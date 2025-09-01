Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai ngày mới Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh

Gia Lai News

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Siêu thị Co.opmart Quy Nhơn bán hàng giảm giá phục vụ công đoàn viên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HẢI YẾN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)-Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh 2-9, Siêu thị Co.opmart Quy Nhơn (Công ty TNHH MTV Saigon Co.op Bình Định) phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình phúc lợi dành riêng cho công đoàn viên và người lao động trên địa bàn tỉnh.

Với chủ đề “Co.opmart Quy Nhơn đồng hành cùng công nhân, công chức và người lao động trong chi tiêu mua sắm”, chương trình diễn ra từ ngày 1 đến 7-9 tại gian hàng ưu đãi của Siêu thị Co.opmart Quy Nhơn (số 7 Lê Duẩn, phường Quy Nhơn).

Theo thể lệ, Siêu thị sẽ phát hành 2.000 “phiếu mua hàng ưu đãi” dành cho công nhân, công chức và người lao động. Khi sử dụng phiếu, khách hàng được hưởng mức giảm giá từ 20 - 50% đối với các mặt hàng thiết yếu, hàng nhãn riêng của các nhóm hàng thực phẩm công nghệ, hóa mỹ phẩm, đồ dùng, may mặc.

Ngoài ra, một số sản phẩm còn có hình thức khuyến mại mua 1 tặng 1 hoặc quà tặng kèm. Mỗi phiếu mua hàng ưu đãi được sử dụng một lần, số lượng sản phẩm áp dụng theo danh mục niêm yết tại khu vực bán hàng ưu đãi. Đây là hoạt động thiết thực nhằm góp phần chăm lo đời sống, giảm bớt gánh nặng chi tiêu cho công đoàn viên trong dịp lễ.

b10c5ac1dccd57930edc.jpg
Siêu thị Co.opmart Quy Nhơn bán hàng giảm giá phục vụ công đoàn viên. Ảnh: Hải Yến

Đặc biệt, chương trình này được tổ chức song song với sự kiện "Tự hào siêu thị Việt 2025"-chương trình khuyến mãi lớn nhất trong năm của Saigon Co.op, kéo dài từ 28-8 đến 17-9 tại siêu thị Co.opmart Quy Nhơn và Co.opmart An Nhơn.

Đây là sự kiện quảng bá hàng Việt chất lượng cao, với gần 30.000 mã hàng thiết yếu, nhiều sản phẩm giảm giá sâu đến 50%, kèm ưu đãi như mua 1 tặng 1, hoàn tiền, tặng giỏ nông sản, gấu bông mascot phiên bản 2-9 và nhân 3 điểm thưởng cho khách hàng thành viên.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Vạn chài đồng lòng chống khai thác IUU

Gia Lai: Vạn chài đồng lòng chống khai thác IUU

Net Zero

(GLO)- Cuối năm 2025, Ủy ban châu Âu (EC) sẽ kiểm tra việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU) tại Việt Nam. Hướng tới mục tiêu gỡ “thẻ vàng”, ngư dân ven biển Gia Lai đang đồng lòng siết chặt kỷ luật để xây dựng nghề cá bền vững.

Điểm tựa để người dân giảm nghèo bền vững

Điểm tựa để người dân giảm nghèo bền vững

Tài chính

(GLO)- Những năm qua, nhờ sự đồng hành của Ngân hàng Chính sách xã hội Hoài Ân, nhiều hộ dân đã có thêm vốn đầu tư sản xuất, phát triển sinh kế, thoát nghèo, hơn thế nữa còn mạnh dạn mở rộng ngành nghề, từng bước nâng cao thu nhập, góp phần quan trọng vào mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Gia Lai tăng tốc thực hiện “khoán tăng trưởng”

Gia Lai tăng tốc thực hiện “khoán tăng trưởng”

Kinh tế

(GLO)- Sau khi hợp nhất, tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm địa phương (GRDP) đạt 7,3 - 7,6%, phấn đấu chạm ngưỡng 8%. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã phân giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội cho 135 xã, phường. Hiện tại, các địa phương đang tăng tốc thực hiện chỉ tiêu “khoán tăng trưởng”.

Gia Lai đảm bảo nguồn vật liệu cho các dự án giao thông trọng điểm

Gia Lai đảm bảo nguồn vật liệu cho các dự án giao thông trọng điểm

Kinh tế

(GLO)- Tổ liên ngành của tỉnh Gia Lai vừa tiến hành rà soát các mỏ vật liệu xây dựng dự kiến cấp phép khai thác phục vụ các dự án, công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Qua rà soát cho thấy, các điểm mỏ vật liệu có tổng trữ lượng đảm bảo nhu cầu thi công các dự án, công trình.

null