Sẽ thành lập Quỹ học bổng quốc gia trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

NHÃ UYÊN (tổng hợp)

(GLO)- Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa công bố Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tạo bước đột phá cho GD&ĐT. Một trong những nội dung đáng chú ý là việc sẽ thành lập Quỹ học bổng quốc gia trực thuộc Bộ GD&ĐT.

Theo đó, Quỹ học bổng Quốc gia được thành lập nhằm tạo ra một cơ chế tài chính linh hoạt, bổ sung ngân sách nhà nước để tài trợ cho các ý tưởng, dự án đổi mới, đột phá mà cơ chế ngân sách truyền thống khó đáp ứng kịp thời và hiệu quả.

Quỹ học bổng quốc gia được hình thành từ ngân sách nhà nước; đóng góp, tài trợ, viện trợ của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài; các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

quy-hoc-bong-quoc-gia-co-nhiem-vu-khuyen-khich-ho-tro-hoc-tap-nghien-cuu-cua-hoc-sinh-sinh-vien-hoc-vien-sau-dai-hoc-va-nha-giao.jpg
Quỹ học bổng quốc gia có nhiệm vụ khuyến khích, hỗ trợ học tập, nghiên cứu của học sinh, sinh viên, học viên sau đại học và nhà giáo. Ảnh minh họa: Mộc Trà

Quỹ có nhiệm vụ cấp học bổng tài năng, hỗ trợ phát triển nhân lực chất lượng cao, ưu tiên hỗ trợ học bổng cho nghiên cứu sinh và học viên cao học tài năng trong các ngành khoa học công nghệ cơ bản; khuyến khích, hỗ trợ học tập, nghiên cứu của học sinh, sinh viên, học viên sau đại học và nhà giáo.

Cùng với đó, hỗ trợ phát triển kỹ năng nghề cho người học và người lao động trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên, gắn với nhu cầu thị trường lao động và hội nhập quốc tế; phát huy hiệu quả các quỹ khuyến tài, khuyến học và các quỹ phát triển kỹ năng khác từ nguồn ngân sách và xã hội hóa theo quy định của pháp luật.

Chính phủ ban hành quy chế tổ chức, quản lý và sử dụng Quỹ, bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả, có kiểm toán độc lập; đồng thời, quy định trách nhiệm phối hợp, giám sát của Bộ GD&ĐT, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan.

