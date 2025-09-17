Gia Lai phấn đấu đến năm 2030, kinh tế số đóng góp 30% GRDP

(GLO)- Tại phiên họp Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ (KH-CN), đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Gia Lai diễn ra sáng 17-9, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, kinh tế số đóng góp 30% GRDP

Tham dự phiên họp có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các thành viên Ban Chỉ đạo; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh phải đẩy mạnh phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phấn đấu đến năm 2030, kinh tế số đóng góp 30% vào GRDP của tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Báo cáo tại phiên họp đánh giá: Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị đã nghiêm túc tổ chức triển khai các nhiệm vụ được giao.

Phó BÍ thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn đề xuất cần thường xuyên kiểm tra, giám sát về chuyển đổi số tại các địa phương, đơn vị nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Ảnh: Đức Thụy

Tỉnh đã tập trung chỉ đạo, triển khai các định hướng, quy định của Trung ương về KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Điểm sáng nổi bật của tỉnh là Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) tại phường Quy Nhơn Nam đã trở thành điểm đến khoa học danh giá của Việt Nam và châu Á với gần 200 sự kiện khoa học quốc tế chất lượng cao, hơn 45 trường học khoa học chuyên đề, thu hút hơn 12.000 nhà khoa học từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 18 giáo sư đoạt giải Nobel đến tham dự và chia sẻ kiến thức.

Bên cạnh đó, Gia Lai cũng là một trong những địa phương đi đầu trong việc triển khai các lĩnh vực, mô hình mới về KH-CN như: thành lập Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo; đề xuất phát triển đô thị khoa học với Đề án “Phát triển Khu Đô thị Khoa học Quy Hòa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035”.

Giám đốc Sở Tài chính Trần Cang báo cáo việc phân bổ kinh phí đầu tư trang-thiết bị, máy móc phục vụ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Gia Lai đã thu hút thành công các doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam đầu tư và hoạt động tại Khu Công viên phần mềm Quang Trung (Tập đoàn FPT và TMA Solutions) với hơn 1.200 nhân viên. Tỉnh đã bước đầu ứng dụng công nghệ số và dữ liệu để điều hành, ra quyết định. Giao dịch giữa cơ quan nhà nước và người dân đã chuyển sang môi trường số qua các dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang báo cáo kết quả thực hiện chuyển đổi số trên các lĩnh vực của tỉnh trong thời gian qua. Ảnh: Đức Thụy

Trong năm 2025, tỉnh Gia Lai đã phê duyệt, trình 4 đề án lớn gồm: Đề án phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và an toàn-an ninh mạng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2025-2030; Đề án phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, an toàn và an ninh mạng giai đoạn 2025-2030; Đề án phát triển giáo dục STEM cho học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh và Đề án xây dựng Khu công nghệ thông tin tập trung. Đây là những cơ sở quan trọng, định hướng cho việc phát triển công nghiệp công nghệ số của Gia Lai cho nhiệm kỳ đến và giai đoạn tiếp theo.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Cao Thanh Thương báo cáo tình hình triển khai công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý đất đai. Ảnh: Đức Thụy

Bên cạnh những kết quả bước đầu trong triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW, việc phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Nguồn nhân lực chất lượng cao cho công nghiệp công nghệ số và đổi mới sáng tạo còn thiếu hụt: Cung - cầu nhân lực chưa tương thích. Đội ngũ kỹ sư, chuyên gia công nghệ cao còn hạn chế về số lượng và chiều sâu chuyên môn, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển nhanh của doanh nghiệp và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại địa phương. Công tác số hóa dữ liệu đất đai còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra của Trung ương…

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Trần Kim Kha báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Ảnh: Nguyễn Hân

Tại phiên họp, các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến, làm rõ những kết quả đạt được trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW; đề xuất những giải pháp cụ thể để thúc đẩy phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo, các sở, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền rộng rãi và triển khai quyết liệt Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện một cách thực chất, hiệu quả. Yêu cầu các sở, ngành, địa phương cần tập trung rà soát lại các nhiệm vụ đang triển khai và kế hoạch trong thời gian tới.

Đặc biệt, cần tập trung cụ thể hóa, tổ chức thực hiện hiệu quả 4 đề án lớn đã được tỉnh phê duyệt, xem đây là nền tảng quan trọng để đưa tỉnh Gia Lai trở thành địa phương đi đầu cả nước trong triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Đức Thụy

Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cần tiếp tục đầu tư hạ tầng số cho cấp xã; thực hiện hiệu quả mô hình liên thông giữa các cơ quan; đề xuất các cơ chế chính sách phù hợp để thu hút nguồn nhân lực công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Tiếp tục tổ chức các lớp đào tạo kỹ năng số cho cán bộ, công chức toàn tỉnh.

Đẩy mạnh triển khai phong trào "Bình dân học vụ số"; thu hút các dự án đầu tư công nghệ thông tin, tạo bước chuyển mạnh trong phát triển kinh tế số, phấn đấu đến năm 2030, kinh tế số đóng góp 30% GRDP của tỉnh.