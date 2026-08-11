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Điểm chuẩn của Phân hiệu Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai từ 17-25,5

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TRẦN DUNG TRẦN DUNG
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(GLO)- Chiều 11-8, Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh công bố điểm trúng tuyển các ngành đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2026. Trong đó, Phân hiệu Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai có 5 mã ngành với điểm chuẩn trúng tuyển dao động trong khoảng 17-25,5.

Theo đó, ở phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT 2026, ngành Sư phạm Khoa học tự nhiên lấy 25,5 điểm; ngành Giáo dục Mầm non trình độ đại học lấy 25,17 điểm; ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng lấy 23,7 điểm; ngành Giáo dục Tiểu học lấy 24,54 điểm; ngành Du lịch lấy 18 điểm.

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Phân hiệu Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai có 5 mã ngành với điểm chuẩn trúng tuyển dao động trong khoảng 17-25,5. Ảnh: T.D

Ở phương thức sử dụng kết hợp kết quả kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt, ngành Sư phạm Khoa học tự nhiên lấy 24,91 điểm; ngành Giáo dục Mầm non trình độ đại học lấy 24,38 điểm; ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng lấy 23,01 điểm; ngành Giáo dục Tiểu học lấy 23,73 điểm; ngành Du lịch lấy 17 điểm.

Điểm chuẩn năm nay của Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh có 5 mã ngành trên 29 điểm, gồm: Sư phạm Toán, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Hóa, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch sử.

Trong khi đó, những ngành ngoài sư phạm có điểm chuẩn từ 17-26,44 điểm.

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