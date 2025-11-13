Doanh nhân trẻ sáng tạo để dẫn dắt, cống hiến để lan tỏa

(GLO)- Vừa qua, tại Hà Nội, 3 đại diện xuất sắc của tỉnh Gia Lai được vinh danh doanh nhân tiêu biểu tại Giải thưởng Sao Đỏ.

Dù hoạt động ở các lĩnh vực khác nhau nhưng họ đều có điểm chung: khởi nghiệp từ khó khăn, dám đổi mới, dám dẫn dắt doanh nghiệp vươn lên và đóng góp thiết thực cho cộng đồng. 3 doanh nhân đó là: Lê Minh Thức-Giám đốc Công ty TNHH Viên Phương; Võ Anh Tuấn-Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Tân Anh Tuấn và Nguyễn Thị Ngọc Oanh-Giám đốc Công ty TNHH Quốc Thiên Phúc.

Bền bỉ với tư duy quản trị hiện đại

Anh Lê Minh Thức. Ảnh: NVCC



Anh Lê Minh Thức (SN 1988, xã Phù Cát) tốt nghiệp Cử nhân Quản lý Công nghiệp tại Trường ĐH Bách khoa TP. Hồ Chí Minh. Có thời gian công tác tại Tập đoàn Hoa Sen, anh đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý quan trọng, qua đó tích lũy tư duy chiến lược trước khi khởi nghiệp tại quê nhà.

Từ năm 2017, anh Thức đưa Công ty TNHH Viên Phương chuyển đổi từ vận tải sang thương mại vật tư thiết bị điện nước và sản xuất ống nhựa phục vụ nông nghiệp. Nhờ quyết đoán đổi mới, doanh nghiệp của anh mở rộng thị trường ra nhiều tỉnh miền Trung-Tây Nguyên, giúp doanh thu tăng từ dưới 10 tỷ đồng (năm 2016) lên hơn 140 tỷ đồng hiện nay, tạo việc làm ổn định cho hơn 40 lao động.

Anh Thức chia sẻ: “Thành công của tôi là từ bước chuyển đổi mô hình kinh doanh đến mở rộng sản xuất ống nhựa phục vụ nông nghiệp. Tôi đặt mục tiêu nâng cao chất lượng chuỗi cung ứng vật tư, góp phần hỗ trợ sản xuất địa phương”.

Anh Lê Minh Thức (giữa) trao đổi công việc cùng nhân viên trong cuộc họp. Ảnh: Hải Yến

Không dừng lại ở doanh thu tăng trưởng, anh còn xây dựng môi trường làm việc tôn trọng sáng tạo, khuyến khích người lao động nâng cao tay nghề. Anh Thức đang định hướng đầu tư thêm công nghệ thân thiện môi trường và mở rộng thị trường ra khu vực Tây Nam bộ. Với anh, thành công của doanh nghiệp phải song hành với sự phát triển của cộng đồng nơi doanh nghiệp hoạt động.

Tiên phong nâng tầm sản xuất vật liệu cách nhiệt

Anh Võ Anh Tuấn. Ảnh: NVCC

Võ Anh Tuấn (SN 1980, phường Quy Nhơn) là kỹ sư cơ khí, tốt nghiệp Trường ĐH Bách khoa TP. Hồ Chí Minh. Công ty TNHH một thành viên Tân Anh Tuấn thành lập từ năm 2006, phát triển sản xuất thùng xốp, xốp EPS và màng foam PE lĩnh vực có vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng hàng hóa.

Anh Tuấn đầu tư mạnh vào công nghệ: máy cắt CNC tự động, dây chuyền định hình hiện đại, ứng dụng điện năng lượng mặt trời và số hóa quản trị kho vận, nhân sự. Năng suất tăng 20-35%, sản phẩm chiếm lĩnh vững chắc thị trường miền Trung, được nhiều doanh nghiệp lớn tin dùng. Doanh thu từ 25 tỷ đồng (năm 2016) đã tăng lên gần 70 tỷ đồng năm 2024.

Với phương châm “Đổi mới để dẫn đầu-Chất lượng để khẳng định-Trách nhiệm để phát triển lâu dài”, anh xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững, tích cực tham gia phong trào doanh nhân trẻ và hoạt động cộng đồng.

Anh Võ Anh Tuấn (thứ 3 từ phải sang) cùng Hội Doanh nghiệp trẻ Bình Định tham quan Công ty TNHH một thành viên Tân Anh Tuấn. Ảnh: ĐVCC

Gần 20 năm gắn bó với ngành vật liệu bao gói và cách nhiệt, anh Võ Anh Tuấn chia sẻ: “Tôi luôn xác định đổi mới là chìa khóa cạnh tranh lâu dài. Công ty hiện đang tập trung phát triển các dòng sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật cao phục vụ công nghiệp chế biến, chế tạo. Tôi định hướng tương lai bằng chiến lược sản xuất tuần hoàn, giảm thiểu phế thải nhựa và ứng dụng năng lượng tái tạo, góp phần giảm phát thải carbon”.

Bên cạnh phát triển kinh tế, anh Tuấn luôn nỗ lực tạo việc làm ổn định cho lao động địa phương, chú trọng đào tạo kỹ năng mới cho công nhân. Anh mong muốn đưa sản phẩm “Made in Gia Lai” phủ sóng rộng hơn tại thị trường phía Nam và xuất khẩu.

Dấu ấn của nữ doanh nhân truyền cảm hứng

Chị Nguyễn Thị Ngọc Oanh (SN 1985, phường Quy Nhơn) tốt nghiệp Trường ĐH Ngoại thương TP. Hồ Chí Minh, có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, thương mại quốc tế trước khi trở về tham gia điều hành doanh nghiệp gia đình.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Oanh dành tâm huyết đối với các hoạt động thiện nguyện. Ảnh: NVCC

Từ năm 2009, chị góp phần giúp Công ty TNHH Thương mại Quốc Tú mở rộng hệ thống phân phối ô tô tại phường Hoài Nhơn và các xã, phường lân cận. Năm 2020, chị thành lập Công ty TNHH Quốc Thiên Phúc tại Quy Nhơn, định hướng phát triển mô hình đại lý ô tô và dịch vụ công nghệ xanh. Đến năm 2025, công ty trở thành Đại lý ủy quyền 3S của TMT Motors, phân phối xe điện Wuling phù hợp xu hướng giao thông xanh. Doanh thu tăng trưởng ấn tượng từ 1,16 tỷ đồng (năm 2021) lên 96,75 tỷ đồng năm 2024.

Với nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm quản trị đa ngành, chị Nguyễn Thị Ngọc Oanh bày tỏ: “Xác định hướng tham gia thị trường xe điện khi còn rất mới, tôi đặt trọng tâm vào dịch vụ hậu mãi, chất lượng kỹ thuật và hành vi tiêu dùng bền vững của khách hàng. Đối với tôi, thành công của doanh nghiệp không phải là những con số ngắn hạn mà là khả năng tạo dựng tương lai xanh cho xã hội”.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Oanh (áo hồng) tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: NVCC

Hằng tháng, công ty duy trì gửi tặng 1.400 suất cơm miễn phí cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Bếp ăn tình thương, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh; xây dựng, trao tặng nhà tình nghĩa, hỗ trợ người yếu thế, cứu trợ đồng bào vùng thiên tai, bão lũ, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống…

Thông qua hoạt động thiện nguyện bền bỉ hằng tháng, chị Oanh lan tỏa thông điệp tích cực, doanh nghiệp phát triển phải gắn với sẻ chia trách nhiệm với cộng đồng, để những giá trị tốt đẹp lan tỏa lâu dài.