Bidiphar khẳng định vị thế bằng khoa học, bứt phá bằng sáng tạo

(GLO)- Không chỉ lớn mạnh về quy mô, Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar) còn tạo nên dấu ấn bằng phong trào thi đua “Nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”.

Đây không chỉ là khẩu hiệu mà đã trở thành giá trị văn hóa cốt lõi của Bidiphar, nơi mỗi ý tưởng đều là một hạt mầm cho sự phát triển bền vững.

Trong bối cảnh hội nhập toàn cầu, sự cạnh tranh trong ngành dược không chỉ ở giá cả mà còn ở công nghệ, hàm lượng tri thức và năng lực đổi mới sáng tạo. Bidiphar đã lựa chọn hướng đi chiến lược: Biến phong trào thi đua nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật thành động lực phát triển cốt lõi. Đội ngũ nhân sự tính đến nay gần 1.400 người, trong đó hơn 600 người có trình độ đại học và sau đại học là nguồn lực trí tuệ then chốt cho nghiên cứu phát triển (R&D).

Lấy khoa học làm trụ cột, thi đua làm động lực

Bidiphar hiện có 15 dây chuyền sản xuất hiện đại, gần 400 sản phẩm thuốc đang lưu hành, 16 chi nhánh trên cả nước và 2 công ty thành viên 100% vốn.

Chỉ tính giai đoạn 2021 - 2024, Công ty có gần 500 sáng kiến ra đời, trong đó, hơn 50 sáng kiến quan trọng đã mang lại lợi ích cho Bidiphar trên 10 tỷ đồng/năm. Những con số này không chỉ phản ánh hiệu quả kinh tế mà còn cho thấy sức sống mạnh mẽ của phong trào thi đua sáng tạo trong Công ty.

Cuối năm 2023, Bidiphar đưa vào hoạt động Nhà máy sản xuất thuốc điều trị ung thư và khởi công Nhà máy sản xuất thuốc tiêm vô trùng thể tích nhỏ tại Khu kinh tế Nhơn Hội. Ảnh: M.H

Theo Thầy thuốc Nhân dân Phạm Thị Thanh Hương-Tổng Giám đốc Bidiphar, lãnh đạo Công ty phát động phong trào sâu rộng với nhiều giải pháp đồng bộ. Cùng với đó là thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, xây dựng quy chế xét duyệt minh bạch; duy trì quỹ thưởng và chính sách công nhận sáng kiến. Đồng thời, gắn phong trào sáng kiến với lợi ích trực tiếp của người lao động để mỗi cá nhân đều thấy trách nhiệm và niềm tự hào khi đóng góp.

“Mọi ý tưởng dù là nhỏ nhất mang lại hiệu quả thiết thực đều được chúng tôi trân trọng, ghi nhận và tưởng thưởng xứng đáng. Chính sách này đã tạo ra "cú hích" tinh thần mạnh mẽ, khơi dậy tiềm năng sáng tạo tiềm ẩn trong mỗi người lao động ở Bidiphar”-bà Hương cho hay.

Bidiphar đầu tư mạnh mẽ cho nghiên cứu phát triển, bình quân 15 - 20 tỷ đồng/năm. Trung tâm R&D hiện có gần 100 cán bộ kỹ thuật, thường xuyên hợp tác với các trường ĐH Y, Dược TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Viện Dược liệu, các đối tác từ Nhật Bản, châu Âu… Trung bình mỗi năm có 50 đề xuất sản phẩm mới được nghiên cứu, 30 - 40 sản phẩm được thương mại hóa, trong đó có nhiều thuốc ung thư, kháng sinh thế hệ mới, dịch lọc thận nhân tạo - những nhóm điều trị có giá trị chiến lược.

Đặc biệt, giai đoạn 5 năm qua đánh dấu thành công của Bidiphar trong nghiên cứu với hàng loạt đề tài khoa học tiêu biểu được công nhận ở cấp quốc gia, cấp tỉnh và mang giá trị ứng dụng thực tiễn cao. Một trong những bước ngoặt là năm 2024, Bidiphar đã hoàn thiện dự án nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ để sản xuất một số thuốc điều trị ung thư, gồm 5 đề tài nghiên cứu và 1 dự án sản xuất thử nghiệm.

“Đây là những “hộ chiếu công nghệ” giúp Bidiphar khẳng định vị thế số 1 về thị phần thuốc ung thư sản xuất trong nước”-bà Hương nhấn mạnh.

Nhân viên kiểm soát chất lượng của Bidiphar thực hiện thao tác với các sản phẩm thuốc điều trị ung thư. Ảnh: ĐVCC

Một dấu ấn khác là nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản xuất thuốc viên Indapamid 1,5 mg và Felodipin 5 mg giải phóng kéo dài, được Bộ KH&CN công nhận kết quả cấp quốc gia. Không chỉ tiết kiệm chi phí, dự án này giúp Bidiphar làm chủ công nghệ phóng thích chậm, kỹ thuật mà trước đây chỉ có các hãng dược lớn trên thế giới áp dụng.

