(GLO)- Sau 2 ngày cuối tuần giữ giá ổn định ở mức 148,4 triệu đồng, phiên giao dịch đầu tuần ngày 3-11, vàng miếng đã tăng thêm 200.000 đồng/lượng.

Theo niêm yết của các doanh nghiệp như SJC, DOJI, PNJ niêm yết giá 2 chiều mua-bán ở mức 146,6-148,6 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu và Mi Hồng hiện mua vào cao hơn các doanh nghiệp khác 500.000 đồng với giá 147,1 triệu đồng/lượng; Phú Quý mua vào thấp hơn với giá 146,1 triệu đồng/lượng.

Ngày 3-11, vàng miếng tăng nhẹ 200.000 đồng/lượng. Ảnh: P.V

Thị trường vàng nhẫn cũng ghi nhận mức biến động nhẹ tùy từng doanh nghiệp. Trong đó, Mi Hồng đang giao dịch mua-bán ở mức 137,5-141,5 triệu đồng/lượng; Phú Quý đang có giá 145,6-148,6 triệu đồng/lượng; SJC niêm yết ở mức 143,6-146,1 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu đang có giá 144,9-148,2 triệu đồng/lượng. DOJI hiện giao dịch 145-148 triệu đồng/lượng.

Chiều 3-11, theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới bật tăng nhẹ khoảng 8 USD/ounce, lên mức 4.010 USD/ounce. Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá niêm yết vào khoảng 127,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC trên 21,2 triệu đồng/lượng.