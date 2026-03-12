Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh kiểm tra công tác bầu cử tại Phù Mỹ Nam

(GLO)- Chiều 11-3, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại xã Phù Mỹ Nam.

Theo báo cáo, đến nay, xã Phù Mỹ Nam đã hoàn thành công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử. Việc trang trí, bố trí cơ sở vật chất; niêm yết danh sách hơn 19.000 cử tri và danh sách ứng cử viên đã được thực hiện đầy đủ tại 15 khu vực bỏ phiếu.

Khu vực bỏ phiếu thôn Hòa Nghĩa (xã Phù Mỹ Nam) đã sẵn sàng cho ngày bầu cử. Ảnh: Trung Nghĩa

Cùng với đó, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử, giúp người dân nắm rõ quyền và nghĩa vụ của mình. Lực lượng công an, dân quân và các đoàn thể cũng đã xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tại các khu vực bỏ phiếu.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh (bìa phải) kiểm tra khu vực bỏ phiếu tại thôn Đại Thuận. Ảnh: Trung Nghĩa

Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động của cấp ủy, chính quyền và các lực lượng địa phương trong công tác chuẩn bị.

Để ngày 15-3 thực sự là ngày hội của toàn dân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị xã Phù Mỹ Nam tiếp tục rà soát kỹ các điều kiện phục vụ bầu cử; bố trí khu vực bỏ phiếu khoa học, thuận tiện cho cử tri; tăng cường tuyên truyền; chủ động phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.