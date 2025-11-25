Báo Gia Lai điện tử

Nữ tài xế 25 tuổi ở Gia Lai lái xe tải 34 tấn chở hàng cứu trợ miền Trung

MINH CHÍ
(GLO)- Những ngày qua, hình ảnh chị Nguyễn Thị Thùy Duyên (25 tuổi, ở xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) điều khiển xe tải 34 tấn đưa hàng cứu trợ miền Trung đã lan tỏa mạnh mẽ tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.

chi-nguyen-thi-thuy-duyen-la-mot-trong-so-it-nu-tai-xe-lai-xe-tai-nang-tai-gia-laijpg-5128.jpg
Chị Nguyễn Thị Thùy Duyên (25 tuổi, xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) là một trong số ít nữ tài xế lái xe tải nặng tại Gia Lai. Ảnh: NVCC

Chị Duyên là một trong số ít nữ tài xế lái xe tải nặng tại Gia Lai, gắn bó với nghề hơn 5 năm. Vốn thẳng thắn, không ngại vất vả và thích xê dịch, chị được nhiều người biết đến qua các chuyến xe thiện nguyện hỗ trợ bà con vùng khó.

Những ngày cuối tháng 11, khi người dân xã Biển Hồ phát động quyên góp cứu trợ miền Trung, chị Duyên đã dùng phương tiện của mình để vận chuyển hàng hóa. Tuy nhiên, lượng hàng tại địa phương chưa đầy xe. Không ngần ngại, chị tiếp tục điều khiển xe vào phường Dĩ An (TP. Hồ Chí Minh) nhận thêm hàng do bà con nơi đây đóng góp.

Tổng cộng, chị đã nhận và vận chuyển hơn 30 tấn hàng do người dân xã Biển Hồ và phường Dĩ An chung tay hỗ trợ, sau đó trực tiếp đưa đến các tỉnh miền Trung đang chịu ảnh hưởng nặng bởi bão lũ.

chi-duyen-trao-nhu-yeu-pham-cho-nguoi-dan-mien-trungjpg-2244.jpg
Chị Duyên trao nhu yếu phẩm cho bà con miền Trung chịu ảnh hưởng nặng bởi bão lũ. Ảnh: NVCC

Khoảng một tuần qua, chị Duyên tạm gác công việc mưu sinh để toàn tâm cho hoạt động thiện nguyện. Hành động nghĩa tình của chị Duyên góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, "tương thân tương ái", chung tay hướng về đồng bào vùng lũ.

