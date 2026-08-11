Điểm chuẩn của Phân hiệu Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai từ 17-25,5

(GLO)- Thông tư số 52/2026/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT có hiệu lực từ ngày 15-8-2026 quy định rõ, không yêu cầu người học liên thông học lại các nội dung đã được công nhận, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác và để đảm bảo khối lượng học tập tối thiểu tại cơ sở cấp bằng.