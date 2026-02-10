Bidiphar phát triển bằng chiều sâu quản trị, công nghệ và trách nhiệm

(GLO)- Giữa một năm 2025 nhiều biến động của thị trường dược, Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) không chọn tăng trưởng nóng, mà đi vào chiều sâu, chắt chiu từng cơ hội từ công nghệ và quản trị để mang lại giá trị thực cho người bệnh.

Tổng Giám đốc Bidiphar Phạm Thị Thanh Hương khẳng định, việc giữ vững vị thế Top 4 công ty sản xuất dược phẩm uy tín Việt Nam năm 2025 và Top 50 DN niêm yết tốt nhất sàn chứng khoán chính là sự ghi nhận khách quan nhất cho những nỗ lực này.

Chiều sâu quản trị tạo nền tảng tăng trưởng

* Năm 2025 có nhiều biến động của thị trường dược, từ cạnh tranh giá đến yêu cầu tiêu chuẩn chất lượng ngày càng cao. Trong bối cảnh đó, Bidiphar vẫn tạo ra những dấu ấn nổi bật. Theo bà, đâu là nguyên nhân?

Bà Phạm Thị Thanh Hương. Ảnh: Nguyễn Dũng - Nếu nhìn từ các chỉ số tài chính, Bidiphar đã khép lại năm 2025 với kết quả tích cực dù thị trường không thuận lợi. Doanh thu đạt 1.946 tỷ đồng, tăng 7%; lợi nhuận tăng 6%; nộp ngân sách 144 tỷ đồng, tăng tới 115% so với năm trước. DN tiếp tục giữ vững vị thế Top 4 công ty sản xuất dược phẩm uy tín Việt Nam năm 2025, Top 50 DN niêm yết tốt nhất trên sàn chứng khoán (Forbes), cùng nhiều ghi nhận khác như Top Công nghiệp 4.0 Việt Nam, Top 10 DN đổi mới sáng tạo, Top 10 nơi làm việc tốt nhất ngành dược và trang thiết bị y tế. Chúng tôi cũng tiếp tục đầu tư cho chuyển đổi số và đổi mới công nghệ, đặc biệt là hai nhà máy đang chuẩn bị cho đánh giá GMP-EU, cùng với hoạt động nghiên cứu - phát triển (R&D)… Chính những thay đổi nền tảng này giúp Bidiphar duy trì tăng trưởng ổn định, không phụ thuộc vào tăng trưởng nóng, đồng thời tạo nội lực đủ mạnh để hướng tới các mục tiêu dài hạn.

* Là một trong những DN dược sớm đầu tư cho quản trị hiện đại và chuyển đổi số, những đổi mới này đã tác động như thế nào đến hiệu quả sản xuất kinh doanh?

- Bidiphar bắt đầu áp dụng hệ thống quản trị nguồn lực DN SAP-ERP của Đức từ nhiều năm trước. Sau đó, chúng tôi triển khai hệ thống DMS để quản trị phân phối và hiện áp dụng hệ thống quản trị nguồn nhân lực, ứng dụng công nghệ thông tin trong hầu hết hoạt động. Đồng thời, đầu tư các dây chuyền sản xuất tự động, tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn GMP-EU. Phải khẳng định rằng, những kết quả mà Bidiphar đạt được đều bắt nguồn từ việc lấy dữ liệu làm nền tảng cho hoạch định và điều hành. Hiện tại, chúng tôi tiếp tục ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) như một “trợ lý số” cho cán bộ, nhân viên để tối ưu hóa năng suất lao động, hiệu quả công việc. Chuyển đổi số vì thế không chỉ là công cụ, mà là bước chuyển từ quản trị truyền thống sang quản trị thông minh.

Tối 8-1-2026, Bidiphar nhận danh hiệu Top 4 công ty sản xuất dược phẩm uy tín Việt Nam năm 2025. Ảnh: ĐVCC

Trụ cột công nghệ, con người và chất lượng sản phẩm

* Sức cạnh tranh bền vững của DN dược không nằm ở số lượng sản phẩm, mà ở chiều sâu sáng tạo và năng lực R&D. Bà nghĩ gì về điều này?

