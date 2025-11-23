Ngày 23-11, vàng miếng giao dịch quanh mốc 150,4 triệu đồng/lượng

(GLO)- Ngày 23-11, thị trường vàng trong nước ghi nhận sự ổn định so với hôm qua. Hiện vàng miếng được bán ra quanh mốc 150,4 triệu đồng/lượng.

Theo ghi nhận tại các doanh nghiệp như SJC, PNJ, DOJI, giá vàng miếng đang được niêm yết 2 chiều mua-bán ở mức 148,4-150,4 triệu đồng/lượng, giữ mức chênh lệch 2 chiều là 2 triệu đồng. Ngoài ra, một số doanh nghiệp khác giao dịch chiều mua vào với mức giá nhỉnh hơn. Bảo Tín Minh Châu mua vào cao hơn 500.000 đồng với giá 148,9 triệu đồng/lượng, Mi Hồng giao dịch 149,2 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Phú Quý lại mua vào thấp hơn mặt bằng chung với giá 147,9 triệu đồng/lượng.

Ảnh minh họa: laodong.vn

Thị trường vàng nhẫn cũng giữ mức ổn định. PNJ hiện giao dịch 2 chiều 146,1-149,1 triệu đồng, chênh lệch 3 triệu đồng. Phú Quý đang mua vào ở mức 146,9 triệu đồng, bán ra 149,9 triệu đồng/lượng; Mi Hồng đang có giá 138-142 triệu đồng/lượng; DOJI đang giao dịch với mức 146,1-149,1 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu mua vào 145,9 triệu đồng, bán ra ở mức 149,2 triệu đồng/lượng.