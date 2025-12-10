Công ty TNHH Một thành viên Petrolimex Gia Lai kỷ niệm 50 năm ngày thành lập

Dự lễ kỷ niệm về phía Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam có ông Phạm Văn Thanh-Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn, cùng các thành viên Hội đồng.

Về phía tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Tự Công Hoàng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Thu Hòa-Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Tiến Sỹ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Ngọc Khuyến-Chủ tịch Công ty TNHH MTV Petrolimex Gia Lai (Petrolimex Gia Lai) cho biết: Ngày 9-12-1975, Trạm Xăng dầu Quy Nhơn (trực thuộc Công ty Xăng dầu khu vực V) được thành lập, là tiền thân của Petrolimex Gia Lai hiện nay.

Từ ngày thành lập đến nay, qua nhiều tên gọi khác nhau, Công ty luôn phát huy tinh thần đoàn kết, lao động, sáng tạo; đồng thời chú trọng đầu tư đồng bộ từ cơ sở hạ tầng, phương tiện vận tải, nâng cấp kho bể đến việc mở rộng hệ thống cửa hàng bán lẻ, nâng cao chất lượng phục vụ.

Ông Phạm Ngọc Khuyến-Chủ tịch Petrolimex Gia Lai ôn lại 50 năm hình thành và phát triển của Công ty. Ảnh: Tiến Sỹ

Hiện Petrolimex Gia Lai có 120 cửa hàng kinh doanh xăng dầu và các sản phẩm hóa dầu, cùng hệ thống kho cảng, cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, đáp ứng đầy đủ nhu cầu về xăng dầu trên địa bàn thuộc hệ thống phân phối. Đặc biệt, Công ty đã đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ là nền tảng, xem đây là giải pháp đột phá, khẳng định uy tín, thương hiệu.

Hoạt động kinh doanh ngày càng tốt hơn, doanh thu năm sau hơn năm trước. Năm 2020, Công ty đạt doanh thu 1.651 tỷ đồng, năm 2024 tăng lên 3.200 tỷ đồng, dự kiến năm 2025 doanh thu 4.177 tỷ đồng.

Bên cạnh việc hoàn thành các chỉ tiêu chính trị, kinh tế kỹ thuật do các cấp giao, Petrolimex Gia Lai đã đóng góp hàng nghìn tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước và luôn dẫn đầu các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về số tiền nộp ngân sách cao. Giai đoạn 2020-2024, Công ty đã nộp ngân sách 2.090 tỷ đồng, dự kiến năm 2025 nộp ngân sách 416 tỷ đồng. Công ty cũng luôn thể hiện trách nhiệm cao trong công tác an sinh xã hội, chia sẻ với cộng đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho Petrolimex Gia Lai. Ảnh: Tiến Sỹ

Với kết quả kinh doanh tốt và nhiều đóng góp cho xã hội, năm 1985, Petrolimex Gia Lai đã được Hội đồng Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba về phong trào thi đua bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 1979-1984. Năm 1991, Công ty được Hội đồng Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba về thành tích trong công tác phòng cháy chữa cháy giai đoạn 1986-1990. Các năm 1994, 2011, 2016, Công ty đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba, hạng Nhì, hạng Nhất của Chủ tịch nước cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Thời gian tới, Petrolimex Gia Lai tiếp tục đổi mới toàn diện theo hướng hiện đại, quản trị thông minh, an toàn và bền vững, góp phần cùng Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam xây dựng đất nước nói chung, tỉnh Gia Lai nói riêng ngày càng phát triển bền vững.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng ghi nhận, đánh giá cao kết quả hoạt động và những đóng góp quan trọng Petrolimex Gia Lai đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian qua; mong muốn Công ty tiếp tục phát huy hiệu quả kinh doanh, đảm bảo tốt an ninh năng lượng và đóng góp nhiều hơn cho tỉnh. Lãnh đạo tỉnh cam kết luôn đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi để Petrolimex Gia Lai phát triển bền vững.

Đại diện Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam trao 3 tỷ đồng ủng hộ Quỹ vì người nghèo tỉnh Gia Lai thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Ảnh: Tiến Sỹ

Dịp này, UBND tỉnh đã tặng cờ thi đua cho Petrolimex Gia Lai về thành tích xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua khối thi đua số 13 thuộc tỉnh năm 2024. Nhiều tập thể, cá nhân của Petrolimex Gia Lai có thành tích cao trong lao động, kinh doanh cũng nhận được Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

