Vàng miếng về lại mốc 147 triệu đồng/lượng

Cụ thể, các doanh nghiệp như SJC, DOJI, PNJ đang cùng giao dịch 2 chiều mua-bán ở mức 145-147 triệu đồng lượng. Phú Quý đang mua vào ở mức thấp 144 triệu đồng/lượng; Mi Hồng mua vào ở mức 145,8 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu niêm yết 145,5 triệu đồng/lượng.

Thị trường vàng trong nước ngày 5-11 quay đầu giảm. Ảnh: P.V

Vàng nhẫn cũng biến động tùy theo từng doanh nghiệp. Trong đó, Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết ở mức 142,6-145,9 triệu đồng/lượng; SJC đang giao dịch ở mức 142,2-144,7 triệu đồng/lượng; Phú Quý đang mua vào 143,8 triệu đồng, bán ra mức 146,8 triệu đồng/lượng; Mi Hồng đang giao dịch ở mức 134,5-138,5 triệu đồng/lượng.

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4 giờ ngày 5-11 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3976,14 USD/ounce. Giá vàng hôm nay giảm 40,39 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,349 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 126,2 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 20,8 triệu đồng/lượng.