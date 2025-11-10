Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai có 3 doanh nhân trẻ đạt Giải thưởng Sao Đỏ 2025

HẢI YẾN
(GLO)-Hội đồng Chung tuyển Giải thưởng Sao Đỏ, Top 100 Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 đã họp và công bố danh sách được vinh danh. Theo đó, Gia Lai có 3 đại diện được nhận Giải thưởng Sao Đỏ 2025.

3 doanh nhân đều là thành viên của Hội Doanh nhân trẻ Bình Định, gồm: anh Võ Anh Tuấn-Ủy viên Ban Chấp hành Hội Doanh nhân trẻ Bình Định, Giám đốc Công ty TNHH MTV Tân Anh Tuấn; anh Lê Minh Thức-Giám đốc Công ty TNHH Viên Phương; chị Nguyễn Thị Ngọc Oanh-Giám đốc Công ty TNHH Quốc Thiên Phúc.

hoi-doanh-nhan-tre-tinh-co-3-dai-dien-dat-giai-thuong-sao-do-1.jpg
Anh Võ Anh Tuấn-Giám đốc Công ty TNHH MTV Tân Anh Tuấn. Ảnh: ĐVCC
hoi-doanh-nhan-tre-tinh-co-3-dai-dien-dat-giai-thuong-sao-do-2.jpg
Anh Lê Minh Thức-Giám đốc Công ty TNHH Viên Phương. Ảnh: ĐVCC
hoi-doanh-nhan-tre-tinh-co-3-dai-dien-dat-giai-thuong-sao-do-3.jpg
Chị Nguyễn Thị Ngọc Oanh-Giám đốc Công ty TNHH Quốc Thiên Phúc. Ảnh: ĐVCC

Giải thưởng Sao Đỏ nhằm ghi nhận những nỗ lực và thành tựu vượt bậc của các doanh nhân trẻ trong phát triển sản xuất, kinh doanh, đóng góp cho cộng đồng và xã hội. Các doanh nhân trẻ nhận giải thưởng khẳng định bản lĩnh tiên phong, tinh thần đổi mới sáng tạo và trách nhiệm đối với sự phát triển của đất nước.

Giải thưởng kỳ vọng sẽ tiếp tục trở thành động lực mạnh mẽ, cổ vũ thế hệ doanh nhân trẻ tiếp tục vươn lên, xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững, góp phần lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trên cả nước.

Lễ trao Giải thưởng Sao Đỏ-Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025 dự kiến tổ vào ngày 26-11 tại Hà Nội, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ VIII.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết, phấn đấu cao nhất đưa Trung tâm đi vào hoạt động trong tháng 11-2025.

Phấn đấu cao nhất đưa Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam đi vào hoạt động trong tháng 11-2025

Tài chính

(GLO)- Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 211/CĐ-TTg về việc thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Trong đó, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết, phấn đấu cao nhất đưa Trung tâm đi vào hoạt động trong tháng 11-2025.

Tín dụng chính sách ủy thác qua các hội, đoàn thể: Nhanh, chính xác và hiệu quả

Tín dụng chính sách ủy thác qua các hội, đoàn thể: Nhanh, chính xác và hiệu quả

Tài chính

(GLO)- Sự phối hợp chặt chẽ, có trách nhiệm giữa Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh với các hội, đoàn thể trên địa bàn tỉnh đã giúp 219.244 hộ dân được hưởng lợi từ tín dụng chính sách, giúp họ thêm cơ hội đầu tư phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo bền vững tại địa phương.

Hồ chứa nước Ayun Hạ đang được vận hành, điều tiết liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba.

Chủ động bảo vệ các công trình thủy lợi trước bão số 13

Kinh tế

(GLO)- Trước những dự báo mưa lớn do ảnh hưởng cơn bão số 13, Công ty TNHH một thành viên Khai thác Công trình thủy lợi Gia Lai đang thực hiện điều tiết, vận hành các hồ chứa thủy lợi khu vực phía Tây tỉnh nhằm đảm bảo an toàn công trình cũng như cho người và tài sản vùng hạ lưu.

Ia Rsai tái cơ cấu nông nghiệp: Thích ứng biến đổi khí hậu

Ia Rsai tái cơ cấu nông nghiệp: Thích ứng biến đổi khí hậu

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Trước thách thức biến đổi khí hậu, người dân xã Ia Rsai (tỉnh Gia Lai) đã chủ động tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp bằng cách chuyển đổi sang cây trồng mới, phù hợp, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ hiện đại, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, nâng cao thu nhập.

Nông dân xã Ia Phí chuyển đổi diện tích cà phê già cỗi sang trồng dưa lưới, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: N.D

Chủ động chuyển đổi cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao

Kinh tế

(GLO)- Những năm gần đây, giá nông sản bấp bênh cùng tác động khắc nghiệt của biến đổi khí hậu đã khiến đời sống của người dân gặp không ít khó khăn. Trước thực tế đó, nhiều doanh nghiệp và nông dân ở khu vực Tây Gia Lai đã mạnh dạn chuyển đổi sang các loại cây trồng phù hợp, có giá trị kinh tế cao.

Cà phê chín mọng, trĩu quả, mang đến niềm vui ngày mùa trên các nương rẫy bạt ngàn Đắk Lắk, Gia Lai.

Nông dân Tây Nguyên phấn khởi vào vụ thu hoạch cà phê

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Những ngày cuối thu, đầu đông, khi tiết trời Tây Nguyên se lạnh, khắp các buôn làng từ Đắk Lắk, Gia Lai đến Quảng Ngãi lại rộn ràng bước vào vụ thu hoạch cà phê. Trên nương rẫy, cà phê chín đỏ mang theo biết bao hy vọng của người nông dân sau một năm miệt mài với công việc đồng áng.

Người chăn nuôi xã Biển Hồ tích cực chăm sóc đàn heo thịt. Ảnh: N.D

Gia Lai thúc đẩy phát triển chăn nuôi dịp cuối năm

Kinh tế

(GLO)- Để đáp ứng nhu cầu thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán năm 2026, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Gia Lai (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường) vừa làm việc với các xã, phường khu vực phía Tây tỉnh về thúc đẩy phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Ðẩy mạnh giải ngân vốn của chương trình mục tiêu quốc gia: Tạo động lực phát triển

Ðẩy mạnh giải ngân vốn của chương trình mục tiêu quốc gia: Tạo động lực phát triển

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Giải ngân vốn của chương trình mục tiêu quốc gia tốt sẽ tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là ở những vùng kinh tế còn khó khăn. Vì thế, càng về cuối năm các địa phương trong tỉnh Gia Lai càng khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải ngân dòng vốn này.

