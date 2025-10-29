Giá vàng miếng ngày 29-10 tăng nhẹ 300.000 đồng/lượng

(GLO)- Ngày 29-10, thị trường vàng trong nước tăng nhẹ trở lại. Trong đó, vàng miếng tăng 300.000 đồng mỗi lượng, hiện có giá bán ra 146,9 triệu đồng.

Trong phiên giao dịch sáng nay, giá vàng tại các doanh nghiệp như Bảo Tín Minh Châu, SJC, DOJI, PNJ cùng niêm yết giá bán ra ở mức 146,9 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng so với hôm qua.

Ở chiều mua vào, Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết ở mức 145,9 triệu đồng/lượng, PNJ, DOJI, SJC có giá 144,9 triệu đồng/lượng; Mi Hồng giao dịch với giá 145,9 triệu đồng/lượng; Phú Quý có giá. 144,4 triệu đồng/lượng.

Đồ họa: P.V

Giá vàng nhẫn cũng biến động tùy theo từng doanh nghiệp. Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết ở mức 145,9-148,9 triệu đồng/lượng; Phú Quý có giá 143,9-146,9 triệu đồng/lượng; SJC đang giao dịch 142,8-145,3 triệu đồng/lượng, DOJI đang giao dịch 143,8-146,8 triệu đồng/lượng; PNJ niêm yết 143,8-146,8 triệu đồng/lượng.

Đầu giờ sáng 29-10 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay trên sàn Kitco đang ở mức 3,975,9 USD/oz. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank 1 USD = 26.349 VND, giá vàng thế giới tương đương 126,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn 20,7 triệu đồng/lượng so với giá bán vàng SJC ở cùng thời điểm.