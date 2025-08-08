Báo Gia Lai điện tử

Gia Lai: Đón nam sinh Lê Kiến Thành đoạt huy chương vàng tại Olympic Tin học Quốc tế trở về

TRƯƠNG TRANG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 8-8, tại sân bay Phù Cát, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai đã tổ chức đón em Lê Kiến Thành-nam sinh Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (phường Quy Nhơn) vừa đoạt huy chương vàng tại Olympic Tin học Quốc tế (IOI) năm 2025 trở về từ Bolivia.

Đón nam sinh tại sân bay Phù Cát có đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Giám hiệu Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn cùng các thầy, cô giáo, người nhà và bạn bè của em Thành.

anh-2-dai-dien-lanh-dao-so-gddt-tinh-thay-co-va-ban-be-don-em-le-kien-thanh-tai-san-bay-phu-cat-anhtruong-trang.jpg
Đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, thầy cô và bạn bè đón em Lê Kiến Thành (áo đỏ) tại sân bay Phù Cát. Ảnh: Trương Trang

Em Lê Kiến Thành bày tỏ niềm vinh dự và vui mừng trước sự chào đón của mọi người. Em cũng chia sẻ rằng mình đã học hỏi được rất nhiều từ bạn bè trên thế giới thông qua kỳ thi lần này.

anh-1-dai-dien-lanh-dao-so-gddt-tinh-trao-hoa-chuc-mung-em-le-kien-thanh-anh-truong-trang.jpg
Đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh trao hoa chúc mừng em Lê Kiến Thành. Ảnh: Trương Trang

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo đã ghi nhận, biểu dương, tặng hoa chúc mừng em Thành khi đã hoàn thành xuất sắc hành trình đầy vinh quang tại đấu trường tin học quốc tế.

Đây là lần đầu tiên tỉnh Gia Lai có một thí sinh đoạt huy chương vàng ở đấu trường tin học quốc tế danh giá. Đây không chỉ là niềm tự hào của cá nhân em và gia đình, mà còn là dấu mốc lịch sử của Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn nói riêng, ngành Giáo dục tỉnh nói chung, góp phần khẳng định vị thế của học sinh Gia Lai trên trường quốc tế.

