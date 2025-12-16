Sáng 16-12, vàng miếng “hạ nhiệt” 600.000 đồng mỗi lượng

(GLO)- Phiên giao dịch sáng 16-12 ghi nhận giá vàng trong nước quay đầu giảm 600.000 đồng so với sáng hôm qua. Hiện các doanh nghiệp đang niêm yết vàng miếng ở mức 156,2 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, các doanh nghiệp như Bảo Tín Minh Châu, PNJ, DOJI, SJC tiếp tục giữ mức chênh lệch 2 chiều mua-bán 2 triệu đồng khi niêm yết 154,2-156,2 triệu đồng/lượng. Mi Hồng đang giao dịch ở mức 155-156,2 triệu đồng/lượng. Phú Quý mua vào ở mức thấp 153,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng ngày 16-12 giảm nhẹ. Ảnh nguồn Báo Quân Đội Nhân Dân

Vàng nhẫn cũng giảm nhẹ tùy theo từng doanh nghiệp. Phú Quý hiện có giá 151,5-154,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu đang giao dịch ở mức 149,7-153,2 triệu đồng/lượng; DOJI đang có giá 151,5-154,5 triệu đồng/lượng; SJC có giá 150,6-153,4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay hôm nay ở mức 4.306,3 USD/ounce. Giá vàng thế giới nhìn chung tăng 0,13% trong 24 giờ qua, tương ứng với tăng 5,6 USD/ounce.

Với giá vàng miếng trong nước neo ở mức cao và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.306,3 USD/ounce (tương đương khoảng 137,5 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới khoảng 18,7 triệu đồng/lượng.