứ Tư, vẽ tự do vào thứ Năm cùng các buổi chiếu phim...

Các hoạt động nhằm giúp trẻ phát triển óc sáng tạo, rèn luyện tính kiên trì và hình thành thói quen gắn bó với sách, thư viện.

Vừa đăng ký thẻ thư viện được 1 tuần, em Nguyễn Quỳnh Thảo Linh (10 tuổi, phường Quy Nhơn Nam) đã nhanh chóng tìm thấy niềm vui. “Em thích nhất là tô tượng vì được thoải mái tự chọn màu sắc và phối màu sao cho đẹp mắt” - Thảo Linh hào hứng.

Thảo Linh (áo đen) tìm thấy niềm vui nơi Thư viện tỉnh và nhanh chóng làm quen với những người bạn mới. Ảnh: D.L

Không chỉ tìm kiếm những sân chơi giúp con vui khỏe trong dịp hè, nhiều phụ huynh còn mong muốn con phát triển tư duy và kỹ năng mềm. Đây cũng là lý do lớp STEM tại Nhà Thiếu nhi phường Pleiku thu hút hơn 90 phụ huynh đăng ký.

Tại đây, trẻ không tiếp cận kiến thức theo cách ghi nhớ đơn thuần mà được trực tiếp quan sát, làm thí nghiệm, lắp ráp mô hình, làm việc nhóm và trình bày ý tưởng. Nội dung học tập trải dài từ khám phá cơ thể người, các hiện tượng khoa học đơn giản đến tái chế vật liệu và chế tạo mô hình.

Là người làm trong ngành giáo dục, chị Mai Thị Ngọc Hà (phường An Phú) cân nhắc khá kỹ khi lựa chọn hoạt động hè cho con trai Nguyễn Duy Bảo An (SN 2017).

Chị Hà cho biết: “Con tôi đọc sách khá nhiều nên có nền tảng kiến thức nhất định, nhưng cơ hội để trực tiếp thực hành và trải nghiệm lại chưa nhiều. Tôi lựa chọn lớp STEM vì ở đây các cháu được quan sát, làm thí nghiệm, làm việc nhóm và trình bày suy nghĩ của mình. Sau những buổi học đầu tiên, tôi thấy con hào hứng khám phá kiến thức hơn. Qua các video giáo viên gửi, tôi cũng nhận thấy con mạnh dạn hơn, biết diễn đạt ý tưởng rõ ràng và logic hơn trước”.

Em Bảo An (bìa trái) hứng thú mỗi khi đến lớp học STEM. Ảnh: H.H

Mùa hè rồi sẽ qua đi, những buổi workshop kỹ năng, nghiền ngẫm ở thư viện hay các thí nghiệm STEM cũng sẽ khép lại. Nhưng điều còn lại không chỉ là những điều các em vừa học được mà còn là sự tự tin khi đứng trước đám đông, khả năng ứng xử trước tình huống thực tế, niềm vui sáng tạo và tinh thần dám khám phá những điều mới mẻ. Với nhiều phụ huynh, đó mới là giá trị đáng quý nhất mà mùa hè có thể mang lại cho con trẻ.