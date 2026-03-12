Tiếp sức cùng cử tri trẻ lần đầu tham gia bầu cử

(GLO)- Trước thềm cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, nhiều đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh Gia Lai lần đầu trở thành cử tri đã háo hức tìm hiểu về ngày hội lớn của đất nước.

Các tổ chức Đoàn cũng tích cực tuyên truyền, hỗ trợ ĐVTN trong thực hiện quyền và nghĩa vụ của cử tri.

Tổ bầu cử số 34 tại Trường Đại học Quy Nhơn có hơn 2.000 cử tri là sinh viên, trong đó, rất nhiều bạn trẻ lần đầu tham gia bầu cử. Anh Bùi Tuấn Kiệt - Phó Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn - cho biết: Tổ chức Đoàn - Hội đã đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử thông qua các nền tảng số. Qua đó, sinh viên được cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết về bầu cử.

Sinh viên Nguyễn Thị Ngọc Linh - ngành Giáo dục Tiểu học K47A (Trường Đại học Quy Nhơn) chia sẻ: “Quê tôi ở xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh. Do lịch học và các hoạt động tại trường khá dày nên tôi đã đăng nhập ứng dụng VNeID để đăng ký địa điểm bỏ phiếu tại Trường Đại học Quy Nhơn.

Đây là lần đầu tiên tôi được tham gia bầu cử nên đã chủ động tìm hiểu nhiều thông tin liên quan. Tôi cũng tham gia các hoạt động tuyên truyền của Đoàn trường để giúp các bạn sinh viên hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của cử tri”.

Sinh viên Nguyễn Thị Ngọc Linh (bìa trái, Trường Đại học Quy Nhơn) tìm hiểu thông tin về những người ứng cử. Ảnh: P.L

Ở nhiều địa phương, tổ chức Đoàn cũng đã phát huy vai trò trong công tác tuyên truyền, định hướng cho ĐVTN. Đặc biệt, với những học sinh lớp 12 đủ tuổi tham gia bầu cử, công tác tuyên truyền càng được chú trọng.

Tại xã Tuy Phước, Đoàn xã đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như: tổ chức tuyên truyền trực tiếp về cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; ra mắt bộ infographic “Từ điển bầu cử”; phát động chương trình “Thông điệp cử tri trẻ”; tuyên truyền lưu động bằng loa phát thanh... Các hoạt động này đã góp phần lan tỏa thông tin về cuộc bầu cử đến đông đảo ĐVTN và người dân.

Em Nguyễn Quốc Việt - học sinh lớp 12A1, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Tuy Phước (xã Tuy Phước) cho biết: “Qua tuyên truyền của Đoàn Thanh niên, em hiểu rõ hơn ý nghĩa của mỗi lá phiếu, đồng thời sẽ thực hiện đúng theo các quy định, quy trình bầu cử”.

Tại xã Ia Pnôn, công tác tuyên truyền về bầu cử được tổ chức Đoàn triển khai với nhiều hình thức đa dạng. Là Phó Bí thư Chi đoàn làng Bua (xã Ia Pnôn), chị Rơ Châm H’Nhược đã tích cực tuyên truyền, nhắc nhở ĐVTN trong làng quan tâm đến ngày bầu cử.

“Đây là lần đầu tiên tôi được đi bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nên chủ động tìm hiểu kỹ về những người ứng cử và quy trình bầu cử. Lá phiếu không chỉ là quyền công dân mà còn là sự gửi gắm niềm tin của thế hệ trẻ vào các đại biểu” - chị H’Nhược chia sẻ.

Cuối tuần vừa qua, tại xã Chư Prông, Tỉnh đoàn tổ chức chương trình “Tuổi trẻ Gia Lai hướng về ngày hội non sông” với chủ đề “Lá phiếu niềm tin - Trách nhiệm tuổi trẻ”, thu hút hơn 110 ĐVTN trên địa bàn xã tham gia.

Em Đinh Thị Kim Lan - Bí thư Chi đoàn lớp 12B3, Trường THPT Lê Quý Đôn (xã Chư Prông) chia sẻ: “Chương trình diễn ra với nhiều nội dung ý nghĩa, tạo hiệu quả thiết thực.

Đặc biệt, những học sinh lần đầu là cử tri đã được trải nghiệm mô phỏng các bước thực hiện ở khu vực bỏ phiếu bầu cử. Sau chương trình, em đã chia sẻ hiểu biết đến người thân, bạn bè và trên mạng xã hội để lan tỏa ý nghĩa ngày hội lớn của đất nước”.

Các ĐVTN xã Chư Prông trải nghiệm mô phỏng khu vực bỏ phiếu trong chương trình "Tuổi trẻ Gia Lai hướng về ngày hội non sông” do Tỉnh đoàn tổ chức ngày 7-3. Ảnh: C.H

Còn anh Kpuih Thuật (SN 2005, trú tại làng Klăh, xã Chư Prông) thì bày tỏ: “Đây là lần đầu tiên tôi được tham gia bầu cử nên cảm xúc thật đặc biệt. Tại chương trình ”Tuổi trẻ Gia Lai hướng về ngày hội non sông”, tôi tham gia phần thi tìm hiểu kiến thức về bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Qua đó, tôi thấy tự tin hơn khi tham gia bầu cử vào ngày 15-3”.

Theo anh Dương Văn Tuấn - Bí thư Đoàn xã Chư Prông, từ trước Tết Bính Ngọ đến nay, hoạt động tuyên truyền về bầu cử được Đoàn xã đẩy mạnh trên các trang mạng xã hội; đồng thời, xây dựng các video ứng dụng AI giới thiệu về Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND nhằm giúp ĐVTN, nhất là các bạn lần đầu tham gia bầu cử có sự tìm hiểu tốt hơn trước khi bỏ lá phiếu của mình.