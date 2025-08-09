Huy chương Vàng Olympic Tin học Quốc tế Lê Kiến Thành được cấp học bổng toàn phần trị giá gần 300 triệu đồng

(GLO)- Theo thông tin từ Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, em Lê Kiến Thành-Huy chương vàng Olympic Tin học quốc tế (IOI) 2025 đăng ký nguyện vọng 1 vào Khoa Công nghệ Thông tin của trường và đã được cấp học bổng toàn phần trị giá gần 300 triệu đồng.

Em Lê Kiến Thành-học sinh Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) xuất sắc giành Huy chương Vàng tại Olympic Tin học Quốc tế 2025. Ảnh: T.D

Em Lê Kiến Thành, học sinh đến từ Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) đã xuất sắc giành Huy chương Vàng tại Olympic Tin học Quốc tế 2025 tổ chức tại Bolivia.

Olympic Tin học quốc tế là kỳ thi lập trình thuật toán danh giá nhất dành cho học sinh trung học trên toàn thế giới.

Năm nay, Olympic Tin học quốc tế 2025 diễn ra từ ngày 27-7 đến 3-8 tại Bolivia, với sự tham gia của hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đây là lần đầu tiên tỉnh Gia Lai có một thí sinh đoạt huy chương vàng ở đấu trường quốc tế danh giá này.

Trước khi đạt thành tích xuất sắc này, Thành đã giành Huy chương bạc Olympic Tin học châu Á-Thái Bình Dương 2025; giải Nhất Tin học cấp tỉnh từ lớp 10; giải Nhì quốc gia 2023; vô địch Le Quy Don Online Judge Cup 2023; giải Nhất Hội thi Tin học trẻ toàn quốc.

Với thành tích nổi bật, Thành nhiều lần được Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Gia Lai tặng bằng khen; nhận huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo của Trung ương Đoàn và là 1 trong 5 đại biểu tiêu biểu dự Đại hội Thanh niên tiên tiến toàn quốc lần thứ VIII.

Với thành tích nổi bật, em Lê Kiến Thành được Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh cấp học bổng toàn phần trị giá gần 300 triệu đồng. Ảnh: TD

Với môi trường nghiên cứu sáng tạo và kết nối toàn cầu, chương trình học bổng toàn phần của Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh sẽ chắp cánh để Lê Kiến Thành phát huy tài năng công nghệ, viết tiếp câu chuyện chinh phục đỉnh cao tri thức, đưa trí tuệ Việt vươn xa.