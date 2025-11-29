Doanh nghiệp nỗ lực gượng dậy sau bão lũ

(GLO)- Bão vừa tan, lũ dữ lại ập đến khiến nhiều doanh nghiệp (DN) ở tỉnh Gia Lai rơi vào tình cảnh “thiệt hại kép”. Nhà xưởng ngập sâu trong nước, máy móc hư hỏng hàng loạt, hàng hóa chờ xuất chìm trong bùn non…, hoạt động sản xuất kinh doanh bị tê liệt.

Thiệt hại nặng nề, sản xuất tê liệt

Đợt mưa lũ lịch sử giữa tháng 11 đã khiến nhiều khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp (CCN), cơ sở sản xuất vừa và nhỏ, DN thiệt hại ở nhiều mức độ. Tất cả đang oằn mình khắc phục hậu quả, nỗ lực khôi phục sản xuất trong muôn vàn khó khăn khi nguồn lực suy giảm, tiến trình thực hiện đơn hàng bị gián đoạn, nguy cơ thiếu hụt lao động, đứt gãy chuỗi sản xuất thường trực.

Công nhân Công ty TNHH Năng lượng Sinh học Tín Nhân (Khu công nghiệp Phú Tài) dọn dẹp kho sau khi nước lũ rút. Ảnh: Hải Yến

Tại KCN Phú Tài (phường Quy Nhơn Tây), Công ty TNHH Năng lượng Sinh học Tín Nhân thiệt hại nặng nề, khi toàn bộ kho viên nén gỗ chuẩn bị xuất bán cho đối tác bị ngập nước, hỏng hoàn toàn. Theo hợp đồng, ngày 19 và 21.11, DN phải giao hàng cho đối tác quốc tế; tuy nhiên nước lũ dâng nhanh khiến nhà xưởng mênh mông bùn đất, DN phải đàm phán xin lùi tiến độ giao hàng.

Không chỉ mất toàn bộ hàng hóa, khu vực văn phòng Công ty bị ngập sâu hơn 1 m, làm hỏng máy tính, thiết bị lưu trữ dữ liệu và nhiều giấy tờ quan trọng. Bên ngoài, tường rào bị đánh sập, nguyên liệu gỗ theo dòng nước tràn ra ngoài.

Bà Võ Thị Tố Nữ-Kế toán trưởng Công ty TNHH Năng lượng Sinh học Tín Nhân-chia sẻ: “Sau khi nước rút, đơn vị huy động toàn bộ nhân viên thu dọn vệ sinh, kiểm tra thiết bị, rà soát máy móc. Thiệt hại sơ bộ khoảng 50 tỷ đồng. Toàn bộ viên nén ngập nước coi như bỏ. Chúng tôi chỉ mong sớm khôi phục sản xuất để kịp trả đơn hàng, giữ uy tín với khách”.

Tương tự, Công ty TNHH Đức Toàn, đơn vị sản xuất bàn ghế ngoài trời cũng rơi vào cảnh lao đao. Lớp bùn non đặc quánh phủ kín nhà xưởng, hàng trăm công nhân phải làm việc liên tục nhiều ngày để dọn dẹp, giặt sấy nguyên liệu vải, nệm. Máy móc, thiết bị đều bị nước lũ làm hư hỏng.

“Dù đã nỗ lực hết mức, nhưng nhanh nhất cũng phải cuối tháng 11 DN mới có thể hoạt động trở lại”-bà Nguyễn Thị Thúy đại diện Công ty chia sẻ.

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, có 33 DN tại KCN Phú Tài bị thiệt hại, ước tính khoảng 500 tỷ đồng. Nhiều DN vừa khắc phục bão số 13 tiếp tục hứng chịu đợt lũ lịch sử, thiệt hại chồng thêm thiệt hại.

Công nhân của Công ty TNHH Đức Toàn dọn dẹp nhà xưởng, khuôn viên đơn vị khi nước lũ rút. Ảnh: Hải Yến

Gồng mình phục hồi

Không chỉ ở KCN Phú Tài, các DN tại CCN Phước An (xã Tuy Phước Tây) cũng đang quay cuồng khắc phục sau lũ. Công ty TNHH Sản xuất - thương mại và dịch vụ Tân Thành Long chuyên cung ứng phụ kiện cho ngành gỗ bị đổ sập cổng, tường nhà xưởng, hơn 10 tấn dây mây bị trôi theo dòng nước. Nhiều lô hàng đóng tem nhãn bị oxy hóa, buộc phải loại bỏ.

Bà Hứa Thị Hoàng Yến-Giám đốc Công ty TNHH Tân Thành Long-cho hay: “Riêng chi phí thay dầu, vệ sinh máy móc đã lên tới 500 triệu đồng. Công nhân phải tăng ca liên tục, DN thuê thêm lao động ngoài để phân loại chân nhựa, nút nhựa, sửa chữa máy móc. Điện mới được đóng lại tối qua nên chúng tôi mới bắt đầu vận hành thử. Mong Nhà nước sớm triển khai các chính sách hỗ trợ giúp DN nhanh chóng phục hồi như: Giảm thuế, giảm lãi suất ngân hàng…”.

Công nhân sửa máy móc, thiết bị tại các DN bị ảnh hưởng do nước lũ. Ảnh: Hải Yến

Dù đã chủ động ứng phó với bão lũ nhưng thiệt hại của Công ty TNHH Tây Đô - DN chuyên sản xuất ống thép - vẫn rất lớn, do nhiều máy móc nặng không thể di dời. Nước lũ cuốn trôi 8 container hàng trị giá khoảng 5 tỷ đồng, khi chỉ còn 2 ngày nữa là xuất xưởng. Ông Phạm Sơn Nam-Giám đốc DN này cho biết: “80 lao động đang nỗ lực khắc phục nhưng kho bãi chật hẹp gây nhiều trở ngại. Chúng tôi mong được giãn nợ, nâng hạn mức vay để có vốn tái sản xuất”.

Nỗi lo về hệ lụy của bão lũ còn hiện rõ trong từng công nhân. Anh Đào Khánh Biên (xã Canh Vinh)-công nhân Công ty TNHH Tây Đô-chia sẻ: “Nước vừa rút là tôi đi làm ngay vì Công ty chuẩn bị xuất hàng. Nếu ngừng việc lâu, DN lẫn người lao động đều gặp khó”.

Trong đợt kiểm tra thực tế tại các DN sau đợt lũ lụt lịch sử vừa qua, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh yêu cầu các sở, ngành xây dựng phương án hỗ trợ tài chính, ưu tiên DN nhỏ và vừa; đồng thời, đảm bảo ổn định việc làm cho người lao động. Lãnh đạo UBND tỉnh khẳng định sẽ đồng hành cùng DN, đề xuất Chính phủ ban hành cơ chế đặc biệt hỗ trợ phục hồi sản xuất sau thiên tai.

“Việc khôi phục hạ tầng công nghiệp, bảo vệ tài sản DN và đảm bảo đời sống công nhân là nhiệm vụ trước mắt và lâu dài. Tỉnh sẽ nỗ lực cùng DN vượt qua thời điểm khó khăn này”-ông Thanh nhấn mạnh.