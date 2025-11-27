Vàng miếng vượt ngưỡng 153 triệu đồng

Cụ thể, giá vàng miếng tại các doanh nghiệp SJC, DOJI, PNJ giao dịch 2 chiều mua-bán ở mức 151,4-153,4 triệu đồng/lượng. Mi Hồng đang giao dịch 152-153,4 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu đang mua vào với giá cao 151,9 triệu đồng/lượng. Phú Quý đang mua vào ở mức thấp 150,9 triệu đồng/lượng.
Vàng nhẫn cũng được niêm yết ở mức cao. Phú Quý mua vào 149,7 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 152,7 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu đang giao dịch 2 chiều ở mức 148,4-151,7 triệu đồng/lượng; Mi Hồng đang niêm yết ở mức 138,5-142,5 triệu đồng/lượng; SJC đang niêm yết ở mức 149-151,5 triệu đồng/lượng. DOJI đang mua vào 149,4 triệu đồng/lượng, bán ra 152,4 triệu đồng/lượng.