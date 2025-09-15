Trang bị kỹ năng sống giúp trẻ tự tin xử lý những tình huống bất ngờ

(GLO)- Ngoài kiến thức sách vở trên lớp, trẻ em cần được trang bị kỹ năng cần thiết để biết cách xử trí khi gặp rủi ro như bạo lực học đường, đuối nước, tai nạn... Tham gia các lớp kỹ năng giúp các em có trải nghiệm thực tế, thêm tự tin, chủ động trước những tình huống bất ngờ.

Cần thêm điều bổ ích

Ngày càng nhiều phụ huynh quan tâm đến việc trang bị thêm kỹ năng cho con em mình. Chị Phạm Nữ Ngọc Hạnh (SN 1993, phường Quy Nhơn) thường cho con tham gia các lớp kỹ năng mềm thiên về thủ công như vẽ tranh, làm gốm. Tuy nhiên, chị đang muốn tìm thêm một số sân chơi khác để con học thêm điều bổ ích.

“Tôi muốn con học thêm kỹ năng tự vệ để vừa an toàn, vừa có trải nghiệm khác. Với tôi, mỗi loại đều có cái hay riêng, khi ghép lại sẽ giúp con hoàn thiện thêm những kỹ năng mà con chưa học được ở sách vở”, chị Hạnh chia sẻ.

Nhiều phụ huynh dẫn con trẻ tham gia buổi hướng dẫn sơ cấp cứu, kỹ năng an toàn, thoát hiểm, kỹ năng sống tại Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn. Ảnh: ĐVCC

Chị Phạm Nguyễn Thanh Thúy (SN 1988, phường Quy Nhơn Nam) lại quan tâm đến việc cho con tiếp xúc đa dạng các kỹ năng để trẻ vừa học vừa thực hành. Theo chị, sự đa dạng trong các lớp học giúp trẻ hứng thú, chủ động khám phá.

“Lúc thì con học về phòng cháy chữa cháy, lúc thì tham gia các lớp võ. Tôi thấy các hoạt động này bổ ích, con vừa học vừa chơi rất vui mà còn có môi trường để thực hành nên sẽ càng tiếp thu tốt kiến thức và vận dụng vào thực tế,” chị Thúy cho biết.

Trẻ chăm chú theo dõi tại lớp hướng dẫn kỹ năng tự vệ, thoát thân trong trường hợp khẩn cấp. Ảnh: D.L

Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Phương Trúc (SN 1993, phường Bình Định), mẹ của 3 cậu con trai hiếu động, lại chú trọng việc cho con làm quen sớm với nguy hiểm để rèn phản xạ ứng phó. Chị đã đăng ký cho con trai lớn tham gia các lớp kỹ năng nhận biết bạo lực học đường và sơ cấp cứu cơ bản.

Chị chia sẻ: “Tôi nghĩ những kỹ năng này rất cần thiết để con không bị bỡ ngỡ, biết cách phản ứng khi gặp tình huống nguy hiểm. Sau khi học xong, bé còn kể lại cho các em một số điều học được, nên tôi cũng yên tâm hơn khi các con tự chơi với nhau”.

Sinh động, cụ thể, dễ thực hành

Trước nhu cầu ngày càng tăng, một số lớp kỹ năng sống đã được các cá nhân, đơn vị triển khai. Điểm chung của các lớp này là cách dạy sinh động, kèm tình huống ví dụ cụ thể, khuyến khích trẻ tự thực hành, khám phá.

Cuối tháng 8 vừa qua, tại cơ sở Anh văn Hội Việt - Mỹ (số 49-51 Lê Lợi, phường Quy Nhơn), chuẩn võ sư Phan Văn Nhật (xã Phù Mỹ Đông, Chủ nhiệm CLB Võ cổ truyền Thành Nhật) đã hướng dẫn khoảng 30 bạn nhỏ từ 6-11 tuổi cách ứng phó khi bị tấn công đột ngột, xử lý tình huống bị đe dọa bạo lực cùng một số tư thế cơ bản để tự vệ, thoát thân trong trường hợp khẩn cấp.

Trong suốt 90 phút, các em say mê thực hành những tư thế võ mới học được. Nghiêm túc tập luyện từ đầu đến cuối, Đặng Anh Dũng (SN 2014, phường Quy Nhơn Nam) cho biết: “Con từng học võ, khi nghe có lớp này con chủ động xin mẹ cho tham gia. Sau buổi tập, con biết thêm một số kỹ năng như cách thoát thân khi bị tấn công từ phía sau, cách tự vệ khi bị tấn công vào chỗ hiểm hay cách giữ bình tĩnh để tìm đường chạy thoát, nhờ người lớn giúp đỡ”.

Cũng hướng đến trang bị kỹ năng an toàn cho trẻ, nhóm Binh Dinh Discovery tổ chức nhiều lớp đa dạng: từ bơi an toàn, kỹ năng sinh tồn ngoài trời, kỹ năng lều trại đến nhận biết các loài ong, xử lý khi bị côn trùng cắn...

Anh Đinh Chí Công (SN 1990, người sáng lập nhóm và trực tiếp hướng dẫn các lớp), cho biết: Ngoài các kỹ năng riêng lẻ kể trên, năm học 2025-2026 này, nhóm sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai một số mô hình trại hè, như: Trại hè võ thuật, Trại hè Văn hóa-Lịch sử, Trại hè Khoa học trẻ, các khóa dã ngoại sinh tồn. Lịch cụ thể sẽ được đăng tải trên Facebook Binh Dinh Discovery.

Trẻ hào hứng khi vừa được học kỹ năng mới, vừa được thực hành ngoài trời, dã ngoại cùng bạn bè đồng trang lứa. Ảnh: D.L

Ngoài các kỹ năng xã hội và tự vệ, kỹ năng sơ cấp cứu cũng được chú trọng, lồng ghép trong các buổi sinh hoạt ngoại khóa hoặc chương trình tình nguyện.

Bác sĩ Lê Ngọc Thường (Bệnh viện Y học Cổ truyền & Phục hồi Chức năng Quy Nhơn), người có nhiều kinh nghiệm hướng dẫn cho cả người lớn lẫn trẻ em, cho biết: “Hướng dẫn trẻ cần diễn đạt dễ hiểu, ngắn gọn và cho các em tiếp cận từ từ, thực hành từng bước một để nhớ lâu và bình tĩnh xử lý khi chẳng may bị thương”.

Ngoài các lớp kể trên, lực lượng chức năng, tổ chức đoàn thanh niên cũng lồng ghép việc tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn một số kỹ năng cần thiết vào các hoạt động ngoại khóa bằng hình thức gameshow, đố vui có thưởng, thực hành...

Tuy nhiên, để trẻ em từ thành thị đến nông thôn đều có cơ hội rèn luyện và nâng cao kỹ năng sống, những buổi học này cần được tổ chức rộng rãi, thường xuyên hơn nữa tại các địa phương...