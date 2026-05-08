(GLO)- Bộ GD&ĐT vừa có quyết định ban hành Chuẩn chương trình đào tạo trình độ đại học các ngành về điện hạt nhân. Theo đó, từ năm 2026, thí sinh xét tuyển ngành này bắt buộc phải đạt điểm cao ở 2 môn Toán, Vật lý và đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào nâng cao.

Chuẩn đào tạo này được áp dụng với 11 cơ sở giáo dục tham gia Đề án đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ phát triển điện hạt nhân đến năm 2035 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Đó là: Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội), Trường Đại học Khoa học tự nhiên và Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh), Trường Đại học Điện lực, Trường Đại học Đà Lạt, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (Bộ Khoa học và Công nghệ), Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng), Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Trường Cao đẳng Điện lực TP. Hồ Chí Minh (Tập đoàn Điện lực Việt Nam - EVN), Trường Cao đẳng Dầu khí Việt Nam (Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam - PVN).

Từ năm 2026, thí sinh xét tuyển ngành điện hạt nhân bắt buộc đạt điểm cao ở 2 môn Toán và Vật lý. Ảnh minh họa: Nam Trần/TTO



Theo quy định mới, thí sinh dự tuyển vào các chương trình đào tạo về điện hạt nhân ngoài các điều kiện chung cần đáp ứng các yêu cầu năng lực tối thiểu liên quan đến 2 môn Toán và Vật lý, áp dụng với tất cả phương thức xét tuyển.

Thứ nhất, tổ hợp môn xét tuyển hoặc thành phần đánh giá bắt buộc phải có kiến thức Toán và Vật lý. Thứ hai, người dự tuyển phải đạt mức năng lực môn Toán và Vật lý theo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và nâng cao do cơ sở đào tạo quy định hằng năm.

Riêng với các phương thức có thành phần điểm theo từng môn, điểm môn Toán và Vật lý phải đạt ngưỡng phân vị cao do cơ sở đào tạo công bố. Trọng số dành cho môn Toán tuân theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT tương ứng với năm tuyển sinh.

Đối với phương thức đánh giá năng lực/đánh giá tư duy, phương thức tổng hợp, thí sinh phải đạt mức điểm ngưỡng nâng cao do cơ sở đào tạo công bố. Trong đó, phần điểm hoặc cấu phần đánh giá tư duy định lượng phải đạt mức phân vị cao tương đương yêu cầu năng lực môn Toán và Vật lý.

Với chương trình đào tạo cử nhân, sinh viên phải học tối thiểu 120 tín chỉ; chương trình đào tạo kỹ sư tối thiểu 150 tín chỉ, tùy theo cơ sở đào tạo xây dựng chương trình.

Bộ GD&ĐT cũng quy định về khối lượng, cấu trúc và nội dung chương trình đào tạo; phương pháp giảng dạy và đánh giá kết quả học tập; yêu cầu về đội ngũ giảng viên và nhân lực hỗ trợ; lộ trình cải tiến chất lượng đào tạo. Đặc biệt, yêu cầu về chuẩn đầu ra cho các chương trình đào tạo cũng được quy định cụ thể.

Được biết, Chuẩn chương trình đào tạo được xây dựng trên cơ sở tham chiếu Khung trình độ quốc gia Việt Nam và định hướng của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ phát triển lĩnh vực điện hạt nhân đồng thời có sự tham gia của các chuyên gia, cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu và đơn vị sử dụng nhân lực.

Đây cũng được xem là một trong những hoạt động nhằm thực hiện Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20-8-2025 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.