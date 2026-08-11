Điểm chuẩn của Phân hiệu Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai từ 17-25,5

Theo đó, ở phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT 2026, ngành Sư phạm Khoa học tự nhiên lấy 25,5 điểm; ngành Giáo dục Mầm non trình độ đại học lấy 25,17 điểm; ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng lấy 23,7 điểm; ngành Giáo dục Tiểu học lấy 24,54 điểm; ngành Du lịch lấy 18 điểm.
Ở phương thức sử dụng kết hợp kết quả kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt, ngành Sư phạm Khoa học tự nhiên lấy 24,91 điểm; ngành Giáo dục Mầm non trình độ đại học lấy 24,38 điểm; ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng lấy 23,01 điểm; ngành Giáo dục Tiểu học lấy 23,73 điểm; ngành Du lịch lấy 17 điểm.
Điểm chuẩn năm nay của Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh có 5 mã ngành trên 29 điểm, gồm: Sư phạm Toán, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Hóa, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch sử.
Trong khi đó, những ngành ngoài sư phạm có điểm chuẩn từ 17-26,44 điểm.