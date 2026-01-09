(GLO)- Sáng 8-1, tại số 1353 đường Hùng Vương (phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai), Công ty CP Xây lắp Công nghiệp Bình Định và Công ty TNHH MTV Phú Tài Lộc (công ty con 100% vốn chủ sở hữu Công ty CP Xây lắp Công nghiệp Bình Định) đã tổ chức lễ khởi công Dự án nhà ở xã hội Chung cư Phú Tài Lộc.

Dự lễ khởi công có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế, cùng đại diện các sở, ngành của tỉnh và UBND phường Quy Nhơn Bắc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế phát biểu tại lễ khởi công dự án. Ảnh: Tiến Sỹ

Dự án nhà ở xã hội Chung cư Phú Tài Lộc được thực hiện trên diện tích hơn 4.711 m², quy mô 1 khối nhà chung cư cao 23 tầng, gồm 273 căn nhà ở xã hội và 13 căn nhà ở thương mại, tổng diện tích sàn sử dụng khoảng 29.000 m².

Chung cư được đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, với tổng vốn đầu tư 358 tỷ đồng. Thời gian thi công là 18 tháng; thời gian hoạt động của dự án là 50 năm.

Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khởi công Dự án nhà ở xã hội Chung cư Phú Tài Lộc. Ảnh: Tiến Sỹ

Tại buổi lễ, chủ đầu tư cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường và phòng cháy chữa cháy; đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình và an toàn lao động; thực hiện tốt các nghĩa vụ, chính sách ưu đãi và trách nhiệm xã hội theo quy định hiện hành.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế đề nghị chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, làm cơ sở để thực hiện dự án. Đồng thời, tập trung tối đa nguồn lực, tổ chức thi công khoa học, đảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn lao động.

Việc xác định giá bán, giá cho thuê, thuê mua và giá dịch vụ quản lý, vận hành cũng phải được tính toán hợp lý, công khai, minh bạch, phù hợp với thu nhập của các đối tượng thụ hưởng; tuân thủ đúng các quy định của Nhà nước và khung giá do tỉnh ban hành.

Đại diện phường Quy Nhơn Bắc (phải) tiếp nhận tiền hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai từ Công ty TNHH MTV Phú Tài Lộc. Ảnh: Tiến Sỹ

Lãnh đạo tỉnh cũng đã giao Sở Xây dựng và các sở, ngành có liên quan, cùng chính quyền địa phương tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư thực hiện dự án; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm dự án được triển khai đúng mục tiêu, đúng quy định và phát huy hiệu quả xã hội.

Dịp này, Công ty TNHH MTV Phú Tài Lộc đã hỗ trợ phường Quy Nhơn Bắc 100 triệu đồng để khắc phục hậu quả bão lũ.