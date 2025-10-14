Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Hội Doanh nhân trẻ Bình Định triển khai 35 hoạt động kết nối, giao thương

BÙI NGHĨA
(GLO)-Chiều 13-10, tại phường Quy Nhơn, Hội Doanh nhân trẻ Bình Định tổ chức hội nghị sơ kết công tác 9 tháng đầu năm 2025 và Chương trình Tết Doanh nhân 2025 với chủ đề “Hành trình vàng - Kỷ nguyên mới”. 

Dự hội nghị có anh Phạm Hồng Hiệp-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn; đại diện các sở, ban, ngành và 150 doanh nhân trẻ tiêu biểu.

hoi-doanh-nhan-tre-binh-dinh-1.jpg
Hội Doanh nhân trẻ Bình Định nhận bằng khen của Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam. Ảnh: H.Y

Đến nay, Hội Doanh nhân trẻ Bình Định có 154 hội viên. Nhiều doanh nghiệp hội viên đã mở rộng quy mô sản xuất, đầu tư vào các lĩnh vực mới như năng lượng tái tạo, chế biến gỗ, logistics và du lịch biển.

Trong 9 tháng đầu năm 2025, Hội đã triển khai 35 hoạt động kết nối, giao thương; tổ chức 5 chương trình xúc tiến đầu tư, 10 tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm quản trị và 8 chuyến thiện nguyện với tổng giá trị hơn 2 tỷ đồng. Đặc biệt, chương trình “Doanh nhân trẻ đồng hành cùng khởi nghiệp” đã hỗ trợ 15 dự án khởi nghiệp của thanh niên.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Bình Định Vũ Hồng Quân khẳng định: “Hội tiếp tục là cầu nối giữa doanh nghiệp và chính quyền, góp phần xây dựng môi trường đầu tư năng động, sáng tạo; thể hiện trách nhiệm xã hội”.

hoi-doanh-nhan-tre-binh-dinh-2.jpg
Các cá nhân nhận ﻿bằng khen của Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam. Ảnh: H.Y

Dịp này, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tặng bằng khen cho Hội Doanh nhân trẻ Bình Định cùng 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội năm 2025.

Hội LHTN Việt Nam tỉnh tặng bằng khen cho 10 hội viên có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào doanh nhân trẻ giai đoạn 2021-2025. Hội Doanh nhân trẻ Bình Định kết nạp 21 hội viên mới và phát động phong trào thi đua “Doanh nhân trẻ Bình Định-Hành trình vàng 2026”.

Ngoài ra, Hội Doanh nhân trẻ Bình Định ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty cổ phần Bệnh viện Đa khoa Bình Định, nhằm tăng cường sự phối hợp giữa hai bên trong việc triển khai các hoạt động vì cộng đồng, hướng đến chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho người lao động và toàn xã hội.