- Đúng thế! R&D và sáng tạo được xác định là “trái tim” của Bidiphar. Chúng tôi không chạy theo việc mở rộng danh mục sản phẩm một cách cơ học, mà tập trung nâng cao giá trị và hàm lượng KHCN trong từng sản phẩm. Năm 2025, tư duy sáng tạo đã được chuyển hóa thành những kết quả cụ thể, có thể đo đếm. Toàn hệ thống ghi nhận và triển khai hơn 370 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, mang lại hiệu quả kinh tế khoảng 40 tỷ đồng; riêng khối sản xuất đóng góp 25 tỷ đồng. Điều này cho thấy sáng tạo đã thấm sâu vào từng mắt xích vận hành, từ văn phòng đến nhà máy. Bidiphar đã xây dựng được một “hàng rào kỹ thuật” vững chắc cho năng lực R&D và phát triển sản phẩm chủ lực. Hiện tại, sản phẩm được cung ứng đến gần 2.000 bệnh viện trên cả nước. Cả hai phòng kiểm nghiệm tại đường Nguyễn Thái Học và Nhơn Hội đều đạt thành tích xuất sắc trong chương trình thử nghiệm thành thạo của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương. Đây là bảo chứng quan trọng nhất cho chất lượng của từng viên thuốc khi đến tay người bệnh. Đặc biệt, chúng tôi tiếp tục đầu tư dây chuyền công nghệ theo hướng tự động hóa, gắn với hệ thống quản lý chất lượng chuẩn GMP-EU. Một dấu mốc lớn trong năm qua là việc cơ bản hoàn thành xây dựng và lắp đặt thiết bị cho Nhà máy thuốc tiêm vô trùng thể tích nhỏ tại Khu kinh tế Nhơn Hội. Đây là tiền đề quan trọng để nâng cao năng lực sản xuất, đa dạng hóa các dòng sản phẩm công nghệ cao và tạo động lực tăng trưởng bền vững cho giai đoạn tới.

* Ngành dược đòi hỏi nguồn nhân lực không chỉ giỏi chuyên môn mà còn tuân thủ nghiêm ngặt đạo đức nghề nghiệp và kỷ luật sản xuất. Chiến lược nhân sự của Bidiphar được triển khai như thế nào để biến thành động lực tăng trưởng?

- Với Bidiphar, nhân sự luôn được xác định là “tài sản” quý giá nhất. Trong điều kiện trụ sở và nhà máy đặt xa các trung tâm đào tạo dược lớn như Hà Nội hay TP Hồ Chí Minh, chúng tôi buộc phải có cách tiếp cận bài bản và dài hạn.

Dây chuyền sản xuất tại Nhà máy sản xuất thuốc điều trị ung thư. Ảnh: ĐVCC

* Năm 2026, Bidiphar được tỉnh giao “KPI” tăng trưởng hai con số, gắn với mục tiêu tăng trưởng của Gia Lai. DN chuẩn bị gì cho mục tiêu đầy thách thức này?

- Áp lực lớn luôn đi kèm với động lực lớn. Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026, Bidiphar xác định 4 nhóm giải pháp trọng tâm. Đó là nâng cao hiệu quả quản trị trên nguyên tắc quyết định dựa trên dữ liệu, hoàn thiện hệ thống báo cáo phân tích thời gian thực và tăng cường kỷ luật thực thi. Phát triển doanh thu thông qua nghiên cứu thị trường, tìm kiếm và khai thác các dư địa tăng trưởng, đồng thời đảm bảo chất lượng sản phẩm, khai thác tối đa năng lực sản xuất và xây dựng hệ thống phân phối chuyên nghiệp. Ưu tiên nguồn lực cho đột phá về sản phẩm và công nghệ, trọng tâm là đạt chuẩn GMP-EU và đẩy mạnh R&D để đưa ra thị trường các dòng sản phẩm công nghệ cao, từng bước thay thế hàng ngoại nhập. Phát triển bền vững, tiếp tục đầu tư cho con người, nâng cao nhận thức tuân thủ pháp luật và kiên định định hướng tăng trưởng xanh thông qua mở rộng vùng trồng dược liệu, ứng dụng năng lượng mặt trời và hệ thống xử lý thải tiên tiến. Đó cũng chính là cách Bidiphar kiên trì theo đuổi: Tăng trưởng bằng chiều sâu, lấy chất lượng và trách nhiệm với người bệnh làm trung tâm.

* Xin cảm ơn bà!