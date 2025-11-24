Giá vàng trong nước đi ngang trong ngày 24-11

(GLO)- Thị trường vàng trong nước hôm nay vẫn giữ ở mức ổn định với giá 2 chiều mua-bán là 148,4-150,4 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, các doanh nghiệp như SJC, PNJ, DOJI cùng niêm yết 2 chiều mua-bán ở mức 148,4-150,4 triệu đồng/lượng. Mi Hồng đang giao dịch chiều mua vào ở mức 149 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu cũng mua vào ở mức cao với 148,9 triệu đồng/lượng. Phú Quý đang giao dịch mua vào ở mức thấp với 147,9 triệu đồng/lượng.

Ảnh minh họa: Vneconomy



Vàng nhẫn cũng đang giữ ở mức ổn định. Phú Quý đang giao dịch 2 chiều mua-bán với giá 146,8-149,8 triệu đồng/lượng; Mi Hồng đang mua vào 138 triệu đồng/lượng, bán ra với giá 142 triệu đồng/lượng; SJC cũng có mức giao dịch 146-148,5 triệu đồng/lượng. DOJI, PNJ đang có giá 146,1-149,1 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng hiện niêm yết ở mức 4.065 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 129,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC khoảng hơn 21,1 triệu đồng/lượng.