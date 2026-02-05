Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Văn hóa

Cổ học tinh hoa Văn học - Nghệ thuật Quà tặng tâm hồn

Lắp đặt cụm linh vật Bát mã tại Quảng trường Đại Đoàn Kết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LAM NGUYÊN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 5-2, UBND phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) phối hợp với nhà điêu khắc Nguyễn Vinh - Phó Chi hội trưởng Chi hội Mỹ thuật Gia Lai lắp đặt cụm linh vật Bát mã tại Quảng trường Đại Đoàn Kết.

Cụm linh vật được bố trí tại khu vực bên phải Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên cùng hoa trang trí; bên trái lắp đặt thêm cụm hoa và dòng chữ chào mừng năm mới Bính Ngọ 2026.

3f52a0b799bb17e54eaa.jpg
Cụm linh vật được vận chuyển đến Quảng trường Đại Đoàn Kết sáng 5-2. Ảnh: Lam Nguyên

Được biết 8 chú ngựa được thực hiện công phu bằng vật liệu tổng hợp với ý tưởng “Mã đáo thành công”. Ngựa đầu đàn cao hơn 4 m (tính cả phần chân đế); những chú ngựa còn lại cũng không kém cạnh với dáng vẻ đẹp đẽ, uy nghi trong thế phi nước đại, tung vó cuốn mây.

Cả 8 chú ngựa được sắp xếp theo bố cục hài hòa, nhịp nhàng, khẳng định sự đồng lòng bứt phá, vươn tới thành công.

Cùng với đó, dưới chân ngựa bố trí những thỏi vàng được cách điệu, là biểu trưng cho sự no đủ, sung túc trong năm mới.

ab85c2daf4d67a8823c7.jpg
31bdf71dc2114c4f1500.jpg
Việc lắp đặt sẽ hoàn thiện trong ngày 5-2. Ảnh: Lam Nguyên

Nhà điêu khắc Nguyễn Vinh chia sẻ: Trong dòng chảy văn hóa Á Đông, hình tượng ngựa luôn gắn liền với khát vọng vươn lên, sự bền bỉ, trung thành và thành công. Khi đặt cụm linh vật Bát mã vào không gian rộng lớn của Quảng trường Đại Đoàn Kết, hình ảnh đàn ngựa phi mạnh mẽ giữa cao nguyên bát ngát với nhịp vó hòa cùng nhịp sống sẽ chuyển tải kỳ vọng về sự đồng lòng, đoàn kết và bứt phá trong bối cảnh sáp nhập, đổi mới và phát triển.

Chứng kiến việc lắp đặt cụm linh vật tại Quảng trường, chị Lê Thị Kim Trang (hẻm 14 Phạm Văn Đồng, phường Pleiku) cho hay, chị không khỏi bất ngờ bởi sự hoành tráng, sinh động của đàn ngựa. “Cặp mắt cả 8 chú ngựa được vẽ rất có thần, màu sắc cả đàn hòa nhã, thể hiện được khí chất của linh vật. Sau khi tác phẩm hoàn thiện phần lắp đặt và trang trí, tôi sẽ cùng gia đình mặc áo dài ra chụp bộ ảnh Tết làm kỷ niệm” - chị Trang chia sẻ dự định.

8f7b54a96fa5e1fbb8b4.jpg
Nét sinh động, thần thái của cụm linh vật bên Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên. Ảnh: Lam Nguyên

Trao đổi với P.V. ông Lê Thanh Tuấn, Giám đốc Bảo tàng Pleiku cho biết: Đơn vị được giao phụ trách việc trang trí hoa quanh cụm linh vật và phía trái Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên. Tất cả các khâu sẽ hoàn thành trước ngày 9-2 (nhằm ngày 22-12 Âm lịch) để phục vụ người dân và du khách vui xuân đón Tết trước thềm năm mới Bính Ngọ 2026.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Ngựa trong sắc màu sáng tạo nghệ thuật

Ngựa trong sắc màu sáng tạo nghệ thuật

(GLO)- Bằng ngôn ngữ nghệ thuật đa dạng, nhiều nghệ sĩ ở Gia Lai đã mở đầu cảm hứng sáng tác trong năm mới với hình tượng ngựa - linh vật của năm Bính Ngọ 2026. Mỗi tác phẩm được gửi gắm vào đó nhiều ước vọng cùng những quan niệm riêng về nghệ thuật và đời sống.

Có thể bạn quan tâm

Trần Xuân Toàn và hành trình văn chương

Trần Xuân Toàn và hành trình văn chương

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Nhà giáo Trần Xuân Toàn lặng lẽ đi cùng văn chương bằng những trang viết chắt chiu từ trải nghiệm sống, ký ức văn hóa và tình yêu bền bỉ với chữ nghĩa. Liên tiếp trong 2 năm qua, ông cho ra mắt 2 tập sách dày dặn là Dạo bước vườn văn xứ nẫu và Góp nhặt đường văn.