Không dừng lại ở thuốc hóa dược, Bidiphar còn hướng về nguồn tài nguyên bản địa. Các nghiên cứu về chè dây, ba kích, hà thủ ô đỏ, đảng sâm theo tiêu chuẩn GACP-WHO đã biến những cây thuốc dân gian thành sản phẩm đạt chuẩn quốc tế. Đến nay, Công ty đã được chứng nhận GACP-WHO cho 8 loại dược liệu quý và chứng nhận TCVN 11041 về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ. Đây là nền tảng vững chắc giúp Bidiphar xây dựng vùng nguyên liệu bền vững, từng bước hiện thực hóa mô hình kinh tế tuần hoàn trong ngành dược.

Mở ra tầm nhìn mới

Đến năm 2024, Bidiphar nằm trong Top 4 DN dược uy tín nhất Việt Nam, dẫn đầu về thị phần thuốc điều trị ung thư, giữ vị trí thứ 2 về dung dịch lọc thận. Doanh thu đạt 1.811 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 320 tỷ đồng, nộp ngân sách 100 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho hơn 1.000 lao động. Thu nhập bình quân của người lao động đạt 10 triệu đồng/tháng.

Những con số ấn tượng trên đã tạo nên sức hút của Bidiphar trên trường quốc tế. Việc làm chủ thị phần thuốc ung thư sản xuất trong nước - một lĩnh vực phức tạp bậc nhất đã biến DN này thành “thỏi nam châm” kéo về sự quan tâm của nhiều tập đoàn dược phẩm trên thế giới. Chính thực lực và vị thế đầu ngành là sự bảo chứng tin cậy nhất, mở đường cho những cuộc đàm phán, ký kết hợp tác quan trọng.

Phong trào nghiên cứu khoa học và thi đua sáng tạo đã biến thành sức mạnh nội sinh, giúp Bidiphar duy trì tốc độ ra mắt 30 - 40 sản phẩm mới/năm, nhiều sản phẩm đạt thị phần dẫn đầu ngay sau khi tung ra thị trường. Đó là kết quả từ sự kết hợp hài hòa khoa học - công nghệ - quản trị - con người.

Cụm nhà máy dược phẩm công nghệ cao của Bidiphar tại Khu kinh tế Nhơn Hội. Ảnh: ĐVCC

Tuy nhiên, bà Hương cũng khẳng định những thành quả hôm nay chỉ là điểm tựa cho một hành trình dài phía trước. Trong tầm nhìn 3 - 5 năm tới, Bidiphar đặt ra mục tiêu chiến lược rõ ràng: Top 3 DN sản xuất dược uy tín tại Việt Nam, doanh thu hàng sản xuất đạt trên 3.000 tỷ đồng, giữ vững vị thế dẫn đầu thị trường thuốc ung thư, đồng thời mở rộng xuất khẩu sang châu Âu và Nhật Bản.

Kết hợp chuyển đổi số và quản trị hiện đại Một điểm nổi bật khác là Bidiphar chủ động kết hợp chuyển đổi số và quản trị tiên tiến như hệ thống SAP-ERP (quản trị tổng thể từ tài chính, nhân sự, sản xuất đến kho vận), DMS (quản lý phân phối, hệ thống logistics và bán hàng), Power BI (phân tích dữ liệu và hỗ trợ ra quyết định), Base Workflow (số hóa quy trình), hệ thống AI nội bộ và KPI (đo lường hiệu suất, quản lý công việc). Các công cụ này giúp Bidiphar rút ngắn 30 - 40% thời gian sản xuất, tiết kiệm trung bình 20 tỷ đồng/năm và tạo sự ổn định lâu dài cho chất lượng sản phẩm.

Đặc biệt, Công ty phát triển mạnh R&D với dự kiến 1,5 - 3% doanh thu, mỗi năm đưa ra ít nhất 10 sản phẩm mới. Trong đó, trọng tâm là thuốc sinh học, thuốc ung thư thế hệ mới, kháng sinh đặc trị và sản phẩm công nghệ cao dạng viên phóng thích chậm. Đây không chỉ là chiến lược sản phẩm mà còn thể hiện bước đi “chuyển từ làm theo sang làm chủ” trong nghiên cứu…

Khát vọng vươn ra thị trường quốc tế được Bidiphar đặt làm mục tiêu chiến lược mũi nhọn. Hành trình chinh phục các thị trường khó tính như châu Âu, Nhật Bản và khu vực ASEAN sẽ được khởi động bằng quyết tâm đạt được những tiêu chuẩn chất lượng khắt khe nhất như GMP-EU và PIC/S. Đây không chỉ là mục tiêu về chứng nhận mà là một lời cam kết về chất lượng sản phẩm trên toàn cầu.

Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện thông qua việc xây dựng mô hình nhà máy thông minh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, internet vạn vật, dữ liệu lớn để tối ưu hóa từ nghiên cứu, sản xuất đến phân phối.

“Bidiphar luôn giữ nguyên tắc “Nói thật - làm thật - chứng minh được”. Chúng tôi tin rằng chất lượng sản phẩm chính là lợi thế cạnh tranh bền vững nhất. Với tinh thần đoàn kết - sáng tạo - đổi mới - phát triển, Bidiphar sẽ tiếp tục tiên phong trong nghiên cứu ứng dụng KHKT, góp phần xây dựng ngành dược Việt Nam hiện đại, tự chủ và hội nhập quốc tế”-Tổng Giám đốc Phạm Thị Thanh Hương nhấn mạnh.