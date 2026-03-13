Lan tỏa cảm xúc ngày hội lớn qua những lời ca

(GLO)- Không chờ đặt hàng, từ tâm huyết và trách nhiệm công dân, các nhạc sĩ trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã nhanh nhạy sáng tác ca khúc, góp thêm hình thức tuyên truyền hiệu quả về bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

1. Với kinh nghiệm và tâm huyết sáng tác âm nhạc cổ động, nhạc sĩ Cao Kỳ Nam - Phó Chi hội trưởng Chi hội Âm nhạc (Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh), giảng viên Trường Đại học Quy Nhơn - được biết đến nhờ “gia tài” gồm hơn 70 ca khúc góp phần tuyên truyền nhiều sự kiện chính trị - xã hội quan trọng tại các địa phương trong tỉnh.

Mới ra mắt trên các nền tảng mạng xã hội chỉ khoảng một tuần nay nhưng ca khúc “Toàn dân đi bầu cử” của nhạc sĩ Cao Kỳ Nam đã thu hút hàng nghìn lượt like và chia sẻ.

Giai điệu hào hùng được phối khí hiện đại, ca từ đầy hình tượng đã “bắt tai” người nghe ngay từ những câu đầu tiên: Quê hương hôm nay rực rỡ cờ hoa, trên khắp nẻo đường rộn vang tiếng ca. Những bước chân nhanh, tay cầm lá phiếu, chọn người tài đức gửi trọn niềm tin vì nước, vì dân (…). Lá phiếu nhỏ, trí tuệ lớn lao, Việt Nam tiến bước vươn cao…

Nhạc sĩ Cao Kỳ Nam được biết đến nhờ các ca khúc tuyên truyền cổ động. Ảnh: NVCC

“Tôi tâm huyết viết tác phẩm nhằm lan tỏa tinh thần đoàn kết, không khí phấn khởi của ngày hội non sông đến với đông đảo cử tri. Sau khi sáng tác, tôi đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quy trình hòa âm, thu âm để tối ưu hóa chi phí sản xuất nhưng vẫn đảm bảo tính truyền cảm.

Rất vui khi ca khúc nhận được sự hưởng ứng, đồng cảm lớn từ khán giả, lan tỏa khí thế trước ngày hội non sông” - nhạc sĩ Cao Kỳ Nam bày tỏ.

2. Tự nhận mình vừa là nghệ sĩ vừa là chiến sĩ trên mặt trận văn hóa, nhạc sĩ Nguyễn Đức Hà - đội viên Đội tuyên truyền lưu động Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San - cũng vừa công bố ca khúc “Cùng nhau đi bầu cử”.

Ca khúc đã được đưa vào chương trình biểu diễn của đội tại một số xã ở khu vực phía Tây tỉnh, do chính anh và đồng nghiệp là ca sĩ Thùy Dương thể hiện.

Đức Hà cho biết, anh sáng tác ca khúc này rất nhanh, chỉ trong một buổi sáng. Nhờ có phòng thu riêng, ngay trong chiều cùng ngày, anh đã thu âm hoàn chỉnh.

“Là “chiến sĩ” trên mặt trận văn hóa thì phải tiên phong trong nhiệm vụ tuyên truyền, nỗ lực đưa đứa con tinh thần đến với bà con các buôn làng sớm nhất có thể” - anh bộc bạch.

Nhạc sĩ Đức Hà (bìa trái) và ca sĩ Thùy Dương thể hiện ca khúc “Cùng nhau đi bầu cử” trong đêm diễn của Đội tuyên truyền lưu động, Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San tại xã Chư Sê tối 11-3. Ảnh: NVCC

Ca từ gần gũi, giai điệu rộn rã, ca khúc nhắc nhớ: Từ Tân Trào cách mạng năm xưa, mùa thu lịch sử đẹp mãi đến muôn đời nay. Lá phiếu trên tay, nụ cười rạng rỡ, trách nhiệm hôm nay chính là hạnh phúc mai sau...

Tiếp đó là lời hiệu triệu, gửi gắm niềm tin về sự đoàn kết, đồng lòng để chọn ra những người tài đức: Cùng đi bầu cử, thống nhất một lòng thôi. Quyền lợi trong tay ta, trách nhiệm ở tim ta, vì dân giàu nước mạnh, vì công bằng dân chủ. Cùng đi bầu cử vì Tổ quốc của chúng ta…

Nhạc sĩ Đức Hà chia sẻ: Cái khó của ca khúc cổ động là phải đi thẳng vào lòng người, dễ nghe, dễ thuộc, sao cho ai cũng có thể nhẩm theo, từ đó lan tỏa rộng rãi thông điệp muốn truyền tải.

Và ca khúc “Cùng nhau đi bầu cử” đã góp phần lan tỏa hiệu quả về sự kiện quan trọng của tỉnh, đất nước đến đông đảo cử tri, nhất là cử tri vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

3. Cũng sáng tác nhạc cổ động cho sự kiện này, nhạc sĩ Nguyễn Khắc Phú - Trưởng đoàn nghệ thuật Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San - lại chọn cách tiếp cận khác, đúng với tính cách lặng lẽ của mình.

Ca khúc “Ngày hội của những niềm tin” gửi gắm thông điệp tuyên truyền qua những giai điệu chậm rãi của bản ballad pha chút phong cách Latin, với ca từ ý nghĩa: Từ miền núi thẳm đến rừng sâu, đến đồng bằng gió nhịp cầu quê hương. Mỗi người một ước mơ chung, chung tay dựng xây non sông vững bền.

Đoạn cao trào của ca khúc này được giọng hát của ca sĩ Siu Phi Líp đẩy lên thành điểm nhấn của dòng cảm xúc: Lá phiếu nhỏ nghĩa lớn thêm. Chọn người xứng đáng vững nền nước nhà (…). Hôm nay đất nước gọi mời, triệu con tim đập một lời thiêng liêng. Ngày hội của những niềm tin, Việt Nam tỏa sáng bình yên muôn đời.

Nhạc sĩ Nguyễn Khắc Phú cho hay, ông hoàn thiện ca khúc sau nhiều ngày trăn trở tìm ý tứ và cách thể hiện. Một hôm về với cơ sở, chứng kiến cờ đỏ sao vàng rực rỡ trên các con đường, chứng kiến cán bộ nơi buôn làng cần mẫn với công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử, âm nhạc và ca từ trong ông nhanh chóng bật lên, kết thành tác phẩm.

Ra đời từ chính sự thôi thúc tự thân của một công dân và cũng là người nghệ sĩ, ca khúc này góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết dân tộc và niềm tin vào sự phát triển của đất nước.