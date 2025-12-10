Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Công ty TNHH Một thành viên Petrolimex Gia Lai kỷ niệm 50 năm ngày thành lập

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
T.SỸ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 10-12, tại phường Quy Nhơn Nam, Công ty TNHH MTV Petrolimex Gia Lai long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập (9/12/1975-9/12/2025).

Dự lễ kỷ niệm về phía Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam có ông Phạm Văn Thanh-Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn, cùng các thành viên Hội đồng.

Về phía tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Tự Công Hoàng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Thu Hòa-Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh.

1-dc-ntch.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Tiến Sỹ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Ngọc Khuyến-Chủ tịch Công ty TNHH MTV Petrolimex Gia Lai (Petrolimex Gia Lai) cho biết: Ngày 9-12-1975, Trạm Xăng dầu Quy Nhơn (trực thuộc Công ty Xăng dầu khu vực V) được thành lập, là tiền thân của Petrolimex Gia Lai hiện nay.

Từ ngày thành lập đến nay, qua nhiều tên gọi khác nhau, Công ty luôn phát huy tinh thần đoàn kết, lao động, sáng tạo; đồng thời chú trọng đầu tư đồng bộ từ cơ sở hạ tầng, phương tiện vận tải, nâng cấp kho bể đến việc mở rộng hệ thống cửa hàng bán lẻ, nâng cao chất lượng phục vụ.

ong-nguyen-van-khuyen.jpg
Ông Phạm Ngọc Khuyến-Chủ tịch Petrolimex Gia Lai ôn lại 50 năm hình thành và phát triển của Công ty. Ảnh: Tiến Sỹ

Hiện Petrolimex Gia Lai có 120 cửa hàng kinh doanh xăng dầu và các sản phẩm hóa dầu, cùng hệ thống kho cảng, cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, đáp ứng đầy đủ nhu cầu về xăng dầu trên địa bàn thuộc hệ thống phân phối. Đặc biệt, Công ty đã đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ là nền tảng, xem đây là giải pháp đột phá, khẳng định uy tín, thương hiệu.

Hoạt động kinh doanh ngày càng tốt hơn, doanh thu năm sau hơn năm trước. Năm 2020, Công ty đạt doanh thu 1.651 tỷ đồng, năm 2024 tăng lên 3.200 tỷ đồng, dự kiến năm 2025 doanh thu 4.177 tỷ đồng.

Bên cạnh việc hoàn thành các chỉ tiêu chính trị, kinh tế kỹ thuật do các cấp giao, Petrolimex Gia Lai đã đóng góp hàng nghìn tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước và luôn dẫn đầu các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về số tiền nộp ngân sách cao. Giai đoạn 2020-2024, Công ty đã nộp ngân sách 2.090 tỷ đồng, dự kiến năm 2025 nộp ngân sách 416 tỷ đồng. Công ty cũng luôn thể hiện trách nhiệm cao trong công tác an sinh xã hội, chia sẻ với cộng đồng.

1.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho Petrolimex Gia Lai. Ảnh: Tiến Sỹ

Với kết quả kinh doanh tốt và nhiều đóng góp cho xã hội, năm 1985, Petrolimex Gia Lai đã được Hội đồng Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba về phong trào thi đua bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 1979-1984. Năm 1991, Công ty được Hội đồng Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba về thành tích trong công tác phòng cháy chữa cháy giai đoạn 1986-1990. Các năm 1994, 2011, 2016, Công ty đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba, hạng Nhì, hạng Nhất của Chủ tịch nước cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Thời gian tới, Petrolimex Gia Lai tiếp tục đổi mới toàn diện theo hướng hiện đại, quản trị thông minh, an toàn và bền vững, góp phần cùng Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam xây dựng đất nước nói chung, tỉnh Gia Lai nói riêng ngày càng phát triển bền vững.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng ghi nhận, đánh giá cao kết quả hoạt động và những đóng góp quan trọng Petrolimex Gia Lai đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian qua; mong muốn Công ty tiếp tục phát huy hiệu quả kinh doanh, đảm bảo tốt an ninh năng lượng và đóng góp nhiều hơn cho tỉnh. Lãnh đạo tỉnh cam kết luôn đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi để Petrolimex Gia Lai phát triển bền vững.

3xd.jpg
Đại diện Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam trao 3 tỷ đồng ủng hộ Quỹ vì người nghèo tỉnh Gia Lai thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Ảnh: Tiến Sỹ

Dịp này, UBND tỉnh đã tặng cờ thi đua cho Petrolimex Gia Lai về thành tích xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua khối thi đua số 13 thuộc tỉnh năm 2024. Nhiều tập thể, cá nhân của Petrolimex Gia Lai có thành tích cao trong lao động, kinh doanh cũng nhận được Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam trao 3 tỷ đồng ủng hộ Quỹ vì người nghèo tỉnh Gia Lai thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Kỷ niệm 50 năm Ngày thành Lập Công ty TNHH MTV Petrolimex Gia Lai

Petrolimex Gia Lai tự hào nửa thế kỷ tỏa sáng, vươn xa

(GLO)- Ngày 9-12, Công ty TNHH một thành viên Petrolimex Gia Lai tròn 50 năm thành lập (1975-2025). Đây là dấu mốc quan trọng của Công ty, đồng thời mở ra chặng đường mới với khát vọng vươn lên hòa nhập vào xu thế phát triển xanh và bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Dự án đường cất hạ cánh số 2 Cảng hàng không Phù Cát

Dự án đường cất hạ cánh số 2 Cảng hàng không Phù Cát: Tăng tốc giải phóng mặt bằng

Kinh tế

(GLO)- Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai đang phối hợp với ngành chức năng, chính quyền các địa phương tập trung đẩy nhanh công tác kiểm kê, bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát.

Khôi phục sản xuất sau “thiên tai kép”: Người dân mong sớm nhận hỗ trợ

Khôi phục sản xuất sau “thiên tai kép”: Người dân mong sớm nhận hỗ trợ

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Trước những thiệt hại nặng nề sau đợt mưa lũ lịch sử, tỉnh Gia Lai đang khẩn trương hoàn thiện chính sách hỗ trợ khôi phục sản xuất. Đáng mừng là dù đang trong giai đoạn khó khăn nhưng nhiều doanh nghiệp đã chủ động chung tay bằng cách giảm giá giống, hỗ trợ kỹ thuật cho người dân.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình nông hội

Nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình nông hội

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai hiện duy trì hơn 160 mô hình nông hội với khoảng 4.900 hội viên. Thực tế cho thấy dù vẫn còn một số hạn chế nhất định, nhưng những mô hình này góp phần quan trọng trong cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống và thúc đẩy liên kết trong sản xuất nông nghiệp.

Ông Đinh Văn Nghĩa được chỉ định giữ chức Chủ tịch Công đoàn cơ sở Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Gia Lai

Ông Đinh Văn Nghĩa được chỉ định giữ chức Chủ tịch Công đoàn cơ sở Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Gia Lai

Doanh nghiệp

(GLO)- Chiều 3-12, Công đoàn cơ sở Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Gia Lai tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Đinh Văn Nghĩa-Phó Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh được chỉ định giữ chức Chủ tịch Công đoàn cơ sở khóa I.

null