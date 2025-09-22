Nghiên cứu tạo đột phá trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

(GLO)-Góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030, ông Nguyễn Cảnh Huệ-nguyên Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bình Ðịnh (cũ) cho rằng, tỉnh cần có giải pháp đột phá trong phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và CĐS gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính.

Theo ông Huệ, đây là yêu cầu tất yếu trong tiến trình phát triển KT-XH của kỷ nguyên mới, đồng thời là bước cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo.

“Sau sáp nhập, Gia Lai có nhiều dư địa để phát triển nhanh và bền vững nhờ tiềm năng, lợi thế đất đai rộng lớn, địa hình phong phú, rừng và biển đều có, văn hóa giàu bản sắc, dân số đông…”- ông Huệ nhấn mạnh.

Lai tạo cây giống lâm nghiệp bằng phương pháp cấy mô tại Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn. Ảnh: Nguyễn Hân

Để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong nhiệm kỳ 2025-2030, tỉnh Gia Lai cần đánh giá đúng tiềm năng, lợi thế, và xây dựng các giải pháp cụ thể, đặc biệt là giải pháp tạo đột phá trong phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và CĐS, gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính.

Trong đó, đối với vùng phía Tây tỉnh, cần tập trung khai thác tiềm năng, thế mạnh đất đai rộng lớn, màu mỡ, vùng đất đỏ bazan để phát triển nông nghiệp công nghệ cao, gắn với chế biến sâu, tạo ra các sản phẩm nông nghiệp chủ lực mang tính hàng hóa, gắn với đẩy mạnh xuất khẩu.

Vùng phía Đông tỉnh phát huy thế mạnh về KHCN, đổi mới sáng tạo và CĐS. Trong đó, trọng tâm là phát huy điểm sáng của Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành (ICISE) tại phường Quy Nhơn Nam.

Đồng thời, triển khai hiệu quả 4 đề án trọng điểm đã được tỉnh phê duyệt, bao gồm: phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và an toàn-an ninh mạng; phát triển nguồn nhân lực cho các ngành công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và an toàn-an ninh mạng; phát triển giáo dục STEM cho học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh; xây dựng Khu công nghệ thông tin tập trung.

Tỉnh cần giải pháp khả thi để thu hút đầu tư vào các dự án trọng điểm tại Khu Công viên Phần mềm Quang Trung, Khu Công nghệ số tập trung, dự án Trung tâm Trí tuệ nhân tạo-Đô thị phụ trợ được Tập đoàn FPT đầu tư xây dựng tại tỉnh từ năm 2024, nhằm tạo dựng nền móng vững chắc cho ngành công nghiệp công nghệ cao.

Cùng với đó, phát triển hệ thống các trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm, các phòng thí nghiệm trọng điểm, phát triển hạ tầng cho công nghệ bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và an toàn-an ninh mạng.

Kỹ sư công nghệ thông tin làm việc tại Khu đô thị Khoa học và Giáo dục Quy Hòa (phường Quy Nhơn Nam). Ảnh: N.Q

Một trong những nhiệm vụ then chốt là đào tạo, bồi dưỡng và thu hút nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực KHCN, đổi mới sáng tạo và CĐS. Cần cụ thể hóa chương trình đào tạo kỹ năng số, kiến thức về CĐS cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; bố trí cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin tại các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương.

Đồng thời, chuyển mạnh tư duy quản lý từ “quản lý” sang “phục vụ”; áp dụng các công cụ đánh giá sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp để thúc đẩy cải thiện chất lượng dịch vụ công.

Phấn đấu kinh tế số đóng góp 30% tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của tỉnh, từng bước đưa Gia Lai trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ số của khu vực.