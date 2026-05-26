Rộn ràng chương trình Quốc tế thiếu nhi tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai

(GLO)- Hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026 và Tháng Hành động vì trẻ em, ngày 24-5, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn Nam) phối hợp CLB Nhịp sống yêu thương (TP Hồ Chí Minh) tổ chức chương trình Quốc tế thiếu nhi với nhiều hoạt động hấp dẫn.

Sôi nổi ngày hội tuổi thơ

Từ sớm, khuôn viên Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai rộn ràng tiếng cười nói. 150 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, con em gia đình chính sách các phường: Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Nam đã sẵn sàng trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị xuyên suốt chương trình.

Ở phần trò chơi dân gian, các em được chia đội tham gia kéo co, ném bóng vào giỏ trong không khí sôi nổi. Những tiếng reo hò cổ vũ vang lên không ngớt mỗi khi có đội chiến thắng hay thực hiện được cú ném chính xác...

Các đội thi đấu hết mình trong trò chơi kéo co. Ảnh: D.L

Trong khi đó, khu vực thư viện lại mang đến không gian yên tĩnh nhưng không kém phần hấp dẫn. Tại đây, nhiều em lần đầu được tiếp cận với đa dạng các thể loại sách, truyện và được thoải mái chọn đọc những quyển mình yêu thích.

Em Mang Thị Kim Ngân (học sinh Trường THCS Tây Sơn, phường Quy Nhơn) chia sẻ: “Đây là lần đầu đến em đến thư viện của trung tâm và thấy có nhiều loại sách, truyện mà em chưa từng đọc. Sau một buổi, em thấy thích nhất là truyện cổ tích vì nội dung hấp dẫn, hình minh họa đẹp mắt”.

Cách đó không xa, khu làm bong bóng nghệ thuật thu hút đông đảo thiếu nhi bởi những chùm bóng ngộ nghĩnh. Từ những chiếc bong bóng đơn giản, các em được hướng dẫn “hô biến” chúng thành bông hoa, thú nhỏ… đầy màu sắc. Nhiều em chăm chú làm theo rồi thích thú khoe thành quả với bạn bè.

Em Lê Thị Như Quỳnh (học sinh Trường Tiểu học Quang Trung, phường Quy Nhơn Nam) phấn khởi: “Em thích nhất hoạt động tạo hình bong bóng, bởi nghe thì khó nhưng thực ra lại đơn giản, không mất nhiều thời gian để làm nên nhiều hình dạng bắt mắt”.

Trước niềm vui thơ ngây của con trẻ, không ít phụ huynh cũng hòa mình vào không khí náo nhiệt. Chị Nguyễn Thị Thu Thanh (phường Quy Nhơn) hào hứng: “Chương trình giống như một ngày hội dành cho trẻ em với nhiều hoạt động phù hợp lứa tuổi. Ở đây, các con dạn dĩ hơn khi làm quen bạn mới và có thể thỏa sức sáng tạo với bong bóng nghệ thuật hay nghiền ngẫm trong thư viện. Nhìn các con tươi vui rạng rỡ, tôi không khỏi vui lây”.

Không chỉ tạo sân chơi bổ ích, chương trình còn mang ý nghĩa sẻ chia khi Ban tổ chức trao 100 suất quà (400 nghìn đồng/suất, gồm tiền mặt và quà) cho thiếu nhi khó khăn, con em gia đình chính sách.

Trao quà cho thiếu nhi khó khăn, con em gia đình chính sách tại chương trình. Ảnh: D.L

Cầm quà trên tay, em Nguyễn Huỳnh Gia Bảo (học sinh Trường THCS Trần Quốc Tuấn, phường Quy Nhơn) không khỏi xúc động. Mẹ Bảo một mình tần tảo, mưu sinh bằng nghề bán đậu phộng để nuôi con ăn học.

