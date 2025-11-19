(GLO)- Hôm nay (19-11), thị trường vàng trong nước chứng kiến phiên bật tăng mạnh mẽ sau khi giảm 800.000 đồng vào hôm qua. Hiện giá vàng miếng đang ở mức cao với 151 triệu đồng/lượng.

Theo đó, tại các doanh nghiệp như SJC, PNJ, DOJI đang niêm yết giá vàng miếng ở mức cao 149-151 triệu đồng/lượng, giữ mức chênh lệch 2 chiều mua-bán là 2 triệu đồng.

Vàng miếng bật tăng 1,7 triệu đồng mỗi lượng. Ảnh nguồn Báo Quân Đội Nhân Dân

Trong khi đó, doanh nghiệp Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết giá mua vào ở mức 149,5 triệu đồng, cao hơn mặt bằng chung 500.000 đồng. Mi Hồng cũng niêm yết ở mức cao với 149,8 triệu đồng. Phú Quý giữ mức mua vào với 148 triệu đồng/lượng, thấp hơn mặt bằng chung 1 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn cũng biến động tùy từng doanh nghiệp. Trong đó, Phú Quý niêm yết 2 chiều mua-bán ở mức 147,3-150,3 triệu đồng/lượng; Mi Hồng niêm yết 139-143 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu có giá 146,6-149,9 triệu đồng/lượng; SJC có giá 146,5-149 triệu đồng/lượng.