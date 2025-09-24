Thủ tướng Chính phủ: Đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào mọi hoạt động

(GLO)- Chiều 24-9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính-Trưởng ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ (KH-CN), đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 chủ trì phiên họp lần thứ tư để đánh giá tình hình thời gian qua và triển khai công tác trọng tâm từ nay đến cuối năm 2025.

Phiên họp được kết nối trực tuyến từ trụ sở Chính phủ đến 34 điểm cầu của các tỉnh, thành phố.

Tham dự phiên họp có đồng chí Nguyễn Chí Dũng-Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng ban Chỉ đạo; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, thành viên Ban Chỉ đạo, lãnh đạo các địa phương; đại diện một số trường đại học, doanh nghiệp, ngân hàng.

Dự phiên họp tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang cùng các thành viên Ban Chỉ đạo về phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 tỉnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tại phiên họp, lãnh đạo Bộ KH-CN báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và các nhiệm vụ trọng tâm đến hết năm 2025; lãnh đạo Bộ Công an báo cáo kết quả thực hiện Đề án 06 và các nhiệm vụ trọng tâm đến hết năm 2025; lãnh đạo Bộ Nội vụ báo cáo kết quả thực hiện cải cách hành chính và các nhiệm vụ trọng tâm đến hết năm 2025.

Năm 2025, thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ và các thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương, có 679 nhiệm vụ giao cho 56 cơ quan, đơn vị. Tính đến ngày 23-9, có 270 nhiệm vụ đã hoàn thành; 382 nhiệm vụ đang thực hiện và 27 nhiệm vụ quá hạn, chậm muộn.

Tính riêng trong khoảng thời gian từ ngày 20-7 (Phiên họp lần 3 của Ban Chỉ đạo của Chính phủ) đến ngày 23-9, các bộ, ngành, địa phương được giao 73 nhiệm vụ, đã hoàn thành 50 nhiệm vụ và còn 23 nhiệm vụ quá hạn, chậm muộn.

Đối với Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW về thúc đẩy chuyển đổi số liên thông, đồng bộ, nhanh, hiệu quả đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, năm 2025 có 70 nhiệm vụ giao cho 56 bộ, ngành, địa phương thực hiện. Tính đến ngày 23-9, có 45 nhiệm vụ đã hoàn thành (trong đó, có 27 nhiệm vụ hoàn thành đúng hạn); 23 nhiệm vụ đang thực hiện và 2 nhiệm vụ quá hạn, chậm muộn.

Tính riêng trong khoảng thời gian từ ngày 20-7 (phiên họp lần 3 của Ban Chỉ đạo) đến ngày 23-9, các bộ, ngành, địa phương được giao 12 nhiệm vụ, đã hoàn thành 10 nhiệm vụ (trong đó, có 8 nhiệm vụ hoàn thành đúng hạn) và còn 2 nhiệm vụ quá hạn, chậm muộn.

Các đại biểu tham dự phiên họp tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. Ảnh: Trần Dung

Về thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW, tính từ ngày 20-7 đến 23-9, các bộ, ngành, địa phương đã hoàn thành 60 nhiệm vụ của năm 2025. Hạ tầng số có bước phát triển nhảy vọt, tốc độ Internet di động và cố định đều tăng hạng mạnh mẽ, lần lượt lọt vào top 18 và top 13 thế giới;...

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc, nhất là trong thực hiện thủ tục hành chính, chuyển đổi số giai đoạn đầu vận hành mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; việc phân bổ kinh phí cho KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia không thể giải ngân và thực thi kịp thời…

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận kết quả, sự cố gắng của các bộ, ngành, địa phương trong triển khai các nhiệm vụ, đã góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội thời gian vừa qua.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn thiện cơ sở dữ liệu, chậm nhất trong quý IV-2025, đảm bảo dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống", thống nhất dùng chung từ trung ương đến cơ sở; tiếp tục đẩy mạnh, rà soát hoàn thiện thể chế, đảm bảo thông thoáng, kiến tạo, phục vụ nhân dân; đầu tư hoàn thiện hạ tầng số thông suốt, đồng bộ, hiện đại, nhất là ở cơ sở xã, phường, đặc khu; tranh thủ "từng ngày từng giờ" để đưa KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào mọi hoạt động.

Trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện phương châm “Tăng tốc bứt phá - Chủ động, hiệu quả - Kịp thời, đồng bộ - Kết nối liên thông - Thông tin an toàn - Người dân hưởng thụ”.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: Đối với những mục tiêu chưa hoàn thành thì phải hoàn thành, những mục tiêu đã hoàn thành thì phải hoàn thiện hơn. Phấn đấu thực hiện 80% thủ tục hành chính toàn trình trong năm 2025. Thực hiện đảm bảo vận hành thông suốt chính quyền trung ương - tỉnh - xã. Bố trí đủ nhân lực cho chuyển đổi số, nhất là ở các xã, phường; đẩy mạnh phong trào “Bình dân học vụ số”; các tổ công nghệ số cộng đồng hoạt động theo tinh thần “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”…

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, bảo đảm theo đúng phương án và lộ trình đã được phê duyệt.