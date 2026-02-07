Làm đẹp cảnh quan môi trường đón mừng xuân mới

(GLO)- Các xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm chỉnh trang cảnh quan môi trường, tạo diện mạo sáng - xanh - sạch - đẹp, phục vụ nhân dân vui xuân đón Tết an toàn, lành mạnh.

Đường sạch thì Tết vui hơn

Từ cuối tháng 1-2026, nhiều địa phương đồng loạt ra quân tổng vệ sinh môi trường, tạo khí thế thi đua sôi nổi trước Tết Nguyên đán.

Các hoạt động tập trung vệ sinh trụ sở cơ quan, trường học, nhà văn hóa; quét dọn đường phố, khu công cộng; xóa điểm đổ rác tự phát, quảng cáo sai quy định; đồng thời, chỉnh trang cây xanh, bồn hoa, hệ thống chiếu sáng, góp phần cải thiện môi trường sống và nâng cao ý thức giữ gìn cảnh quan đô thị, khu dân cư.

Cán bộ và người dân phường Bình Định tham gia dọn rác vào ngày 31-1. Ảnh: N.N

Tại phường Bình Định, UBND phường đã phối hợp với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai đợt ra quân tổng vệ sinh môi trường từ ngày 26-1 đến 13-2, huy động sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân.

Phó Bí thư Đảng ủy phường Bình Định Lê Vũ Vân Kiều khẳng định: “Ra quân tổng vệ sinh môi trường dịp Tết là việc làm thường xuyên nhưng phải được tổ chức bài bản, đồng loạt và thực chất, qua đó từng bước hình thành nếp sống văn minh đô thị”.

Nhiều địa phương gắn phong trào vệ sinh với chỉnh trang đô thị, tạo điểm nhấn cảnh quan. Tại phường Quy Nhơn Đông, cờ Đảng, cờ Tổ quốc được thay mới, treo trang trọng; các tuyến đường hoa, đường cờ được xây dựng gắn với lắp đặt hệ thống chiếu sáng, đèn LED trang trí, tạo không khí tươi mới đón xuân.

Phong trào vệ sinh gắn với chỉnh trang đô thị nhận được sự đồng thuận cao của các tầng lớp nhân dân. Bà Đỗ Thị Liễu (khu phố Lý Chánh, phường Quy Nhơn Đông) chia sẻ: “Đường phố sạch đẹp thì Tết vui hơn. Người dân thấy rõ lợi ích nên tự giác dọn dẹp trước nhà, không xả rác bừa bãi”.

Tại xã đảo Nhơn Châu, các đợt tổng dọn vệ sinh đang được tổ chức đồng loạt tại 3 thôn Tây, Trung, Đông; tập trung làm sạch khu trung tâm văn hóa - thể thao, khu tái định cư, hệ thống mương thoát nước, đường ven biển, bãi biển, bờ kè chắn sóng, góp phần xây dựng hình ảnh xã đảo xanh - sạch - đẹp trong dịp Tết cổ truyền.

Tạo diện mạo đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp

Những ngày giáp Tết Nguyên đán 2026, không khí chỉnh trang đô thị tại khu vực phía Tây tỉnh diễn ra sôi nổi, khẩn trương. Từ các tuyến đường trung tâm đến khu dân cư, khu vực công cộng, hình ảnh lực lượng chức năng và công nhân môi trường miệt mài làm việc đã góp phần làm cho diện mạo đô thị ngày càng sáng - xanh - sạch - đẹp, sẵn sàng chào đón mùa xuân mới.

Công nhân Đội 2 CP cổ phần Công trình đô thị Gia Lai chăm sóc cây xanh, hoa tại một đảo giao thông ở phố Núi Pleiku. Ảnh: L.N

Thực hiện kế hoạch chỉnh trang đô thị trước, trong và sau Tết, Công ty CP Công trình đô thị Gia Lai chủ động xây dựng phương án cụ thể, bố trí nhân lực, phương tiện và tăng cường ca kíp làm việc tại 7 xã, phường gồm: Pleiku, Diên Hồng, Hội Phú, An Phú, Thống Nhất, Biển Hồ, Gào.

Công tác thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt là tại các khu dân cư đông người, chợ, trung tâm thương mại và các tuyến đường chính.

Theo ông Lê Bá Quốc Thắng - Phó Giám đốc Thường trực Công ty CP Công trình đô thị Gia Lai, trong những ngày cao điểm cận Tết, đơn vị linh hoạt điều chỉnh thời gian thu gom rác, chuyển sang thu gom ban ngày từ 27 - 29 tháng Chạp nhằm hạn chế tình trạng rác tồn đọng.

Ngay sau đêm giao thừa, công nhân tiếp tục thu gom, dọn vệ sinh tại khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết và các tuyến đường lân cận, hoàn thành trước sáng mùng 1 Tết, bảo đảm không gian sạch đẹp cho người dân du xuân.

Cùng với công tác vệ sinh môi trường, việc chỉnh trang cây xanh, hoa viên, dải phân cách và các đảo giao thông được triển khai đồng bộ. Hàng chục nghìn gốc cây được quét vôi, cắt tỉa gọn gàng; thảm cỏ, bồn hoa, tiểu cảnh được chăm sóc thường xuyên.

Nhiều tuyến đường, vòng xoay trung tâm được trang trí hoa cảnh, tiểu cảnh phù hợp, tạo điểm nhấn sinh động, góp phần lan tỏa không khí “Mừng Đảng - Mừng Xuân” trên khắp đô thị.

Tại phường Pleiku, chính quyền địa phương chủ động phối hợp tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan trên toàn địa bàn. Các đảo giao thông được sơn sửa, cây xanh cắt tỉa gọn gàng; công tác trang trí, tuyên truyền tại Quảng trường Đại Đoàn Kết và các không gian công cộng được chú trọng, tạo thêm điểm nhấn văn hóa đô thị.

Theo ông Đặng Toàn Thắng - Chủ tịch UBND phường Pleiku, chỉnh trang đô thị dịp Tết không chỉ làm đẹp cảnh quan mà còn góp phần nâng cao chất lượng đời sống tinh thần của nhân dân, hướng tới xây dựng đô thị văn minh, đáng sống.