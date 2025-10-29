Giá vàng miếng ngày 29-10 tăng nhẹ 300.000 đồng/lượng

Trong phiên giao dịch sáng nay, giá vàng tại các doanh nghiệp như Bảo Tín Minh Châu, SJC, DOJI, PNJ cùng niêm yết giá bán ra ở mức 146,9 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng so với hôm qua.
Ở chiều mua vào, Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết ở mức 145,9 triệu đồng/lượng, PNJ, DOJI, SJC có giá 144,9 triệu đồng/lượng; Mi Hồng giao dịch với giá 145,9 triệu đồng/lượng; Phú Quý có giá. 144,4 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn cũng biến động tùy theo từng doanh nghiệp. Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết ở mức 145,9-148,9 triệu đồng/lượng; Phú Quý có giá 143,9-146,9 triệu đồng/lượng; SJC đang giao dịch 142,8-145,3 triệu đồng/lượng, DOJI đang giao dịch 143,8-146,8 triệu đồng/lượng; PNJ niêm yết 143,8-146,8 triệu đồng/lượng.
Đầu giờ sáng 29-10 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay trên sàn Kitco đang ở mức 3,975,9 USD/oz. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank 1 USD = 26.349 VND, giá vàng thế giới tương đương 126,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn 20,7 triệu đồng/lượng so với giá bán vàng SJC ở cùng thời điểm.