Gia Lai có 2 họa sĩ tham gia triển lãm “Gặp gỡ Việt - Pháp” 2026

PHƯƠNG DUYÊN
(GLO)- Sáng 17-3, tại Bảo tàng Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh, Hiệp hội Dự án và Giao lưu Văn hóa Nghệ thuật PAEC khai mạc triển lãm mỹ thuật “Gặp gỡ Việt - Pháp 2026”. Gia Lai có 2 họa sĩ góp mặt tại sự kiện, đó là họa sĩ Hồ Thị Xuân Thu và Mai Thị Kim Uyên.

66c57720bab834e66da9.jpg
Các họa sĩ Pháp và Việt Nam tham quan triển lãm. Ảnh: NVCC

Sự kiện quy tụ 28 nghệ sĩ Việt Nam và 23 nghệ sĩ Pháp tham gia. Triển lãm giới thiệu trên 150 tác phẩm thuộc nhiều loại hình nghệ thuật như: hội họa, nhiếp ảnh, điêu khắc, nghệ thuật sắp đặt… Đây được đánh giá là “cuộc đối thoại không lời” đầy cảm xúc của nghệ thuật phương Đông và phương Tây.

Họa sĩ Hồ Thị Xuân Thu và Mai Thị Kim Uyên mỗi người có 3 tác phẩm tranh sơn mài được chọn trưng bày, góp vào triển lãm những mảnh ghép sinh động, đầy sức hút với chủ đề văn hóa Tây Nguyên cùng những lập ngôn về vẻ đẹp của thanh xuân.

3f35a7556ecde093b9dc.jpg
Họa sĩ Hồ Thị Xuân Thu bên các tác phẩm sơn mài chủ đề Tây Nguyên. Ảnh: NCVV

Triển lãm diễn ra từ ngày 17 đến hết ngày 22-3 nhằm thúc đẩy tinh thần giao lưu, kết nối và tôn vinh sự đa dạng sáng tạo giữa 2 nền mỹ thuật của 2 nước.

Cùng với hoạt động trưng bày, chương trình còn tổ chức các buổi giao lưu, trình diễn kỹ thuật sơn mài truyền thống và vẽ trên lụa do các nghệ sĩ phối hợp thực hiện.

null