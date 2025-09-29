Bidiphar vào Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả hàng đầu Việt Nam

(GLO)-Công ty cổ phần Dược-Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar) lần đầu tiên được vinh danh trong bảng xếp hạng “Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam” (TOP50).

Lễ vinh danh nằm trong khuôn khổ sự kiện thường niên do Tạp chí Nhịp cầu Đầu tư phối hợp cùng Công ty Chứng khoán Thiên Việt tổ chức, với sự tham vấn của các chuyên gia kinh tế hàng đầu từ Trường Kinh doanh Harvard (HBS-Harvard Business School) vừa diễn ra tại TP Hồ Chí Minh .

Ảnh: ĐVCC

Việc lần đầu tiên góp mặt trong một bảng xếp hạng uy tín và khách quan như TOP50 là cột mốc quan trọng, khẳng định vị thế của Bidiphar trên thị trường chứng khoán cũng như trong ngành Dược phẩm Việt Nam.

Kết quả này dựa trên sự đánh giá khắt khe về hiệu quả kinh doanh liên tiếp trong 3 năm, thông qua các chỉ số cốt lõi như tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) và lợi nhuận trên cổ phiếu (EPS).

Thầy thuốc Nhân dân Phạm Thị Thanh Hương-Tổng Giám đốc Bidiphar- cho hay: "Chúng tôi vô cùng tự hào khi những nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể cán bộ, công nhân viên Bidiphar đã được ghi nhận xứng đáng. Việc có mặt trong TOP50 là minh chứng cho con đường phát triển bền vững và hiệu quả mà chúng tôi đang theo đuổi".

Bảng xếp hạng TOP50 là một trong những thước đo uy tín nhất về năng lực quản trị và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam.