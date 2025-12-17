Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Ký kết hợp tác phát triển chuỗi giá trị Sâm Ngọc Linh

NGỌC SANG NGỌC SANG MINH PHƯƠNG
(GLO)- Chiều 16-12, tại Khu Công nghiệp Trà Đa (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), Trường Sinh Group và Công ty cổ phần Trồng trọt - Chế biến dược liệu Quảng Nam đã ký kết hợp đồng mua bán, đầu tư phát triển vùng trồng Sâm Ngọc Linh.

Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển vùng nguyên liệu dược liệu quốc gia, hướng tới xây dựng chuỗi giá trị Sâm Ngọc Linh khép kín, minh bạch và bền vững.

quang-canh-buoi-ky-ket.jpg
Quang cảnh lễ ký kết. Ảnh: M.P

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Phan Thanh Thiên - Tổng Giám đốc Trường Sinh Group - nhấn mạnh: Trường Sinh Group là tập đoàn dược liệu đa ngành với hơn 20 năm hoạt động, sở hữu hệ thống nhà máy đạt chuẩn GMP, GMP-WHO, ISO; có năng lực chế biến sâu, chiết xuất Sâm Ngọc Linh, sản xuất thuốc và thực phẩm bảo vệ sức khỏe công nghệ cao.

Doanh nghiệp còn có hệ thống phân phối đa kênh trên toàn quốc, khả năng xuất khẩu quốc tế và tiềm lực tài chính để đầu tư dài hạn cho vùng nguyên liệu.

lanh-dao-truong-sinh-group-va-cong-ty-co-phan-trong-trot-che-bien-duoc-lieu-quang-nam-ky-ket-hop-dong-mua-ban-va-dau-tu-phat-trien-vung-trong-sam-ngoc-linh.jpg
Lãnh đạo Trường Sinh Group và Công ty Cổ phần Trồng trọt - Chế biến dược liệu Quảng Nam ký kết hợp đồng mua bán và đầu tư phát triển vùng trồng Sâm Ngọc Linh. Ảnh: N.S

Theo định hướng phát triển, Trường Sinh Group sẽ đầu tư khoảng 20 triệu USD cho 5 hạng mục trọng điểm, gồm: mở rộng và phát triển vùng trồng Sâm Ngọc Linh; chế biến sâu các sản phẩm từ sâm; xây dựng và hoàn thiện hệ thống phân phối; marketing, xây dựng thương hiệu Sâm Ngọc Linh - Sâm Việt Nam; đồng thời, bao tiêu đầu ra ổn định cho vùng trồng.

Công ty cổ phần Trồng trọt - Chế biến dược liệu Quảng Nam hiện quản lý 70 ha vùng trồng, chăm sóc hơn 500.000 cây sâm 1-10 năm tuổi, được cấp chỉ dẫn địa lý và truy xuất nguồn gốc đầy đủ.

Doanh nghiệp có đội ngũ kỹ sư, lao động bản địa giàu kinh nghiệm, đủ năng lực cung cấp nguồn sâm tươi chất lượng cao, ổn định cho các doanh nghiệp dược lớn.

Thông qua hợp tác, 2 bên cam kết phát triển vùng nguyên liệu Sâm Ngọc Linh theo hướng sạch, chuẩn, chính hãng; gắn kết chặt chẽ chuỗi “vùng trồng - nhà máy - thị trường”; góp phần gia tăng giá trị dược liệu, tạo nền tảng đưa Sâm Ngọc Linh trở thành thương hiệu dược liệu có giá trị trên thị trường trong nước và quốc tế.

Lãnh đạo Công ty TNHH Phát triển Khoa học Quốc tế Trường Sinh giới thiệu mô hình trồng sâm Ngọc Linh và sâm Lai Châu bằng công nghệ cao. Ảnh: Đoàn Bình

