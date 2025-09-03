Nhặt được 2,2 triệu đồng, 2 thiếu niên nhờ Công an tìm người đánh rơi

(GLO)- Chiều 3-9, Công an xã Kbang (tỉnh Gia Lai) cho biết đang tìm kiếm người đánh rơi 2,2 triệu đồng mà 2 thiếu niên đã nhặt được tại cổng Công viên Kbang.

Trước đó, vào khoảng 0 giờ 10 phút ngày 2-9, 2 thiếu niên người Bahnar Đinh Văn Kiêng (SN 2010) và Đinh Thượng Vỹ (SN 2009, cùng trú tại làng Brieng, xã Kông Bơ La) di chuyển trên đường Quang Trung, đoạn trước Công viên Kbang, đã nhặt được 2,2 triệu đồng.

2 em Kiêng và Vỹ đã mang số tiền nhặt được đến Công an xã Kbang nhờ trả lại cho người

﻿đánh rơi. Ảnh: ĐVCC

Dù số tiền khá lớn với các em, song ngay sau khi nhặt được, Kiêng và Vỹ đã đến Công an xã Kbang trình báo để tìm trả cho người đánh rơi.

Hiện Công an xã Kbang đã tiếp nhận, tạm giữ số tiền trên. Đồng thời, thông báo ai là người đánh rơi liên hệ với đơn vị tại địa chỉ: 256 Quang Trung (xã Kbang), số điện thoại 02693.834.210.

Công an xã Kbang cũng đã động viên, biểu dương 2 em vì có tinh thần trung thực, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.