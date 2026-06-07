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Workshop Mỹ thuật 2026: "Tuổi tác chỉ là con số"

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HẢI UYÊN BẢO NGỌC BẢO NGỌC THANH SÁNG
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(GLO)- Từ những em nhỏ lần đầu cầm cọ đến những học viên đã ở tuổi nghỉ hưu, tất cả cùng gặp nhau bên giá vẽ tại Workshop Mỹ thuật 2026 do Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn tổ chức.

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Trưng bày tác phẩm hội họa được sáng tác tại Workshop Mỹ thuật do Khoa Văn hóa nghệ thuật, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn tổ chức. Ảnh: Thanh Sáng

Tiếng cọ chạm vào toan, tiếng trao đổi rì rầm về màu sắc, bố cục hòa lẫn tiếng cười của trẻ nhỏ tạo nên bầu không khí đặc biệt tại chương trình Workshop Mỹ thuật diễn ra trong khuôn viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn.

Chọn một góc nhỏ trong phòng vẽ, ông Trần Minh Phúc (SN 1968) chăm chú hoàn thiện những nét cuối cùng cho bức tranh bằng chất liệu acrylic. Ít ai nghĩ rằng người đàn ông đã bước qua tuổi nghỉ hưu này đang là sinh viên năm thứ nhất ngành Mỹ thuật.

Chia sẻ về hành trình trở lại giảng đường ở tuổi mà nhiều người đã chọn cuộc sống an nhàn bên con cháu, ông Phúc khẳng định: “Tuổi tác chỉ là con số thôi. Điều quan trọng là sức khỏe, niềm đam mê và năng lượng dành cho hội họa. Học cả cuộc đời cũng không bao giờ hết được, bởi nghệ thuật là vô bờ bến”.

Câu nói giản dị ấy cũng là một trong những thông điệp mà Workshop Mỹ thuật tại Khoa Văn hóa nghệ thuật, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Bắc) muốn lan tỏa. Trong 2 ngày diễn ra chương trình (31/5-1/6), hàng trăm lượt sinh viên, người yêu mỹ thuật, học sinh và phụ huynh đã cùng tham gia các hoạt động giao lưu chuyên ngành, thực hành sáng tác và trải nghiệm hội họa.

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Họa sĩ Đặng Mậu Tựu tham gia vẽ tranh và hướng dẫn cho học sinh, sinh viên. Ảnh: Thanh Sáng

Trong 3 họa sĩ khách mời của chương trình, đặc biệt có họa sĩ Đặng Mậu Tựu - nguyên Ủy viên Hội đồng Nghệ thuật Hội Mỹ thuật Việt Nam. Là người con của vùng đất Phù Mỹ, ông Tựu thường xuyên về thăm quê. Nhưng lần trở lại này mang ý nghĩa rất khác bởi ông đóng vai trò là khách mời của Workshop Mỹ thuật. Điều đáng quý nhất ông cảm nhận được là tinh thần học tập không giới hạn của những người tham gia chương trình.

Ông chia sẻ rất xúc động khi chứng kiến nhiều học viên lớn tuổi vẫn miệt mài theo đuổi niềm đam mê hội họa. Đó là minh chứng cho thấy việc học chưa bao giờ là quá muộn và sáng tạo không phân biệt tuổi tác.

Không chỉ giao lưu chuyên môn cùng các sinh viên Mỹ thuật, họa sĩ Đặng Mậu Tựu còn muốn trao truyền cho thế hệ trẻ những vốn liếng nghệ thuật mà ông tích lũy trong nhiều thập niên làm nghề. “Tôi mong rằng có thể truyền lại cho thế hệ sau những điều mình đã học, đã trải nghiệm được, cùng với ngọn lửa nhiệt huyết, đam mê với mỹ thuật. Làm được như vậy thì thật sự hạnh phúc” - họa sĩ Đặng Mậu Tựu chia sẻ.

Niềm hạnh phúc đó đã đến với người họa sĩ gạo cội tại buổi trải nghiệm hội họa dành cho thiếu nhi vào sáng 1-6. Tại đây, các em nhỏ được hướng dẫn một số kiến thức mỹ thuật căn bản, rồi tự do sáng tạo những bức tranh của riêng mình. Bản thân họa sĩ Đặng Mậu Tựu cũng tham gia vẽ tranh và hướng dẫn cho các bé.

Sau buổi trải nghiệm, với sự hỗ trợ của các anh chị sinh viên và giảng viên, cô bé Phạm Cẩm Hiền (14 tuổi) và em gái Phạm Cẩm Tiên (8 tuổi) cùng hào hứng khoe tác phẩm nghệ thuật của mình.

“Bức tranh của con được khen ở phần nền. Hôm nay, con cũng học được rất nhiều điều như là tô nền, pha màu và đổ bóng. Hè này chị em con sẽ luyện vẽ thêm tại nhà” - Cẩm Hiền hào hứng chia sẻ.

Nhìn những “họa sĩ nhí” say mê bên giá vẽ, họa sĩ Đặng Mậu Tựu cho rằng việc giáo dục nghệ thuật cho trẻ em có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình hình thành nhân cách. Theo ông, khi một đứa trẻ bắt đầu khám phá thế giới, màu sắc và âm thanh là những yếu tố đầu tiên tác động đến cảm xúc. Chính vì vậy, mỹ thuật và âm nhạc không chỉ giúp phát triển năng khiếu mà còn góp phần nuôi dưỡng tâm hồn, khả năng cảm thụ cái đẹp và nhận thức về cuộc sống.

Theo giảng viên Trần Tuấn - Phó Trưởng Khoa Văn hóa Nghệ thuật, workshop được tổ chức với mong muốn đưa mỹ thuật đến gần hơn với đời sống, tạo cơ hội để học sinh, sinh viên và những người yêu nghệ thuật được trải nghiệm, khám phá những chất liệu và phương pháp sáng tác mới.

"Điều khiến ban tổ chức bất ngờ là sức hút của chương trình vượt ngoài dự kiến. Nhiều bạn trẻ nghe thông tin đã chủ động xin tham gia trải nghiệm. Nhiều phụ huynh sau khi chứng kiến con mình hào hứng sáng tạo đã bày tỏ mong muốn tiếp tục có thêm những hoạt động tương tự" - giảng viên Trần Tuấn cho biết.

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Các sinh viên Khoa Văn hóa Nghệ thuật giao lưu cùng họa sĩ khách mời. Ảnh: Thanh Sáng

Khép lại chương trình Workshop Mỹ thuật, điều đọng lại không chỉ là những bức tranh đầy màu sắc mà còn là cảm hứng về hành trình học tập không có điểm dừng. Ở đó, những em nhỏ lần đầu cầm cọ, những sinh viên đang theo nghề và cả những người đã đi qua phần lớn cuộc đời gặp nhau ở một điểm chung: Niềm đam mê sáng tạo. Khi còn giữ được niềm đam mê ấy, tuổi tác chỉ còn là những con số.

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