Vàng miếng bật tăng 1,7 triệu đồng mỗi lượng

Theo đó, tại các doanh nghiệp như SJC, PNJ, DOJI đang niêm yết giá vàng miếng ở mức cao 149-151 triệu đồng/lượng, giữ mức chênh lệch 2 chiều mua-bán là 2 triệu đồng.
Trong khi đó, doanh nghiệp Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết giá mua vào ở mức 149,5 triệu đồng, cao hơn mặt bằng chung 500.000 đồng. Mi Hồng cũng niêm yết ở mức cao với 149,8 triệu đồng. Phú Quý giữ mức mua vào với 148 triệu đồng/lượng, thấp hơn mặt bằng chung 1 triệu đồng.
Giá vàng nhẫn cũng biến động tùy từng doanh nghiệp. Trong đó, Phú Quý niêm yết 2 chiều mua-bán ở mức 147,3-150,3 triệu đồng/lượng; Mi Hồng niêm yết 139-143 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu có giá 146,6-149,9 triệu đồng/lượng; SJC có giá 146,5-149 triệu đồng/lượng.