Chiều 29-10, giá vàng tiếp tục tăng 1,2 triệu đồng/lượng

(GLO)- Thị trường vàng trong nước biến động tăng lần thứ 2 trong ngày 29-10. Chiều nay, giá vàng ở mức 148,1 triệu đồng sau khi tăng thêm 1,2 triệu đồng/lượng.

Ghi nhận tại các doanh nghiệp như PNJ, SJC, DOJI hiện đang niêm yết giá 2 chiều mua-bán là 146,1-148,1 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng so với phiên giao dịch buổi sáng. Mức chênh lệch 2 chiều là 2 triệu đồng. Còn Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết 2 chiều ở mức 146,5-147,5 triệu đồng, chênh lệch 2 chiều chỉ còn 1 triệu đồng/lượng; Mi Hồng hiện mua vào khá cao với 147,1 triệu đồng, chỉ cách chiều bán ra 1 triệu đồng. Còn Phú Quý lại có giá mua vào khá thấp với 145,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước tiếp tục tăng trong phiên giao dịch chiều 29-10. Ảnh: P.V

Giá vàng nhẫn cũng ghi nhận biến động tùy từng doanh nghiệp. Bảo Tín Minh Châu hiện giao dịch ở mức 146,5-149,5 triệu đồng/lượng; Mi Hồng đang có giá 147,1-148,1 triệu đồng, tương đương vàng miếng; SJC đang giao dịch với giá 143,8-146,3 triệu đồng/lượng; DOJI đang niêm yết ở mức 144,6-147,6 triệu đồng/lượng. Phú Quý đang giao dịch ở mức 144,7-147,6 triệu đồng/lượng.