“Mỗi ngày mẹ phải đi bán rất vất vả nên em thương mẹ lắm. Hôm nay em rất vui vì vừa được tham gia nhiều hoạt động cùng các bạn, vừa được nhận quà. Em sẽ mang quà về khoe với mẹ để mẹ yên tâm và thấy vui hơn” - Bảo bày tỏ.

Anh Trần Ngọc Quỳnh tặng quà cho học sinh tại chương trình. Ảnh: D.L Chương trình Quốc tế thiếu nhi 1-6 không chỉ là dịp để các em vui chơi, giao lưu, học hỏi mà còn thể hiện sự quan tâm của tổ chức Đoàn, Đội và Trung tâm đối với thiếu nhi tỉnh nhà. Qua đó góp phần động viên các em chăm ngoan, học tốt, tự tin phát triển, mạnh dạn khám phá và có thêm nhiều kỹ năng, kỷ niệm đẹp dịp hè này” - anh Trần Ngọc Quỳnh - Phó Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh, Phó Giám đốc Thường trực Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai - cho biết.

Trang bị kỹ năng an toàn cho trẻ

Ngay sau chương trình Quốc tế thiếu nhi, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai đã khai giảng lớp dạy bơi miễn phí. Lớp diễn ra từ ngày 24-5 đến ngày 17-6 với hơn 30 học viên đăng ký tham gia. Các em sẽ học từ 7 giờ đến 8 giờ 30 phút sáng thứ 3, 5, 7 hằng tuần. Đây là lớp đầu tiên trong dịp hè được Trung tâm tổ chức.

Trong buổi học đầu tiên, nhiều em nhỏ còn bỡ ngỡ khi xuống nước nhưng nhanh chóng hòa nhập nhờ sự hướng dẫn tận tình của giáo viên. Những động tác tập nổi, đạp nước hay làm quen với nhịp thở được các em cẩn thận thực hiện.

Em Lâm Ngọc Linh (học sinh Trường Tiểu học Quang Trung, phường Quy Nhơn Nam) “bật mí”: “Em thấy học bơi vừa vui, vừa bổ ích vì vừa có thể tự bảo vệ mình, vừa có thêm thời gian vui chơi cùng các bạn. Các thầy hướng dẫn kiên nhẫn chỉ cho em và các bạn từng động tác nên em không còn sợ nước như trước. Em mong năm nào cũng có lớp học vui như thế này”.

Không chỉ hướng dẫn kỹ thuật bơi cơ bản như bơi ếch, bơi tự do hay đứng nước, lớp còn lồng ghép một số kỹ năng liên quan. Thầy Lê Công Kiên - Tổng phụ trách Đội Trường THCS Lê Lợi, giáo viên trực tiếp đứng lớp - cho biết: “Lớp học sẽ truyền đạt cho các em những kiến thức cơ bản đảm bảo an toàn trong môi trường nước; kỹ năng phòng, tránh đuối nước, thoát hiểm, sơ cấp cứu ban đầu và thực hành xử lý tình huống.

Chúng tôi xây dựng bài giảng kết hợp giữa lý thuyết và thực hành để trẻ vừa chắc kỹ năng, đảm bảo an toàn trong suốt quá trình tham gia và có thể bơi cơ bản sau khi kết thúc lớp học”.​

Về phía phụ huynh, nhiều người ngày càng xem trọng việc trang bị kỹ năng bơi lội cho con em từ sớm. Có 2 con tham gia lớp học, chị Phan Thị Ngọc Hân (phường Quy Nhơn) cho biết: “Thời gian gần đây xảy ra nhiều vụ đuối nước thương tâm nên phụ huynh rất lo lắng. Tôi nghĩ thay vì cấm con tiếp xúc với nước thì cho con học bơi, học kỹ năng xử lý tình huống để tự bảo vệ bản thân sẽ phù hợp hơn.

Lớp học được tổ chức bài bản, giáo viên theo sát từng cháu nên phụ huynh yên tâm khi cho con tham gia”.