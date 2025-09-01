(GLO)-Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh 2-9, Siêu thị Co.opmart Quy Nhơn (Công ty TNHH MTV Saigon Co.op Bình Định) phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình phúc lợi dành riêng cho công đoàn viên và người lao động trên địa bàn tỉnh.

Với chủ đề “Co.opmart Quy Nhơn đồng hành cùng công nhân, công chức và người lao động trong chi tiêu mua sắm”, chương trình diễn ra từ ngày 1 đến 7-9 tại gian hàng ưu đãi của Siêu thị Co.opmart Quy Nhơn (số 7 Lê Duẩn, phường Quy Nhơn).

Theo thể lệ, Siêu thị sẽ phát hành 2.000 “phiếu mua hàng ưu đãi” dành cho công nhân, công chức và người lao động. Khi sử dụng phiếu, khách hàng được hưởng mức giảm giá từ 20 - 50% đối với các mặt hàng thiết yếu, hàng nhãn riêng của các nhóm hàng thực phẩm công nghệ, hóa mỹ phẩm, đồ dùng, may mặc.

Ngoài ra, một số sản phẩm còn có hình thức khuyến mại mua 1 tặng 1 hoặc quà tặng kèm. Mỗi phiếu mua hàng ưu đãi được sử dụng một lần, số lượng sản phẩm áp dụng theo danh mục niêm yết tại khu vực bán hàng ưu đãi. Đây là hoạt động thiết thực nhằm góp phần chăm lo đời sống, giảm bớt gánh nặng chi tiêu cho công đoàn viên trong dịp lễ.

Siêu thị Co.opmart Quy Nhơn bán hàng giảm giá phục vụ công đoàn viên. Ảnh: Hải Yến

Đặc biệt, chương trình này được tổ chức song song với sự kiện "Tự hào siêu thị Việt 2025"-chương trình khuyến mãi lớn nhất trong năm của Saigon Co.op, kéo dài từ 28-8 đến 17-9 tại siêu thị Co.opmart Quy Nhơn và Co.opmart An Nhơn.

Đây là sự kiện quảng bá hàng Việt chất lượng cao, với gần 30.000 mã hàng thiết yếu, nhiều sản phẩm giảm giá sâu đến 50%, kèm ưu đãi như mua 1 tặng 1, hoàn tiền, tặng giỏ nông sản, gấu bông mascot phiên bản 2-9 và nhân 3 điểm thưởng cho khách hàng thành viên.