Vàng miếng vượt ngưỡng 153 triệu đồng

(GLO)- Sáng 27-11, giá vàng miếng trong nước vọt qua ngưỡng 153,4 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn tại một số doanh nghiệp cũng tăng lên mức khá cao.

Cụ thể, giá vàng miếng tại các doanh nghiệp SJC, DOJI, PNJ giao dịch 2 chiều mua-bán ở mức 151,4-153,4 triệu đồng/lượng. Mi Hồng đang giao dịch 152-153,4 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu đang mua vào với giá cao 151,9 triệu đồng/lượng. Phú Quý đang mua vào ở mức thấp 150,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước ngày 27-11 vượt ngưỡng 153 triệu đồng/lượng. Ảnh: P.V

Vàng nhẫn cũng được niêm yết ở mức cao. Phú Quý mua vào 149,7 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 152,7 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu đang giao dịch 2 chiều ở mức 148,4-151,7 triệu đồng/lượng; Mi Hồng đang niêm yết ở mức 138,5-142,5 triệu đồng/lượng; SJC đang niêm yết ở mức 149-151,5 triệu đồng/lượng. DOJI đang mua vào 149,4 triệu đồng/lượng, bán ra 152,4 triệu đồng/lượng.