Chùa Cây Thị nằm giữa không gian yên bình vùng quê. Ảnh: Ngọc Nhuận

Chùa Cây Thị: “Địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống và trầm tích lịch sử

Văn hóa

(GLO)- Giữa khu phố Tân Trung (phường Tam Quan, tỉnh Gia Lai), chùa Cây Thị (tên chữ là Thanh Minh tự) là một “chứng nhân” đặc biệt, nơi đạo pháp hòa quyện cùng lòng tri ân các anh hùng liệt sĩ, lưu giữ những ký ức bi hùng của một vùng đất qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ của đất nước.

Bánh Tết trong gian bếp tuổi thơ

Bánh Tết trong gian bếp tuổi thơ

Quà tặng tâm hồn

(GLO)- Nay ở thành phố, mỗi lần đến Tết tôi ra siêu thị để mua bánh, mứt. Có đủ các loại, bình dân có, cao cấp có; miền Nam có, miền Bắc có, tùy chọn. Nhưng từ sâu thẳm, tôi vẫn luôn nhớ về một vùng quê của ấu thơ.

Ấn tượng chương trình văn nghệ chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng tại Mang Yang.

Ấn tượng chương trình văn nghệ chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng tại Mang Yang

Văn hóa

(GLO)- Tối 25-1, tại Công viên Trần Phú (xã Mang Yang), Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú (PTDTNT) THCS Mang Yang phối hợp với các Trường PTDTNT THCS Ia Grai, Chư Păh, Đăk Đoa, Trường Cao đẳng Gia Lai tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ, cồng chiêng chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng.

Gia hạn thực hiện Chương trình nghiên cứu, tổng hợp, công bố các tác phẩm văn học vì sự nghiệp cách mạng của Đảng đến hết 31-12-2026

Gia hạn thực hiện Chương trình nghiên cứu, tổng hợp, công bố các tác phẩm văn học vì sự nghiệp cách mạng của Đảng đến hết 31-12-2026

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Phó Thủ tướng Mai Văn Chính vừa ký Quyết định số 139/QĐ-TTg về việc gia hạn thời gian thực hiện Chương trình nghiên cứu, tổng hợp, công bố các tác phẩm văn học vì sự nghiệp cách mạng của Đảng đến hết ngày 31-12-2026.

Xã Ia Hiao bảo tồn lễ cúng bến nước

Xã Ia Hiao bảo tồn lễ cúng bến nước

Văn hóa

(GLO)- Ngày 21-1, Thường trực Đảng ủy xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) có buổi làm việc với hệ thống chính trị thôn Sô Ma Hang A và thôn Sô Ma Hang B nhằm bàn giải pháp bảo tồn lễ cúng bến nước.

Đi con đường ít người đi…

Đi con đường ít người đi…

Cổ học tinh hoa

(GLO)- Giữa nhịp sống hiện đại gấp gáp, có những người chọn lặng lẽ đi ngược dòng thời gian, lần theo dấu vết chữ nghĩa xưa để phục dựng hồn cốt văn hóa một vùng đất. Tiến sĩ Võ Minh Hải-Phó trưởng Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn (Trường ĐH Quy Nhơn), nhà nghiên cứu Hán Nôm - là một người như thế.

Bài chòi dân gian vào nhịp mới

Bài chòi dân gian vào nhịp mới

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, tại nhiều địa phương của tỉnh Bình Ðịnh cũ, các câu lạc bộ bài chòi dân gian dần thưa vắng. Việc tiếp tục bảo tồn và phát huy loại hình bài chòi dân gian, ngoài sự quan tâm của tỉnh, đòi hỏi sự chủ động từ các phường, xã và tâm huyết của đội ngũ nghệ nhân.

Pleiku ra mắt “Khu vườn vui vẻ”

Pleiku ra mắt “Khu vườn vui vẻ”

Văn hóa

(GLO) - Với tinh thần xã hội hóa, nhà điêu khắc Nguyễn Vinh - Phó Chi hội trưởng Chi hội Mỹ thuật Gia Lai phối hợp với UBND phường Pleiku vừa lắp đặt cụm 10 bức tượng cỡ lớn tại khu vực bờ kè suối Hội Phú, đoạn Nguyễn Lương Bằng - Bà Triệu với tên gọi “Khu vườn vui vẻ”.

Ngựa trong sắc màu sáng tạo nghệ thuật

Ngựa trong sắc màu sáng tạo nghệ thuật

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Bằng ngôn ngữ nghệ thuật đa dạng, nhiều nghệ sĩ ở Gia Lai đã mở đầu cảm hứng sáng tác trong năm mới với hình tượng ngựa - linh vật của năm Bính Ngọ 2026. Mỗi tác phẩm được gửi gắm vào đó nhiều ước vọng cùng những quan niệm riêng về nghệ thuật và đời sống.

null