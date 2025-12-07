Báo Gia Lai điện tử

Gia Lai: 500 sinh viên tham gia chương trình “Hành trình khát vọng-Ươm mầm tương lai”

(GLO)- Ngày 7-12, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai phối hợp với BIDV-Chi nhánh Bình Định, Công ty cổ phần Becamex Bình Định và Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức chương trình “Hành trình khát vọng-Ươm mầm tương lai”. Chương trình đã thu hút 500 sinh viên tham gia.

Chương trình mang đến nhiều góc nhìn thực tiễn về cơ hội việc làm, hành trang lập nghiệp và tác động của chuyển đổi số đối với thế hệ trẻ.

vu-hong-quan-doanh-nhan-tre.jpg
Anh Vũ Hồng Quân-Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai chia sẻ về hành trình phát triển của giới trẻ trong thời đại số. Ảnh: ĐVCC

Phát biểu khai mạc chương trình, PGS.TS Đỗ Ngọc Mỹ-Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo (Trường Đại học Quy Nhơn) nhấn mạnh vai trò của việc tăng cường kết nối giữa nhà trường và doanh nghiệp trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Theo ông Mỹ, trong bối cảnh thị trường lao động thay đổi nhanh chóng, sinh viên không chỉ cần kiến thức chuyên môn mà còn phải được trang bị kỹ năng, tư duy mở và trải nghiệm thực tiễn. Những chương trình gặp gỡ, đối thoại với doanh nhân, nhà quản lý sẽ giúp sinh viên định hình rõ hơn con đường nghề nghiệp và khả năng thích ứng với môi trường làm việc hiện đại.

Tại chương trình, các sinh viên được nghe ông Nguyễn Văn Lăng-Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Becamex Bình Định phân tích bức tranh phát triển kinh tế, công nghiệp tại tỉnh Gia Lai.

Anh Vũ Hồng Quân-Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh chia sẻ về hành trình phát triển của người trẻ trong thời đại số.

Từ câu chuyện thực tiễn của bản thân, anh Quân nhấn mạnh 3 giá trị nền tảng: nhiệt huyết, năng lực và nhân cách. Theo anh Quân, nhiệt huyết là động lực để dám hành động; năng lực là khả năng tự học, thích ứng; còn nhân cách chính là nền tảng để xây dựng uy tín và sự bền vững trong sự nghiệp.

sv-truong-chup-hinh-luu-niem-cung-cac-dn.jpg
Sinh viên và lãnh đạo nhà trường chụp ảnh lưu niệm cùng khách mời. Ảnh: ĐVCC

Bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh-Phó Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân tỉnh, Giám đốc BIDV-Chi nhánh Bình Định cũng chia sẻ góc nhìn về chuyển đổi số trong ngành Ngân hàng với chủ đề “Ứng dụng AI-Kiến tạo diện mạo mới cho ngành ngân hàng Việt Nam”. Bà Quỳnh cho rằng trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi mạnh mẽ mô hình vận hành và chất lượng dịch vụ, đồng thời đặt ra yêu cầu mới đối với nguồn nhân lực về tư duy công nghệ, phân tích dữ liệu và sáng tạo.

Trong không khí cởi mở, các bạn sinh viên cũng đặt nhiều câu hỏi trao đổi với diễn giả. “Hành trình khát vọng-Ươm mầm tương lai” đã để lại dấu ấn đậm nét, góp phần tiếp sức cho sinh viên trên con đường lập nghiệp, chủ động hội nhập và thích ứng với nền kinh tế số.

