Vun đắp văn hóa doanh nghiệp: Cội nguồn sức mạnh phát triển bền vững và vươn tầm cao mới

MINH HOÀI
(GLO)- Hơn một thập niên xây dựng, trưởng thành và phát triển, văn hóa doanh nghiệp (VHDN) luôn là trụ cột chính, là yếu tố cốt lõi, khơi dậy nguồn sức mạnh nội sinh giúp Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak (AKKN) phát triển bền vững.

Văn hóa doanh nghiệp được AKKN chú trọng phát huy 5 giá trị cốt lõi là“Niềm tin - Chất lượng - Tiên phong - Sáng tạo và Trách nhiệm”.
Văn hóa doanh nghiệp được AKKN chú trọng phát huy 5 giá trị cốt lõi là“Niềm tin - Chất lượng - Tiên phong - Sáng tạo và Trách nhiệm”. Ảnh: Thu Hoài

Hành trình trưởng thành và phát triển của AKKN được xây dựng một cách rõ nét nhờ vào sự kế thừa các giá trị văn hóa truyền thống gần 71 năm của ngành Điện Việt Nam. Đó là sự kết tinh của truyền thống đoàn kết, tiên phong, sáng tạo trên các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh giỏi (SXKD), cũng như quản lý vận hành, đầu tư xây dựng, quản trị doanh nghiệp…, đưa các giá trị văn hóa đó lên tầm cao mới theo xu thế của thời đại.

Văn hóa AKKN được dẫn dắt bởi đội ngũ lãnh đạo, quản lý có trách nhiệm, mẫu mực và chuyên nghiệp. Mỗi một lãnh đạo của AKKN là một tấm gương phản chiếu tốt đẹp những giá trị, hành động đúng đắn tạo ra sức mạnh cho tập thể, là những người đầy bản lĩnh, dám dấn thân, dám đương đầu, tiên phong trong mọi hoàn cảnh, thời khắc.

Văn hóa doanh nghiệp tại AKKN đã và đang truyền cảm hứng tích cực, mạnh mẽ bằng những hành động, việc làm tốt đẹp và thiết thực nhất.
Văn hóa doanh nghiệp tại AKKN đã và đang truyền cảm hứng tích cực, mạnh mẽ bằng những hành động, việc làm tốt đẹp và thiết thực nhất. Ảnh: Thu Hoài

Cùng với đó mỗi một cán bộ, công nhân viên (CBCNV) của AKKN là một đại sứ văn hóa lan tỏa và viết tiếp những trang sử mới đầy tự hào, chung tay “Thắp sáng niềm tin”, để luôn xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của Đảng, Chính phủ và Nhân dân.

Giai đoạn 2021-2025 đã đánh dấu sự trưởng thành về công tác VHDN của AKKN với mô hình quản trị tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại. AKKN đã chú trọng xây dựng một nền VHDN mang đậm tính truyền thống và thời đại, có tính nhân văn sâu sắc, đoàn kết, tinh thần kỷ luật cao, được xây dựng, vun đắp bằng trí tuệ và sức sáng tạo không ngừng của tập thể lãnh đạo, CBCNV, người lao động qua nhiều thế hệ.

Văn hóa AKKN góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh giỏi (SXKD), cũng như quản lý vận hành, đầu tư xây dựng, quản trị doanh nghiệp. Ảnh: Thu Hoài
Văn hóa AKKN góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh giỏi (SXKD), cũng như quản lý vận hành, đầu tư xây dựng, quản trị doanh nghiệp. Ảnh: Thu Hoài

Trong đó, AKKN đã chủ động kế thừa truyền thống văn hóa tốt đẹp của ngành Điện Việt Nam, phát huy 5 giá trị cốt lõi là: “Niềm tin - Chất lượng - Tiên phong - Sáng tạo và Trách nhiệm” và 4 đặc trưng tiêu biểu là “Một AKKN chuyên nghiệp và đáng tin cậy - Một AKKN tiên phong và sáng tạo - Một ngôi nhà chung AKKN đoàn kết và nghĩa tình và AKKN - tổ chức có trách nhiệm xã hội cao”.

Các giá trị văn hóa đã thực sự góp phần thúc đẩy quá trình hoạt động SXKD, chuyển đổi số và đổi mới hệ thống quản trị, nâng cao hình ảnh thương hiệu trong mắt đối tác, khách hàng, công chúng, góp phần quan trọng trong việc xây dựng văn hóa AKKN nói riêng và văn hóa EVN/EVNGENCO2 tin cậy, trách nhiệm, tiên phong và sáng tạo.

Công nhân trực ca đêm theo dõi hoạt động của các thiết bị tại Nhà máy Thủy điện An Khê. Ảnh: Văn Cường

