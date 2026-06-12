Kỳ thi đánh giá năng lực vào 23 trường quân đội diễn ra từ ngày 19 đến 21-6

(GLO)- Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng cho biết: Kỳ thi đánh giá năng lực vào 23 trường quân đội năm 2026 sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ 19 đến 21-6) với 6 ca thi, tổ chức đồng thời ở 3 khu vực.

Đây là năm đầu tiên Bộ Quốc phòng tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực riêng để tuyển sinh đại học. Tuy nhiên, Bộ cũng lưu ý thí sinh không bắt buộc phải tham dự kỳ thi nếu không có nguyện vọng.

Thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh vào các trường quân đội. Ảnh: Nam Trần/TTO

Theo đó, khu vực miền Bắc do Học viện Kỹ thuật Quân sự (phường Nghĩa Đô, TP. Hà Nội) là đơn vị chủ trì; tổ chức 5 điểm thi tại Học viện Kỹ thuật Quân sự, Viện Đào tạo số và Khảo thí (Đại học Quốc gia Hà Nội), Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Giao thông vận tải và Trường Đại học Đại Nam.

Khu vực miền Trung tổ chức thi tại Trường Sĩ quan Thông tin (phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Khu vực miền Nam tổ chức thi tại Trường Sĩ quan Lục quân 2 (phường Tam Phước, tỉnh Đồng Nai).

Theo công bố trước đó của Bộ Quốc phòng, bài thi đánh giá năng lực vào 23 trường quân đội có cấu trúc tương tự bài thi HSA của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đề thi gồm 3 phần: Toán học và xử lý số liệu/Tư duy định lượng (50 câu, thời gian làm bài 80 phút); Văn học - Ngôn ngữ/Tư duy định tính (50 câu, làm bài trong 55 phút); Khoa học hoặc Tiếng Anh (50 câu, làm bài trong thời gian 60 phút).

Với môn Khoa học, thí sinh có thể chọn một trong 4 tổ hợp gồm: Vật lý - Hóa học, Hóa học - Sinh học, Vật lý - Sinh học, Lịch sử - Địa lý.

Được biết, năm 2026, 23 trường quân đội sẽ tuyển 5.420 học viên đại học, cao đẳng hệ quân sự (tăng hơn 1.000 so với năm ngoái). Trong đó, Trường Sĩ quan Chính trị là đơn vị tuyển sinh nhiều nhất với 779 chỉ tiêu.