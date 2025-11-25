Theo đó, giá vàng miếng tại các doanh nghiệp như DOJI, PNJ, SJC được niêm yết ở mức cao với 2 chiều mua-bán là 150,9-152,9 triệu đồng/lượng, chênh lệch 2 chiều là 2 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu mua vào ở mức cao với 151,4 triệu đồng/lượng; Mi Hồng cũng mua vào với giá cao 151,5 triệu đồng/lượng. Còn Phú Quý lại mua vào với giá thấp hơn mặt bằng chung, 150,4 triệu đồng/lượng.

Tăng vọt 2,5 triệu đồng, vàng miếng tiến sát mốc 153 triệu đồng/lượng. Ảnh minh họa: baolaocai.vn

Giá vàng nhẫn cũng tăng phi mã. Phú Quý hiện niêm yết giá 149,2-152,2 triệu đồng/lượng; SJC đang có giá 148,5-151 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu mua vào 148,2 triệu đồng, bán ra 151,4 triệu đồng/lượng; DOJI niêm yết ở mức 148,7-151,7 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay hôm nay tăng so với sáng qua, niêm yết quanh ngưỡng 4.136,1 USD/ounce (tương đương 132 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí). Giá vàng thế giới nhìn chung tăng 39,5 USD/ounce, tương đương tăng 0,96% nếu tính trong 30 ngày qua. Hiện tại, giá vàng thế giới thấp hơn khoảng 20,9 triệu đồng/lượng so với vàng trong nước.