Gia Lai có 3 doanh nhân trẻ đạt Giải thưởng Sao Đỏ 2025

(GLO)-Hội đồng Chung tuyển Giải thưởng Sao Đỏ, Top 100 Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 đã họp và công bố danh sách được vinh danh. Theo đó, Gia Lai có 3 đại diện được nhận Giải thưởng Sao Đỏ 2025.

3 doanh nhân đều là thành viên của Hội Doanh nhân trẻ Bình Định, gồm: anh Võ Anh Tuấn-Ủy viên Ban Chấp hành Hội Doanh nhân trẻ Bình Định, Giám đốc Công ty TNHH MTV Tân Anh Tuấn; anh Lê Minh Thức-Giám đốc Công ty TNHH Viên Phương; chị Nguyễn Thị Ngọc Oanh-Giám đốc Công ty TNHH Quốc Thiên Phúc.

Anh Võ Anh Tuấn-Giám đốc Công ty TNHH MTV Tân Anh Tuấn. Ảnh: ĐVCC

Anh Lê Minh Thức-Giám đốc Công ty TNHH Viên Phương. Ảnh: ĐVCC

Chị Nguyễn Thị Ngọc Oanh-Giám đốc Công ty TNHH Quốc Thiên Phúc. Ảnh: ĐVCC

Giải thưởng Sao Đỏ nhằm ghi nhận những nỗ lực và thành tựu vượt bậc của các doanh nhân trẻ trong phát triển sản xuất, kinh doanh, đóng góp cho cộng đồng và xã hội. Các doanh nhân trẻ nhận giải thưởng khẳng định bản lĩnh tiên phong, tinh thần đổi mới sáng tạo và trách nhiệm đối với sự phát triển của đất nước.

Giải thưởng kỳ vọng sẽ tiếp tục trở thành động lực mạnh mẽ, cổ vũ thế hệ doanh nhân trẻ tiếp tục vươn lên, xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững, góp phần lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trên cả nước.

Lễ trao Giải thưởng Sao Đỏ-Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025 dự kiến tổ vào ngày 26-11 tại Hà Nội, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ VIII.