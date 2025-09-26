Tập huấn kỹ năng ứng phó với tình huống khẩn cấp cho cán bộ, nhân viên ngành Điện

(GLO)- Ngày 26-9, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 2 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh) tổ chức tập huấn kỹ năng phòng cháy, ứng phó với tình huống khẩn cấp và sơ cấp cứu cho cán bộ, nhân viên ngành Điện.

Tại buổi tập huấn, cán bộ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 2 đã hướng dẫn các kỹ năng, phương án xử lý một số tình huống khẩn cấp cho cán bộ, nhân viên Đội Quản lý điện Phú Tài (Công ty Điện lực Gia Lai). Cụ thể như cách thức sơ cứu khi có người bị điện giật; cách thoát hiểm khi mắc kẹt trong không gian hẹp; tổ chức di chuyển nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm nhanh chóng, an toàn.

Tập huấn kỹ năng phòng cháy, ứng phó tình huống khẩn cấp và sơ cấp cứu cho cán bộ, nhân viên ngành Điện. Ảnh: N.L

Đặc biệt, phần huấn luyện về sơ cấp cứu được triển khai cụ thể, kết hợp giữa hướng dẫn lý thuyết và thực hành trực tiếp. Cán bộ, nhân viên của Đội Quản lý điện Phú Tài được tập luyện các thao tác cố định vết thương hở, ép tim ngoài lồng ngực kết hợp hô hấp nhân tạo, cầm máu và băng bó vết thương ở vị trí nguy hiểm; sơ cứu bỏng do điện; cách vận chuyển nạn nhân, sử dụng vật dụng có sẵn làm cáng cứu thương.

Hướng dẫn cách mang mặt nạ khí đúng cách. Ảnh: N.L

Những kỹ năng này không chỉ giúp cán bộ, nhân viên ngành Điện xử lý kịp thời sự cố trong quá trình công tác, mà còn có thể vận dụng trong cuộc sống hàng ngày, góp phần bảo đảm an toàn cho bản thân và mọi người xung quanh.