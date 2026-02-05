Lắp đặt cụm linh vật Bát mã tại Quảng trường Đại Đoàn Kết

Cụm linh vật được bố trí tại khu vực bên phải Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên cùng hoa trang trí; bên trái lắp đặt thêm cụm hoa và dòng chữ chào mừng năm mới Bính Ngọ 2026.

Cụm linh vật được vận chuyển đến Quảng trường Đại Đoàn Kết sáng 5-2. Ảnh: Lam Nguyên

Được biết 8 chú ngựa được thực hiện công phu bằng vật liệu tổng hợp với ý tưởng “Mã đáo thành công”. Ngựa đầu đàn cao hơn 4 m (tính cả phần chân đế); những chú ngựa còn lại cũng không kém cạnh với dáng vẻ đẹp đẽ, uy nghi trong thế phi nước đại, tung vó cuốn mây.

Cả 8 chú ngựa được sắp xếp theo bố cục hài hòa, nhịp nhàng, khẳng định sự đồng lòng bứt phá, vươn tới thành công.

Cùng với đó, dưới chân ngựa bố trí những thỏi vàng được cách điệu, là biểu trưng cho sự no đủ, sung túc trong năm mới.

Việc lắp đặt sẽ hoàn thiện trong ngày 5-2. Ảnh: Lam Nguyên

Nhà điêu khắc Nguyễn Vinh chia sẻ: Trong dòng chảy văn hóa Á Đông, hình tượng ngựa luôn gắn liền với khát vọng vươn lên, sự bền bỉ, trung thành và thành công. Khi đặt cụm linh vật Bát mã vào không gian rộng lớn của Quảng trường Đại Đoàn Kết, hình ảnh đàn ngựa phi mạnh mẽ giữa cao nguyên bát ngát với nhịp vó hòa cùng nhịp sống sẽ chuyển tải kỳ vọng về sự đồng lòng, đoàn kết và bứt phá trong bối cảnh sáp nhập, đổi mới và phát triển.

Chứng kiến việc lắp đặt cụm linh vật tại Quảng trường, chị Lê Thị Kim Trang (hẻm 14 Phạm Văn Đồng, phường Pleiku) cho hay, chị không khỏi bất ngờ bởi sự hoành tráng, sinh động của đàn ngựa. “Cặp mắt cả 8 chú ngựa được vẽ rất có thần, màu sắc cả đàn hòa nhã, thể hiện được khí chất của linh vật. Sau khi tác phẩm hoàn thiện phần lắp đặt và trang trí, tôi sẽ cùng gia đình mặc áo dài ra chụp bộ ảnh Tết làm kỷ niệm” - chị Trang chia sẻ dự định.

Nét sinh động, thần thái của cụm linh vật bên Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên. Ảnh: Lam Nguyên

Trao đổi với P.V. ông Lê Thanh Tuấn, Giám đốc Bảo tàng Pleiku cho biết: Đơn vị được giao phụ trách việc trang trí hoa quanh cụm linh vật và phía trái Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên. Tất cả các khâu sẽ hoàn thành trước ngày 9-2 (nhằm ngày 22-12 Âm lịch) để phục vụ người dân và du khách vui xuân đón Tết trước thềm năm mới Bính Ngọ 2026.